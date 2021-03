«2x Weihnachten» «Armut gibts auch in der Schweiz»: Von Neuendorf aus werden Institutionen im ganzen Kanton unterstützt Tausende Päckli wurden dieses Jahr im Rahmen der Aktion «Zweimal Weihnachten» gespendet. Sie gehen an Bedürftige, Sozialdienste und soziale Institutionen – auch im Kanton Solothurn. Von Neuendorf aus wurden ganze 14 Tonnen Spenden verteilt. Noëlle Karpf 12.03.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Gabelstapler gelangen die Spenden-Päckli zum Warenausgang. Bild: Bruno Kissling

Die Strasse führt links und rechts an Industriebauten vorbei – sie heisst ja auch Industriestrasse. Vor der Nummer 30 wird die Aufmerksamkeit auf ein Kartonschild gelenkt, das am linken Strassenrand steht. «Zweimal Weihnachten», steht mit schwarzem Filzstift drauf geschrieben. «Zweimal Weihnachten» heisst die Aktion, die – organisiert vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK), der Post, der SRG und Coop – schweizweit durchgeführt wird. Hier, an der Industriestrasse in Neuendorf, geht an diesem Tag die Post ab. Ein Lieferwagen hat vor der Rampe des Gebäudes angehalten. Zwei Männer hieven Ware von einem Gabelstapler in den Kofferraum. Kaffee, Duschgel, Zucker. «Merci vöumou!» und «Merci, ond velecht bes nöchscht Johr.»

Die Aktion findet jährlich statt – 2021 handelt es sich um die 24. Ausgabe von «Zweimal Weihnachten». Im Rahmen der Aktion werden schweizweit Spendenpakete gesammelt und an Bedürftige verteilt. Bis Mitte Januar gelangten Päckli, gefüllt mit Lebensmittel und Hygieneartikeln, ins Sammelzentrum in Wabern, danach wurden sie auf verschiedene Regionen verteilt. 14 Tonnen Material habe man erhalten, erklärt Mario Wüthrich vom SRK, Sektion Solothurn. «Auch in der Schweiz gibt es Armut, das spürt man grade in einer Krise» – auch wenn die Armut nicht immer so sichtbar sei.

Die Verantwortlichen der Solothurner Sektion vom SRK: Tamara Grichting und Mario Wüthrich. Bild: Bruno Kissling

Mit den Spenden werden auch Menschen im Ausland unterstützt Schweizweit wurden bei der Aktion «Zweimal Weihnachten» 2020/2021 62'800 Pakete gespendet. Nebst selbst abgefüllten Päckli konnten vorverpackte Pakete in Coop-Verkaufsstellen gespendet werden, das ganze Jahr über können auch Online-Pakete gekauft werden. Mit diesen Online-Spenden kauft das SRK mit nationalen Rotkreuzgesellschaften vor Ort Artikel ein. Dieses Jahr in Armenien, Bosnien und Herzegowina und Moldawien, zudem wird auch der Kirgisische Rote Halbmond unterstützt.

Soziale Institutionen – im Kanton etwa die Suchthilfe, die «Gassenküche», Kinderheime und Sozialdienste – sollen durch die Aktion etwas Unterstützung erhalten. ILetztes konnten verschiedene Institutionen im Kanton anmelden, ob sie Bedarf haben an Päckli. Bis im März wurde die Ware hier in der Halle der Zibatra in Neuendorf gelagert – gratis.

«Das ist ein tolles Programm. Wenn wir dieses mit einer Fläche Logistikleistung unterstützen können, machen wir das gerne. 2021 sind wir zum weiten Mal dabei, die Idee wäre, dass wir auch in Zukunft mithelfen»,

sagt Zibatra-Geschäftsführer Stefan Gächter.

14 Tonnen Ware stehen der Solothurner Sektion zur Verfügung. Bild: Bruno Kissling

In der Zibatra steht ein ganzer Raum neben der grossen Lagerhalle zur Verfügung. Bereits am Vormittag ist der schon ziemlich leer. Die meiste Ware wurde früh am morgen abgeholt. Mit Gabelstapler werden die Päckli zum Warenausgang gebracht, und dann in die Autos geladen.

Das übernehmen drei Mitarbeitende der Oltech, eine Oltner Institution, die Stellensuchende auf dem Weg in den Arbeitsmarkt begleitet. Auch sie arbeiten eher für eine «Spesenentschädigung», als für richtigen Lohn. Gruppenleiter Reto Geiser sagt:

Mit dabei als fleissige Helfer von der Oltech in Olten: David Espana (schwarze Mütze), Reto Geiser (grüne Jacke) und Arnulf König (blaue Jacke). Bild: Bruno Kissling

«Die Oltech unterstützt die Aktion schon seit 14 Jahren. Wir finden, dass wir mit der Aktion den Leuten etwas Freude weitergeben können. Für mich persönlich stellt das Einladen und Ausliefern der Ware eine der schönsten Arbeitswochen im ganzen Jahr dar».

Zum Teil erhalten die Institutionen die Ware auch direkt geliefert. Andere holen sie an der Industriestrasse in Neuendorf ab. So wie Corinne Bobst vom «Chinderhuus Elisabeth» in Olten.

Corinne Bobst. Bild: Bruno Kissling

«Wir haben 25 Plätze bei uns – und ein knappes Budget. Wir sind immer froh und dankbar für diesen Zustupf – und auch die Kinder freuen sich, wenn sie sich etwa ein Duschgel aussuchen dürfen.»

Dann geht der Kofferraum zu, und das Auto fährt Richtung Industriestrasse, vorbei am Schild, dass dann schon die nächsten auf den Standort von «Zweimal Weihnachten» hinweist.