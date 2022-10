20 Franken mehr Kanton Solothurn passt Sozialhilfe der Teuerung an Der Solothurner Regierungsrat passt den Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe der Teuerung an. Er bekennt sich damit zu interkantonal möglichst gleichen Regeln für Sozialhilfebeziehende. 24.10.2022, 14.45 Uhr

Der aktuelle Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe richtet sich im Kanton Solothurn an die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) aus dem Jahr 2013. Nach Anhörung des Verbands der Solothurner Einwohnergemeinden hat der Regierungsrat beschlossen, den Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe per 1. Januar 2023 zu erhöhen und der Teuerung anzupassen.