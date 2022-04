Tageslichtpflicht für E-Bikes: Noch werden keine Bussen verteilt.

Elektrovelos Seit dem 1. April ist Licht für E-Bikes auch tagsüber Pflicht: Noch muss sich im Kanton aber niemand vor Bussen fürchten Seit dem 1. April 2022 brauchen E-Bikes auch tagsüber Licht. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Ordnungsbusse rechnen. Bei der Kantonspolizei Solothurn will man – vorerst noch – Gnade walten lassen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 25.04.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem 1. April 2022 brauchen E-Bikes nicht nur in der Nacht und bei schlechter Sicht Licht, sondern auch tagsüber. Zvg

Seit dem 1. April 2022 muss das Licht der E-Bikes, insbesondere das Vorderlicht, auch tagsüber eingeschaltet bleiben. Dies gilt für alle E-Bikes, egal ob die Tretunterstützung bei 25 km/h oder bei 45 km/h stoppt. Wer dagegen verstösst, muss mit einer Ordnungsbusse von 20 Franken rechnen. Die neue Regelung hat das Ziel E-Bike-Fahrende für die anderen Verkehrsteilnehmenden besser sichtbar und erkennbar zu machen. Damit sollen zukünftig die Unfallzahlen sinken.

Die Kantonspolizei Solothurn setzt zu Beginn auf Aufklärung

Bruno Gribi, Medienverantwortlicher der Kantonspolizei Solothurn nimmt Stellung zu vorgesehenen Massnahmen. Tina Dauwalder, Thomas Ulrich

Im Kanton Solothurn ist die Kantonspolizei Solothurn für die Kontrolle zuständig. Laut Mediensprecher Bruno Gribi sind derzeit allerdings keine Spezialkontrollen wegen der neuen Gesetzgebung geplant. Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn werden die Tagesfahrlichtpflicht für E-Bikes in den üblichen Patrouillentätigkeiten kontrollieren.

Vorerst müssen sich E-Bike-Fahrende zudem nicht vor Bussen fürchten. «In den ersten Wochen liegt der Fokus der Kantonspolizei nicht auf dem Ausstellen von Ordnungsbussen, sondern auf der Aufklärungsarbeit», so Gribi. Diese bestehe aus dem aktiven Ansprechen von E-Bike-Fahrenden und dem Verweisen auf die neue Gesetzgebung. Zusätzlich mache die Kantonspolizei Solothurn via Social-Media-Kanälen auf die Gesetzesänderung aufmerksam.

Die neue Regelung gelte nach dem Gesetz nicht nur im üblichen Strassenverkehr, sondern auch auf Flur-, Wald-, Feldwegen oder Bike-Trails. «Polizeiliche Kontrollen werden primär an Orten mit erhöhtem Unfallrisiko durchgeführt», so Gribi. Bei Unfällen auf Wald- oder Feldwegen bestehe gemäss einer Analyse der Verkehrsunfälle mit E-Bikes kein Zusammenhang mit dem fehlenden Tagesfahrlicht. Deshalb werde die Kantonspolizei auch keine vermehrten Kontrollen an solchen Örtlichkeiten planen.

Augenschein im Stadtsolothurner Strassenverkehr: Tatsächlich wird das neue Gesetz erstaunlich gut umgesetzt. Ein Grossteil der E-Bike-Fahrenden ist bereits mit Tagfahrlicht unterwegs.

Die Anzahl E-Bike-Fahrende sowie die Anzahl E-Bike-Unfälle nehmen zu

Mit der neuen Regelung wird die Sichtbarkeit der E-Bike-Fahrenden für andere Verkehrsteilnehmer erhöht. Erhofft wird sich eine Reduktion der Verkehrsunfälle. (Symbolbild) Keystone

Die Verkaufszahlen von E-Bikes nahmen in der Vergangenheit rasant zu. Analog zu den steigenden Verkaufszahlen ist gemäss der Statistik des Bundesamtes für Strassen in den vergangenen Jahren auch die Anzahl Toter und Schwerverletzter gestiegen.

Im Kanton Solothurn gab es im Jahr 2021 43 E-Bike-Unfälle. Dabei verletzten sich 39 E-Bike-Lenkende.

2024 bahnen sich weitere Regeländerungen für E-Bike-Fahrende an

Weitere Regeländerungen für E-Bike-Fahrende zeichnen sich 2024 ab. Dann müssen neue E-Bikes mit Tretunterstützung bis 45 km/h mit einem Tacho ausgestattet sein. Ältere Modelle müssen bis 2027 nachgerüstet werden. Ziel ist laut dem Bund die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit durch E-Biker. Tempoüberschreitungen sollen mit 30 Franken gebüsst werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen