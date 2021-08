A5 bei Zuchwil Motorradlenker stürzt wegen Silikontube auf der Fahrbahn – Autobahneinfahrt für mehrere Stunden gesperrt Auf der Autobahn-Einfahrt Solothurn Ost der Autobahn A5 bei Zuchwil, verlor am Dienstagnachmittag ein Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Gemäss eigenen Angaben, weil auf der Fahrbahn eine Silikontube lag. Die Polizei sucht Zeugen. 17.08.2021, 17.44 Uhr

Auf der Fahrbahn lag eine Silikontube. zvg

Am Dienstag, um zirka 13.30 Uhr, wollte ein Motorradlenker in Zuchwil via Einfahrt Solothurn Ost die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Zürich befahren. Gemäss Aussagen des Fahrzeuglenkers verlor er die Kontrolle über sein Motorrad aufgrund einer Silikontube, welche eine unbekannte Person auf der Fahrbahn verloren hatte.