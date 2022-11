300'000 Franken verloren Grosse Summe, kleines Verfahren: Oltner Bitcoin-Betrüger muss ins Gefängnis Ein Bitcoin-Betrüger, der über 300’000 Franken Investorengeld verschwinden liess, wird vom Amtsgericht Olten-Gösgen zu 24 Monaten Gefängnis teilbedingt verurteilt. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 06.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verurteilte versprach, das Geld in Bitcoin zu investieren. Nun fehlt vom Geld jede Spur. Valentin Flauraud/Keystone

Gerardo (Name geändert) ist vom Amtsgericht Olten-Gösgen in einem abgekürzten Verfahren wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt worden. Sechs Monate davon muss er absitzen, die Probezeit beträgt vier Jahre.

Der 37-Jährige, der in der Region Olten wohnt, hatte zwischen Oktober und Mai 2018 zahlreichen Personen fette Gewinne in Aussicht gestellt für den Fall, dass sie in seine Kryptofarm investierten. Die Investitionen waren angeblich gedacht für den Kauf von Bitcoin-Minern, sprich leistungsstarken Computern, die die digitale Währung schürfen sollten.

13 gutgläubige Männer liessen sich von Gerardo blenden und überwiesen ihm mehr als 300’000 Franken, von denen nun jede Spur fehlt. Daneben schuldet er einem Oltner Fussballverein 1286 Franken, Geld aus der Kasse des Klublokals, für dessen Abrechnung Gerardo kurzzeitig zuständig gewesen war.

Wo ist eigentlich das Geld?

Da haut also einer andere Leute zünftig übers Ohr und kommt davon mit einem abgekürzten Verfahren, bei dem die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung gemeinsam die Bedingungen aushandeln. In einem abgekürzten Verfahren stehe immer das Strafmass im Zentrum der Strategie, erklärte Gerardos Verteidiger Dominik Schnyder in seinem Plädoyer.

Er und die Staatsanwaltschaft hätten «hin- und hertelefoniert», und er habe das Strafmass «runtergemärtet». Gemäss Schnyder sei anfangs eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten im Raum gestanden. Im Gegenzug sei er bei der «Kostennote» grosszügig gewesen und habe von seinem Aufwand «fast nichts» verrechnet.

Schön und gut, über das Strafmass ins Bild gesetzt zu werden, fand daraufhin Klaus (Name geändert), der als Einziger der Geschädigten persönlich der Verhandlung beiwohnte. «Aber wo ist das Geld?» Er warf den Strafbehörden vor, nicht danach gesucht zu haben. «Das Geld hat er», sagte er auf Gerardo zeigend.

«Wahrscheinlich ist es in Sizilien, wohin er gerne geht. Gerechtfertigt wäre, wenn er das gebunkerte Geld hergeben würde.» Ihm, Klaus, tue der Mann, der alleine knapp 200’000 Franken verloren habe, leid. Es gehe ihm nicht um seine 5000 Franken, da habe er selber schon grössere Summen «verblödet» im Leben. «Aber dass die Polizei sagt, er habe das Geld wohl verspielt, ist eine unwürdige Aussage.»

Ergaunertes Geld bleibe oft verschwunden

Staatsanwalt Domenic Fässler wies in seiner Replik darauf hin, dass die «Vermögensabschöpfung» durchaus verfolgt werde, denn die Rückgabe des Geldes sei für die Geschädigten die einzig wirkungsvolle Wiedergutmachung. Leider bleibe ergaunertes Geld, insbesondere Bargeld, aber tatsächlich oft verschwunden.

Amtsgerichtspräsident Valentin Walter erklärte, dass das Auftreiben von Deliktsummen nicht im Zentrum der Arbeit der Strafverfolgungsbehörde stehe. «Das ist ein Problem und für Privatkläger unbefriedigend», gab er zu.

Walter tat sich schwer mit dem Fall Gerardo und betonte mehrfach, dass ein abgekürztes Verfahren mit diesem Sachverhalt «hart an der Grenze» des Vertretbaren sei. Ausserdem sei der Staatsanwaltschaft mit der Anklageschrift «keine Glanzleistung» gelungen, weil sie «voller Fehler und Widersprüche» daherkomme. Die Kritik galt ausdrücklich nicht dem anwesenden Domenic Fässler, der den Fall erst für die Verhandlung von einem Kollegen übernommen hatte.

Das Ganze habe sich «irgendwie verselbstständigt»

In seinem Plädoyer hielt Fässler dem Beschuldigten zugute, dass die Sache sich bald «irgendwie verselbstständigt» habe, was dessen in zweifellos vorhandene kriminelle Energie etwas relativiere. Die Prognose sei nicht «grottenschlecht», aber auch keineswegs gut. «Es ist einfach fertig», sagte Fässler zu Gerardo.

«Das Urteil ist wirklich die allerletzte Chance, nehmen Sie es als allerletzte Warnung.»

Allgemein meinte Fässler, dass die über 300’000 Franken eine grosse Deliktsumme darstellten, aber es im Kanton Solothurn auch schon um 20 Millionen ging, für die es acht Jahre Gefängnis gegeben habe. Insgesamt seien die 24 Monate Gefängnis und das abgekürzte Verfahren «absolut vertretbar», zumal man den Behörden grossen Aufwand erspart habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen