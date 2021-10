Entscheidendes Kriterium, ob ein Spital entschädigt wird, sind die Ertragsausfälle im Vergleich zum Jahr 2019. Ein Umstand, den die Obach-Klinik nicht akzeptieren möchte: Denn 2019 wurde in neue Ärzte und Angebote investiert. 2020 hatte die Klinik coronabedingte Einbussen (es wurde etwa Personal an die soH abgestellt) – gleichzeitig profitierte sie aber von diesen neuen Angeboten. Im Endeffekt hat sie damit – gemäss Berechnungsgrundlage des Kantons – keinen Anspruch auf Entschädigung. Doch nicht nur das: Die 1,3 Millionen Franken Akontozahlung, die die Bevölkerung bereits gutgeheissen hat, würde die Obach auch nicht erhalten. Das gilt nur für die Entschädigung fürs Jahr 2020. 2021 und 2022 würde die Obach wieder berücksichtigt werden. Das will Dino Cauzza, CEO der Swiss Medical Group (zu der die Obach gehört), so nicht akzeptieren: «Wir fühlen uns benachteiligt. Wir finden: 2019 ist in unserem Fall nicht mit 2020 vergleichbar und darf nicht als Berechnungsgrundlage dienen.» Deshalb hat man eine andere Berechnungsgrundlage vorgeschlagen. Der Vorschlag von Cauzza: Ein Schiedsgericht solle nun entscheiden. Die Antwort der Regierung steht noch aus.