Aaregondel Eine Seilbahn über der Aare? Studie stuft das Projekt als machbar ein – und als verkehrstechnisch zweckmässig Kann aus einer utopisch anmutenden Idee Realität werden? Eine Machbarkeitsstudie zur Aaregondel kommt zum Schluss: im Prinzip ja. Eine Seilbahn von Solothurn ins Entwicklungsgebiet Attisholz sei technisch und rechtlich möglich. Urs Moser Jetzt kommentieren 08.12.2022, 18.00 Uhr

Johannes Sutter (links) und Reto Paul Grimm präsentieren die Machbarkeitsstudie zur Aaregondel. Hanspeter Bärtschi

Die Schweiz ist zweifellos ein Seilbahnland. Aber Seilbahnen dienen hier praktisch ausschliesslich touristischen Zwecken. Eine Gondelbahn zur ÖV-Erschliessung des urbanen Raums, das mag es in asiatischen und südamerikanischen Grossstädten geben, aber doch nicht bei uns.

Der Solothurner Markendesigner Reto Paul Grimm stiess denn auch nicht auf Begeisterungsstürme, als er im Mai 2021 die IG Aaregondel gründete und seine Idee von einer Seilbahnverbindung zwischen Solothurn, dem Sportzentrum Zuchwil mit dem nahe liegenden neuen Wohngebiet Riverside und dem Entwicklungsgebiet Attisholz präsentierte. Von einem verspäteten Aprilscherz war die Rede.

Aber Grimm lässt seine Aaregondel-Idee nicht los. Es wurde Geld für eine seriöse Machbarkeitsstudie gesammelt, und die liegt nun vor. Fazit: Die Seilbahnverbindung ist technisch und rechtlich machbar. Und ja: Sie wäre für die Erschliessung der Entwicklungshotspots in Solothurner Stadtnähe auch zweckmässig.

So könnte die Gondelbahn aussehen. zvg

Erstellt hat die Studie das Ingenieur- und Planungsbüro Sutter, das auch beim Ersatz des alten Sessellifts auf den Weissenstein durch eine moderne Gondelbahn federführend war. «Das Problem ist, dass hierzulande die Möglichkeit einer Seilbahnverbindung bis jetzt gar nie in die Überlegungen zur Verkehrsplanung einbezogen wurde», so Johannes Sutter bei der Präsentation seines Berichts am Donnerstag im Sportzentrum Zuchwil.

Anders als zum Beispiel in Deutschland, wo das Bundesministerium für Digitales und Verkehr den Bau von urbanen Seilbahnen voranbringen will und Bundesländern und Kommunen Unterstützung bei der Planung entsprechender Projekte anbietet.

Knackpunkt sind die vielen Schutzzonen

Vorteile von Seilbahnverbindungen gegenüber Bus oder Bahn sind zum Beispiel: weniger Raumbedarf beim Bau, nicht fahrplangebunden, keine Wartezeiten, bessere CO 2 -Bilanz. Für Reto Grimm ist es deshalb geradezu «unerklärlich, warum im Land der Seilbahn-Weltmeister noch kein Projekt im urbanen Raum verwirklicht wurde». Und was die Aaregondel betrifft: Sie wäre auch eine Attraktion für Stadt und Region (in der IG Aaregondel macht unter anderem auch Region Solothurn Tourismus mit).

Natur- und Landschaftsschützer dürften das allerdings anders sehen. Die Seilbahn würde durch ein Gebiet mit einer «fast unerreicht hohen Dichte an Schutzzonen entlang der Aare» führen, so Johannes Sutter. Die ursprüngliche Projektidee sei punkto Respektierung dieser Schutzzonen – unter anderem ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung – nicht genügend gewesen. Nach seiner Meinung sei es aber möglich, die Seilbahn in Einklang mit den Schutzgebieten zu bringen.

Die Restriktionen seien bei der Variantenabklärung zur Streckenführung unbedingt zu beachten, heisst es in seinem Bericht. Was das Vogelschutzreservat betrifft, würde man dabei wohl Neuland betreten. Denn es schützt die Wasserfläche, während die Seilbahn ja hoch in der Luft über die Aare schweben würde.

In der Machbarkeitsstudie werden Varianten mit leicht modifizierter Linienführung skizziert. Dabei geht es hauptsächlich darum, mit weniger Stützen auszukommen, die in Schutzzonen erstellt werden müssten, wo Bauten nur unter strengen Voraussetzungen genehmigt werden können. Man sei zum Schluss gekommen, dass das Projekt rechtlich machbar wäre, so Jurist Sutter.

Gondeli als Ersatz für den neuen Expressbus

Die Machbarkeitsstudie hat die ursprüngliche Projektidee von Reto Grimm auch in anderer Hinsicht kritisch unter die Lupe genommen. Dieser hatte bei der Präsentation im Mai 2021 noch von einer Kapazität von 2000 Fahrgästen pro Stunde gesprochen.

Nach der Auswertung verschiedener Entwicklungsprognosen für das betreffende Gebiet (Arbeitsplätze, Einwohner, Besucher im Sportzentrum) kommt die Machbarkeitsstudie zum Schluss, dass dies zu hoch getroffen war. Sie geht davon aus, dass die Seilbahn eine Kapazität von 1200 bis 1500 Personen pro Stunde bräuchte.

Dies unter folgender Prämisse: Für die ÖV-Erschliessung der Entwicklungsgebiete Attisholz Nord und Süd sowie Riverside und des Sportzentrums kann auf die Lokalbuslinien 4 und 9 nicht verzichtet werden. Hingegen könnte die Seilbahn die neue Expressbuslinie 10 vom Bahnhof Solothurn zum Attisholz-Areal komplett ersetzen.

Das Projekt ist auf politischen Goodwill angewiesen

Ob aus der Vision Aaregondel je ein konkretes Projekt werden kann, hängt wesentlich von politischen Entscheiden ab. Es bräuchte zunächst eine Eintragung der Linienführung und der drei Stationen im kantonalen Richtplan. Im Verfahren für den Richtplan wird geklärt, ob die Realisierung der Seilbahn grundsätzlich möglich ist.

Die IG Aaregondel will deshalb nun möglichst bald im Baudepartement von Regierungsrätin Sandra Kolly vorsprechen, um die Projektidee und die Machbarkeitsstudie zu präsentieren. Ziel ist, einen grundsätzlichen politischen Vorentscheid bereits im ersten Quartal 2023 zu erreichen.

