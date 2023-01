Eröffnung Solothurner Filmtage 2023 - Apero und Eröffnungsfilm

58. Filmtage Fulminanter Start: Ein Demokratiekämpfer bewegt das Publikum bei der Eröffnung der Solothurner Filmtage Mit der Geschichte über den belarussischen Demokratiekämpfer Andrei Sannikov starteten die Filmtage. Der Dokumentarfilm und sein Protagonist bewegten das Publikum tief. Nur Bundespräsident Alain Berset sagte ganz kurzfristig ab. Lucien Fluri und Sven Altermatt Jetzt kommentieren 18.01.2023, 23.11 Uhr

Andrei Sannikov ist der Protagonist des Eröffnungsfilms «This Kind of Hope». Der Demokratiekämpfer war Präsidentschaftskandidat in Belarus. Er wurde drangsaliert – und sass zeitweise im Gefängnis. Hanspeter Bärtschi

«Warum sind Sie da?», fragte Niccolò Castelli das Publikum provokativ. Der Co-Chef der Solothurner Filmtage sprach die grosse Konkurrenz an, die scheinbar viel mehr Komfort bietet: Streamingdienste, bei denen man die Filme immer und überall anschauen kann, ohne das Haus bei nasskaltem Wetter verlassen zu müssen.

Und dann? Es folgte der Eröffnungsfilm, der die Antwort gleich selbst gab. Beeindruckt und tief bewegt erhob sich das Publikum von den Sitzen, als die Vorführung vorbei war und der Hauptprotagonist des Dokumentarfilms auf die Bühne trat: Andrei Sannikov, ein früherer belarussischer Diplomat, der in seinem Land einst gegen Diktator Lukaschenko zu den Präsidentschaftswahlen antrat.

Gefängnis, Exil, der Kampf für Demokratie, die Trennung von Frau und Kind: Mit «This Kind Of Hope» erzählt Regisseur Pawel Siczenk eine Geschichte, die in Zeiten eines Krieges in Europa besonders berührt.

Iryna Chalip, belarussische Journalistin, Freiheitskämpferin und Frau von Andrei Sannikov, lebt ebenfalls im Exil. Niemand möchte durchmachen, was ihre Familie erlebt habe, sagte sie an der Eröffnung.

Nicht weniger eindrücklich war das Gespräch, in dem Sannikov und seine Frau Iryna Chalip von ihrem jahrelangen Kampf für Freiheit und Demokratie erzählten. Der Mann warnte Westeuropa, im Eigeninteresse aufmerksam zu sein: Quasi nur eine Flugstunde entfernt liege Minsk, sagte er. «Raketen sind noch schneller hier.» Unmittelbarkeit, Aktualität: Die 58. Filmtage scheinen – zumindest mit dem Eröffnungsfilm – zu halten, was die neuen Co-Leiter Niccolò Castelli und Monica Rosenberg im Vorfeld versprochen hatten.

Berset fehlte: Pech mit dem Helikopter

Warum war er nicht da? Das war dann auch noch eine Frage, die sich viele Gäste stellten. Kulturminister Alain Berset fehlte. Offenbar verunmöglichte es die Wettersituation dem Vielflieger Berset, vom WEF in Davos nach Solothurn und wieder zurück zu fliegen. Der Bundespräsident grüsste dann von der Leinwand in einem selbstgemachten Video. Es war ironischerweise der erste Beitrag, den die Filmtagebesucher zu sehen bekamen.

Bundespräsident Alain Berset meldete sich nur per Videobotschaft. Marcel Bieri/Keystone

Nach zwei Coronajahren zeigen sich die Filmtage definitiv wieder als das, was sie immer waren: als Werkschau des Schweizer Films. Ganz ohne Pandemiebeschränkungen. Und als Werkschau verteidigten sie nicht nur «die eine künstlerische Freiheit, sondern eine Vielfalt an Ausdrucksweisen und Positionierungen», sagte Filmtage-Präsident Thomas Geiser.

Rund 220 Filme sind dieses Jahr zu sehen. Sieben davon sind für den «Prix de Soleure» nominiert, den mit 60 000 Franken höchstdotierten Filmpreis des Landes. Auch «This Kind Of Hope» geht ins Rennen.

Die neue Co-Leitung der Filmtage, Monica Rosenberg und Niccolò Castelli, auf dem Weg zu ihrem ersten Auftritt vor dem Reithalle-Publikum. Hanspeter Bärtschi

