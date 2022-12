Millionensegen für das Kloster Mariastein

2,4 Millionen Franken Trotz Widerstand aus dem Kantonsrat: Das Kloster Mariastein erhält einen staatlichen Millionensegen Es ist mehr als eine milde Gabe: Der Kanton Solothurn unterstützt das Kloster Mariastein mit 2,4 Millionen Franken. Die SVP warnte mit Blick auf den neuen Vorplatz vergeblich vor einem «überdimensionierten Luxusprojekt». Christof Ramser Jetzt kommentieren 21.12.2022, 15.50 Uhr

Der Vorplatz des Klosters Mariastein dient ab 2026 als Weg zur Kirche und wird zum Ort der Begegnung. Atelier Ehrenklau Hemmerling

Es ist nach Einsiedeln der wohl berühmteste Wallfahrtsort der Schweiz. Weit über 200'000 Menschen pilgern jedes Jahr zum Kloster Mariastein. Und selbst Nichtkatholiken sind vom Wirken der Benediktinermönche und von der imposanten Felsenhöhle in der Gnadenkapelle tief beeindruckt. Es ist eines der wenigen Gebäude im Solothurnischen, dessen Strahlkraft weit über die Kantonsgrenzen hinausreicht. Auch aus dem Baselbiet, aus Südbaden und dem Elsass kommen dort Menschen zusammen.

Doch die Anlage ist – wie auch die Mönche selbst – in die Jahre gekommen, um nicht zu sagen überaltert. Insbesondere der Klosterplatz, auf dem an Wochenenden regelmässig 40 Autos abgestellt werden und Postautos wenden, genügt den aktuellen Anforderungen in keiner Weise. Deshalb wird der Platz für 6,2 Millionen Franken zu einer verkehrsfreien Begegnungszone umgebaut.

Der Vorplatz des Klosters Mariastein wird neu gestaltet. Im Bild die geplante Aussenpassage. Atelier Ehrenklau Hemmerling

Grosse historische und kulturelle Bedeutung

So weit, so unbestritten. Dass aber nun der Kanton Solothurn knapp 2,4 Millionen Franken an die Umgestaltung zahlen soll, gab am Mittwoch im Kantonsrat zu reden. Silvia Fröhlicher (SP, Bellach) würdigte im Namen der Bildungs- und Kulturkommission die «grosse historische und kulturelle Bedeutung» dieses Ortes. Die Finanzkommission hingegen könne nicht hinter dem Kredit stehen, führte Sprecher Richard Aschberger (SVP, Grenchen) aus: Inklusive Tochtergesellschaften verfüge das Kloster als «Konzern» über 33 Millionen Franken Vermögen, davon 10 Millionen investiert in Wertpapiere, mit liquiden Mitteln von 7 Millionen.

Heute dient der Klosterplatz als Parkplatz und Wendeplatz für Postautos. Bea Asper

Fraktionskollege Beat Künzli (Laupersdorf) geisselte das «überdimensionierte Luxusprojekt» als «schon fast überheblich». Alleine die Pflästerung mit Natursteinen koste 1,5 Millionen Franken, was auf die Handschrift eines «abgehobenen» Zürcher Architekturbüros verweise. Statt aus der Staatskasse sollten besser Gelder aus dem Swisslos-Fonds eingesetzt werden. Bildungsdirektor Remo Ankli wandte indes ein, dass dies «vermutlich» gesetzlich nicht möglich sei.

Bis auf Grüne und Grünliberale, die den Staatsbeitrag aus Säkularitätsgründen teilweise ablehnten, sowie einzelne FDP-Exponenten, die sich der Stimme enthielten, stand die SVP aber auf verlorenem Posten. Mit 71 zu 21 Stimmen bei vier Enthaltungen passierte die Vorlage den Rat deutlich.

«Freude und Dankbarkeit» bei den Mönchen

Insbesondere die Parlamentarierinnen aus Dorneck und Thierstein machten sich für das «Bijou des Schwarzbubenlands» stark. Karin Kälin (SP, Rodersdorf) träumte gar schon von einer Kantonsratssitzung «extra muros» nach Abschluss der Bauarbeiten 2026.

Daniel Urech (Grüne, Dornach) findet es nach diversen finanziellen Engagements des Kantons – er verwies explizit auf den Kauf der «Krone» in Solothurn – «angemessen, sich auch ausserhalb der Stadtmauern zu engagieren». Und laut Christian Thalmann (FDP, Breitenbach) «besteht ja die Möglichkeit, dass der Abt sorgfältig mit den Mitteln umgeht» und die Baukosten am Ende gar nicht ganz so hoch ausfallen.

Aber auch von ennet dem Berg gab es Zuspruch: «Es gibt nicht allzu viele Gebäude, die den Kanton Solothurn ausmachen», sagte Michael Ochsenbein (Mitte, Luterbach). Das Kloster Mariastein gehöre sicherlich dazu. Der religiöse Kontext spiele bei diesem Engagement überhaupt keine Rolle.

Abt Peter von Sury (l.) und der ehemalige Gemeindepräsident von Metzerlen-Mariastein, Silvio Haberthür, als Vertreter der Bauherrschaft nach der Unterzeichnung des Mandats. zvg

Die Mönche nehmen den Entscheid aus dem Solothurner Rathaus «mit Freude und Dankbarkeit» zur Kenntnis. Damit seien nun fast 3 Millionen Franken von der öffentlichen Hand bereitgestellt, sagt Projektleiter Mariano Tschuor. Die Nachbarkantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt zahlen je 100’000 Franken, der Jura 10’000 Franken, die Standortgemeinde Metzerlen saniert die Leitungen im Untergrund und finanziert die neue Bushaltestelle für 700’000 Franken.

Der frühere Fernsehmann Mariano Tschuor leitet das Projekt «Aufbruch ins Weite – Mariastein 2025». Nicole Nars-Zimmer

«Die restlichen Mittel von rund 3 Millionen Franken muss das Benediktinerkloster nun auf dem Privatmarkt beschaffen», sagt Tschuor, etwa von Stiftungen oder der Industrie. Die Erwähnung der flüssigen Mittel aus dem beträchtlichen Vermögen von Fiko-Mitglied Aschberger relativiert Tschuor: «Was heisst beträchtlich?» Diese Mittel bildeten die Pensionskasse der Mönche, ein Vermögensabbau sei nicht möglich.

