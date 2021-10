Grenchen: "Star Wars" in der Zwinglikirche

Wenn plötzlich Startrooper und Weltraumroboter in der Zwinglikirche umherwuseln, war wieder einmal Organist und Abendmusik-Organisator Eric Nünlist am Werk. Es war der «zweitletzte Streich» von Nünlist in Grenchen.

Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.10.2021, 15.51 Uhr