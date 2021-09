22. Triennale Grenchen Nachfolge gesucht: Präsident der Triennale Grenchen tritt ab Der Präsident der Triennale Grenchen, Philipp Glocker, will aufhören und sucht eine Nachfolgeregelung. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Bei der Eröffnung der 22. Grenchner Triennale spassen Philipp Glocker (sitzend) mit dem Kurator der Ausstellung Kardo Kosta. Oliver Menge

Seit 1958 ist Grenchen der Austragungsort der Triennale für Originaldruckgrafik. Organisiert wird die Ausstellung von einem Team der Kunstgesellschaft Grenchen und vielen freiwilligen Helfern. Die kürzlich vergangene 22. Triennale, in einem leerstehenden Grenchner Geschäftshaus am Marktplatz, mit dem Kurator Kardo Kosta wurde zu einem Erfolg.

An zwei Wochenenden haben mehrere hundert Besucher die Ausstellung besucht; gut 500 Druckgrafiken konnten verkauft werden. Philipp Glocker, der Präsident der Kunstgesellschaft sagt: «Diese Ausgabe 2021 war ein sehr schöner Erfolg. Die Triennale – ein Event von Kunstfreunden für Kunstfreunde – konnte das internationale Druckgrafikgeschehen der vergangenen fünf Jahre wiederum erstklassig abbilden. Unser Zulassungsreglement hat uns qualitativ anspruchsvolle Druckarbeiten beschert.»

Die 22. Triennale ging am vergangenen Samstag zu Ende, doch noch einige Zeit ist Glocker mit Nachfolge-Arbeiten beschäftigt. «Zuerst einmal muss die Ausstellung ganz abgebaut werden. Danach gilt es, die nicht verkauften Arbeiten an die Künstler zurückzuschicken. Das bedeutet, dass ich in den kommenden Tagen 822 Päckli machen muss.» Und dann muss den Künstlern der Erlös ihrer verkauften Arbeiten rückvergütet werden. Er habe erfahrungsgemäss noch bis in den kommenden Februar damit zu tun, schätzt Glocker.

Philipp Glocker sucht nach einer Nachfolgelösung

Seit 1984 ist Philipp Glocker bei der Organisation der Triennale mit dabei. Zuerst kümmerte er sich im Hintergrund um die finanziellen Belange, dann übernahm er die Organisation für den Import und Export der Kunstwerke, war verantwortlich für den Auf- und Abbau der Ausstellung, für Verhandlungen mit den Geldgebern und schliesslich übernahm er 2009 die Gesamtleitung. «In einem Triennale-Jahr sind das jeweils mehrere hundert Stunden Gratisarbeit», sagt er. Sein Haus stehe dann für Monate als Werkstatt für das Rahmen, Lagern und den Versand der gegen tausend Kunstwerke zur Verfügung. Ein Team von rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen jeweils bei der Durchführung mit.

Nach der erfolgreichen 22. Ausgabe möchte sich Glocker von der Organisation zurückziehen und die diversen Aufgaben und die Verantwortung weitergeben. «Bis jetzt konnten noch keine Nachfolger gefunden werden», sagt Glocker. Zwar laufen Gespräche, insbesondere auch mit dem Kunsthaus Grenchen. Glocker ist aber nicht sehr optimistisch. Er sehe zwar, dass eine gewisse Bereitschaft bestehe, in dieser Sache mitzuarbeiten, sagt er. Diskutiert würde derzeit eine Art Mini-Triennale. «Wichtig wäre, dass der Drei-Jahres-Rhythmus beibehalten wird».

Druckgrafik und Grenchen passen doch zusammen

Auch die Stadt Grenchen sei daran interessiert, dass die Triennale weiter existiert. Entsprechende Signale habe er mitbekommen, betont Glocker. Dennoch ist auch ihm klar: «Fände diese internationale Grafikausstellung in Zürich, Bern oder Winterthur statt, wäre das Publikums- und Medienecho ein viel Grösseres. Grenchen friste, was Kunst betrifft, halt eine Art «Dornröschen-Dasein».

Doch nicht ohne Stolz vermerkt Glocker: «Es gibt uns noch. Grafik- Ausstellungen in Krakau oder Ljubljana sind verschwunden.» Es sei doch auch gerade diese Kunst, die für Grenchen passend sei. «Wir wollen hier keine elitäre, abgehobene Kunst. Sondern Kunst, welche das Publikum begeistert und die es versteht.»

Er stelle fest, dass es noch immer Schwellenängste gebe, in ein Museum oder eine Galerie zu gehen. «Genau dieser Haltung entgegenzutreten, dazu ist auch die Triennale da», ist Glocker überzeugt und er hofft: «Vielleicht findet sich ja noch ein Team, das die weltweit älteste Kunst-Triennale in ihrer Art weiterführen will.»