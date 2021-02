Via Pannenstreifen überholte eine Sattelschlepper-Fahrerin bei der Autobahnausfahrt Wangen an der Aare mehrere Lastwagen und wurde dabei gefilmt. Das Video des verbotenen Überholmanövers kursiert momentan in den sozialen Medien und hat die Lenkerin bereits ihre Stelle gekostet.



09.02.2021, 07.52 Uhr