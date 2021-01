A1/Flumenthal Durchs Navi abgelenkt: Auto prallt auf Autobahn in Leitplanke Auf der Autobahn A1 bei Flumenthal hat sich am Donnerstagabend ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Verletzt wurde niemand. 29.01.2021, 13.18 Uhr

Das Auto erlitt Totalschaden. Kapo SO

Am Donnerstag, um zirka 17.40 Uhr, verlor ein Automobilist auf der Autobahn A1 bei Flumenthal in Richtung Zürich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in ein Verkehrsschild und die Leiteinrichtung.