Bissiger Streit: Basthal zahlt dem Kanton keine Hundesteuer mehr

40 Franken pro Hund Bissiger Streit um die Hundesteuer: Balsthal und der Kanton bekriegen sich seit fünf Jahren – jetzt entscheiden die Richter Balsthal weigert sich seit fünf Jahren, die Hundesteuer dem Kanton abzuliefern. Denn im Thal hält man die Abgabe für unnütz. Jetzt klagt der Kanton – eine einmalige Aktion. Herbert Lanz Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Streitpunkt Hundemarke: Seit es das Metallabzeichen nicht mehr gibt, will Balsthal kein Geld mehr an den Kanton bezahlen. TBM

Wie der erwachsene Zweibeiner für sich Steuern bezahlen muss, muss er dies auch für seinen Vierbeiner tun, von denen im Kanton 19'152 leben.

Das kantonale Gesetz verlangt, dass Hundehalterinnen oder Halter eine jährliche Steuer in der Höhe von 50 bis maximal 200 Franken an ihre Wohngemeinde zu entrichten haben. Dementsprechend sind auch die Hundesteuern in den Gemeinden höchst unterschiedlich. Mit der Steuer finanzieren die Gemeinden vor allem die Robidog-Kübel, mit denen der Hundekot entsorgt wird. Damit nicht genug: Zusätzlich müssen die Gemeinden noch 40 Franken pro Tier und Jahr einziehen. Diese sogenannte «Kontrollzeichengebühr» muss nach Solothurn abgeliefert werden.

Alle Gemeinden bezahlen. Alle Gemeinden? Nein, eine leistet Widerstand

106 Gemeinden im Kanton tun das. Doch eine Gemeinde leistet Widerstand. Das «gallische Dorf» – Asterix und Obelix und der kleine Hund Idefix klingen an – ist Balsthal. Das «Dorf der Unbeugsamen» ist seit April 2018 im Rechtsstreit mit dem Kanton. Letzterer forderte damals in einer Verfügung, dass Balsthal die Hundegebühr für das Jahr 2017 in Höhe von 13'840 Franken dem Staat abzuliefern habe. Balsthal weigerte sich und erhob dagegen Beschwerde.

Das sperrige Wort «Kontrollzeichengebühr» verweist darauf, dass der Kanton früher die Hundemarke abgab. Für die 40 Franken erhielten die Hundebesitzer quasi einen Gegenwert. Doch seit Anfang 2017 gibt es die Hundemarke nicht mehr. Die Hunde werden vom Tierarzt – auf Kosten des Halters – mit einem Mikrochip gekennzeichnet und müssen in der Hundedatenbank «Amicus» registriert werden. Für Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi (FDP) ist klar:

«Somit besteht das Recht des Kantons Solothurn auf den Einzug einer Kontrollzeichengebühr nicht mehr, weil eine Gebühr immer mit einer konkreten Leistung verbunden sein muss.»

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi.

Auf die Beschwerde Balsthals folgte ein jahrelanges Zuständigkeitsgerangel, welches Gericht zuständig sei für den Fall, das Verwaltungs- oder das Steuergericht.

Was der breiten Öffentlichkeit bislang nicht bekannt war: Der Kanton hat mittlerweile die renitente Einwohnergemeinde Balsthal beim Verwaltungsgericht eingeklagt. Ein aussergewöhnlicher Akt. Der Solothurner Jurist Konrad Jeker - er ist in dieser Angelegenheit Balsthals Anwalt - sagt:

«Mir ist kein einziger Fall bekannt, in welchem der Kanton jemals Klage gegen eine Gemeinde erhoben hat.»

Mit der Klage wird Balsthal verpflichtet, die bei den Hundehaltern eingezogene kantonale Gebühr für die Jahre 2017, 2018 und 2019 an den Kanton zu zahlen – total 43'520 Franken zuzüglich fünf Prozent Zins. Einen entsprechenden Vergleich hat Balsthals Gemeinderat in der Folge im August 2021 jedoch verworfen.

Balsthal will das Geld den Hundehaltern zurückgeben

Die Gemeinde verbuchte die Einnahmen als Rückstellungen für die Hundehalter. Ebenso wie die Gebühren für die Jahre 2020 und 2021 in der Höhe von 31'280 Franken, insgesamt rund 75'000 Franken. Gemeindepräsident Freddy Kreuchi sagt:

«Wenn der Fall zu unseren Gunsten entschieden wird, lassen wir das Geld den Hundehaltern zukommen.»

Der Kanton will auf Anfrage nicht Stellung nehmen, da es sich um ein hängiges Verfahren handelt, wie Peter Studer, Departementssekretär des Volkswirtschaftsdepartements schreibt. Studer hat die Klage gegen Balsthal, die dieser Zeitung vorliegt, unterzeichnet. In der Klageschrift schreibt Studer:

«Die Einnahmen aus der Gebühr werden seit jeher für Aufwendungen im Zusammenhang mit tierseuchenrechtlichen Vollzugsaufgaben benötigt.»

Der Kanton verwende das Geld namentlich für «die Überprüfung der Kennzeichnung und Registrierung von Hunden, das Ergreifen von Massnahmen zur Bekämpfung von Tollwut und weiteren Krankheiten bei Hunden».

Kanton nimmt pro Jahr 770'000 Franken von Hundehaltern ein

Balsthals Anwalt Konrad Jeker hat dem Verwaltungsgericht vergangene Woche seine abschliessende Stellungnahme geschickt. Darin hielt er unter anderem fest: «Die Klage gutzuheissen, würde dazu führen, dem Kanton Einnahmen zu verschaffen, die ihm nicht zustehen und deshalb unrechtmässig sind, was einer erstattungspflichtigen ungerechtfertigten Bereicherung entspricht.»

Um welchen Betrag geht es? Im Durchschnitt kostete ein Hund seinen Halter 2020 rund 117 Franken an Steuer und Gebühr, so das Amt für Gemeinden. Bei aktuell über 19'000 Hunden nehmen die Gemeinden jährlich etwa 2,24 Millionen Franken ein, davon müssen sie rund 770'000 Franken dem Kanton zukommen lassen. Ein Entscheid in diesem Hundehändel, der diesen Frühling ins fünfte Jahr geht, ist noch immer nicht gefällt worden. Lakonisch sagt Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi:

«Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam. Die Einwohnergemeinde Balsthal ist sich dessen bewusst, übt sich weiter in Geduld und ist gespannt auf das Urteil.»

Sollte Balsthal den Fall gewinnen, hätte dies positive finanzielle Auswirkungen für alle Hundehalterinnen und -halter im Kanton.

