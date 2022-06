Tele M1

Aare Auf die «Böötli-Prüfung» gibt es regelrecht einen Ansturm Auf dem Wasser die Freiheit geniessen – nicht nur wegen dem schönen Wetter herrscht aktuell ein grosses Interesse an der «Böötli-Prüfung» auf den heimischen Gewässern. Tele M1 begleitete einen Boots-Fahrlehrer. Online-Redaktion 23.06.2022, 19.21 Uhr

An die erste Auto-Fahrstunde kann sich wahrscheinlich jeder erinnern. Viele gehen später nochmals in die Fahrschule, und zwar auf das Wasser. Der Run auf die «Böötli-Prüfung» ist seit Beginn der Coronapandemie sehr gross. Das merken Boots-Fahrlehrer in der Region.