Am Donnerstag hat der Kanton Solothurn informiert, dass das umstrittene Stand Up Paddle Verbot auf zwei Aareabschnitten gelockert wird. Sitzend dürfen die Schutzgebiete bepaddelt werden. Die SUP-ler, die das Verbot bekämpfen, üben aber auch an dieser Zwischenlösung Kritik.

Noëlle Karpf 08.04.2021, 11.49 Uhr