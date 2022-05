A1 bei Luterbach Neue Autobahnbrücke: Abrupte Bremsmanöver bringen den Morgenverkehr zum Stocken Seit einigen Wochen ist die Astra-Brücke auf der A1 bei Luterbach in Betrieb. In vielen Punkten überzeugt das Pilotprojekt. Doch das Tempo musste bereits reduziert werden. Und beim Verkehrsfluss hapert es noch immer mächtig. Eine Zwischenbilanz. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 04.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Astra-Brücke auf der A1 zwischen Luterbach und Recherswil in Richtung Bern. Dabei handelt es sich um einen Pilotversuch und ist ein Unikat. Keystone

Die mobile Baustellenbrücke des Bundesamts für Strassen (Astra) verursachte in den vergangenen Wochen viel Ärger. Momentan steht sie auf der A1 bei Luterbach in Fahrtrichtung Bern. Grund für den Ärger sind die ungewohnt steilen Auf- und Abfahrtswinkel. Sie verursachen bei der Auffahrt ein mächtiges rumpeln, was eine extrem vorsichtige und langsame Fahrweise begünstigt. In Stosszeiten stockt deshalb der Verkehr.

Die Brücke ist weltweit einzigartig. Oben rollt der Verkehr, darunter wird gebaut. Die Baustelleneinrichtung ist 236 Meter lang. Mittels Fernsteuerung und Fahrwerk kann sie um jeweils 100 Meter verschoben werden, sobald die Sanierung eines Abschnitts abgeschlossen ist.

Auf der A1 stehen aktuell Sanierungsarbeiten zwischen Recherswil und Luterbach an. Der grüne Mittelstreifen wird entfernt und der Deckbelag ersetzt. Wegen der Brücke sollen sich der Verkehr und die Bauarbeiten möglichst wenig behindern.

Die Astra-Brücke besteht aus einzelnen Elementen, die Fahrwerk verschoben werden können. So sind Bauarbeiten unter der Brücke möglich. Keystone

Flüssig rollt der Verkehr noch nicht

Lastwagenfahrende berichteten von Beginn an von Schwierigkeiten beim Passieren der Brücke. Die grossen Auf- und Abfahrtswinkel verursachen je nach Ladegut Probleme. Andere Verkehrsteilnehmende bremsen aus Respekt vor der Baustelleneinrichtung extrem stark ab. Dies verursacht Rückstau.

Das Astra will zum heutigen Zeitpunkt zur Funktionalität der Brücke noch kein abschliessendes Fazit formulieren. Hierzu sei es zu früh. «Das Prinzip der Brücke funktioniert, aber wir sind noch daran, Erfahrungen in der Praxis zu sammeln», meint Sprecher Samuel Hool.

Zufrieden sei man mit der technischen Umsetzung des Konzepts. Mit dem aktuellen Verkehrsfluss noch nicht. Das Astra rechnete mit einer Angewöhnungszeit. Bei Änderungen in der Verkehrsführung, wie bei der einzigartigen Brücke, sei schleppender Verkehr zu Beginn Normalität. Samuel Hool:

«Dies führt zu einer teils sehr vorsichtigen Fahrweise bei der Überquerung, was wiederum vor allem in den morgendlichen Spitzenstunden zu zähflüssigem Verkehr oder Stau führen kann.»

Im Vergleich zum Beginn habe sich der Verkehrsfluss stark verbessert. Bauliche und betriebliche Anpassungsmöglichkeiten werden während des Pilotversuchs, basierend auf den gesammelten Erfahrungen, laufend geprüft.

In Zwischenzeit wurde die Maximalgeschwindigkeit auf 40 km/h reduziert. Keystone

Eine erste Anpassung wurde bereits gemacht. Das Tempo wurde weiter reduziert. Tempo 40 statt 60 ist seit Ende vorletzter Woche auf der Brücke Pflicht. «Der Verkehr wird dadurch homogenisiert, allfälligen abrupten Bremsmanöver und höheren Geschwindigkeitsunterschieden der Verkehrsteilnehmenden wird dadurch vorgebeugt», begründet Hool die Temporeduktion.

Ein gleichmässiger Verkehrsfluss soll den Stau verkürzen. «Für abschliessende Aussagen zur Wirkung der Massnahme ist es aktuell noch zu früh», resümiert Hool.

Zumindest die Bauarbeiten verlaufen so weit, so gut

Die Astra-Brücke soll Bauarbeiten auf Nationalstrassen erleichtern. «Vorteil ist, dass diese Arbeiten abseits des Verkehrs stattfinden, was zur Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und der Bauarbeiter führt», so Hool. Zudem lässt die Brücke das Arbeiten tagsüber zu, womit es weniger Nachtarbeiten zu erledigen gebe. Auch die Lärmemissionen der Bauarbeiten verschieben sich von der Nacht auf den Tag, was ein Vorteil für Anwohnende ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen