2. Wahlgang SVP-Regierungsratskandidat Richard Aschberger: «Ich war und bin unabhängig und tanze nach keiner Pfeife» Der Solothurner SVP-Regierungsratskandidat Richard Aschberger aus Grenchen nimmt Stellung zu 11 kritischen Fragen und provokativen Thesen der Kantonsredaktion. 06.04.2021, 05.00 Uhr

Setzt darauf, mit seiner Art und Weise überzeugen zu können: Richard Aschberger.



Für das Amt als Regierungsrat ist Richard Aschberger noch zu jung, er muss noch mehr Erfahrungen sammeln.

Richard Aschberger: 12 Jahre Erfahrung auf verschiedenen Ebenen stehen nicht zwingend für «unerfahren», dazu ist mein Lebenslauf nicht ganz Standard. Während andere noch die Schulbank drückten, habe ich parallel dazu schon meine erste Firma aktiv betrieben und mein eigenes Geld verdient. Und das ist bis heute so geblieben. In der Regierung würde ich als Vertreter der jüngeren Generation sicher nicht schaden, gerade bei Themen wie Digitalisierung und weil ich den Blick der besagten Generation mitbringe. Zusätzlich sehen Sie alle meine zahlreichen Mandate transparent im Internet. Ich bin nicht nur wirtschaftlich engagiert, sondern auch ehrenamtlich, bin in sozialen Bereichen unterwegs wie Spitex und der wunderbaren Rodania Stiftung für schwerbehinderte Menschen.



Mit Susanne Schaffner, Brigit Wyss und Sandra Kolly ist die Mitte-Links-Mehrheit in der Regierung gesetzt: Sie könnten gar nichts im Sinn der SVP bewirken.

Im Laufe der Jahre habe ich bei zig Projekten gezeigt, dass ich Lösungen erarbeite, welche dann überparteilich einwandfrei funktionieren. Ich bin nicht in einem Schema gefangen oder habe einen Tunnelblick. Als Pragmatiker kann und will ich immer mit allen Personen arbeiten, damit am Schluss die optimale Lösung auf dem Tisch ist. Mein Vorteil ist sicherlich, dass ich auch niemandem etwas schulde oder irgendwie abhängig bin. So kann ich zum Beispiel mit allen Personen und Organisationen reden, ohne dass vielleicht eine andere dann ein Problem damit hat. Freiheit und Unabhängigkeit sind unbezahlbar!

Zweiter Wahlgang am 25. April

Erst drei von fünf Mitgliedern der Solothurner Regierung wurden am 7. März gewählt: Remo Ankli (FDP), Brigit Wyss (Grüne) und Susanne Schaffner (SP). Für den zweiten Wahlgang vom 25. April treten Sandra Kolly und Thomas A. Müller (beide CVP), Peter Hodel (FDP) und Richard Aschberger (SVP) noch einmal an. Der 37-jährige Grenchner Aschberger landete am 7. März auf dem letzten Platz. Er sitzt seit 2017 im Kantonsrat, ist ledig und Geschäftsführer der eigenen Firma AutoBrill GmbH, Grenchen. (szr)



Es wird nicht lange dauern, bis Sie von ihrer Partei als «nur halber SVP-Regierungsrat» tituliert werden, weil Sie als Exekutive-Mitglied auch Entscheide mittragen müssen, die der Partei nicht passen.

Das würde ich locker überleben. Auch hier: Es kam schon vor, dass ich einen Vorschlag der Partei mal nicht mittragen konnte, weil mich persönliche Erfahrungen oder eben meine geliebten Zahlen und Fakten überzeugt haben. Jede Idee muss von allen Seiten her betrachtet und analysiert werden, unabhängig vom Ursprung. Überzeugt mich etwas nicht, dann sage ich das auch. Somit müssen Sie keine Angst um mich haben, ich habe die klassische Ochsentour durch alle Gremien erfolgreich abgeschlossen.

Ihr kantonaler Parteipräsident, Christian Imark, duldet nicht einmal die Wahlempfehlung eines SVP-Amteipräsidenten für einen Regierungsratskandidaten einer anderen Partei: Werden Sie auch nach Imarks Pfeife tanzen müssen?

Da ich nicht tanzen kann, wird das garantiert nie passieren. Ich war und bin unabhängig und tanze nach keiner Pfeife. Dafür habe ich auch schon beim Wahlkampfbudget gesorgt, so habe ich wegen potenzieller späterer Interessenkonflikte Wahlspendenangebote von mehreren Grosskonzernen dankend abgelehnt. Mein gesamter Wahlkampf ist von der Partei und privat finanziert, mit Kleinspenden und enorm viel Einsatz von unzähligen Helfern im Hintergrund. Ich bin nicht käuflich, daher haben wir auch ein deutlich geringeres Budget im Wahlkampf gehabt. Aber lieber frei, als später jemandem einen Gefallen schulden.

Richard Aschberger und Christian Imark beim 1. Wahlgang im Wahlzentrum. (Archiv) Tom Ulrich

Nationale SVP-Grössen bezeichnen im Zusammenhang mit den Coronamassnahmen die Schweiz als eine Diktatur: Sehen Sie das auch so?

Nein! Ich habe und werde das Wort Diktatur in diesem Zusammenhang nicht nutzen. Diktatur ist ein mächtiges Wort und ich habe wohl viel zu viele Geschichtsbücher und Biografien gelesen, als dass ich mich im aktuellen Kontext so äussern würde. Das aktuelle Problem ist keine Diktatur, sondern ein Führungs- und Kommunikationsproblem plus ein Versagen beim strategischen Einkauf der Impfstoffe.

Sie sind für eher trockene Sprüche bekannt. Zum ersten Wahlgang meinten Sie, der Tag sei eher langweilig gewesen, Sie seien nicht gross enttäuscht darüber, dass Sie es nicht geschafft haben. Wollen Sie überhaupt in den Regierungsrat?

Wenn man wie im Sport und Geschäft alles für den einen Moment gegeben hat, dann sehe ich keinen Sinn darin, am Sonntag wie ein hyperaktives Eichhörnchen im Medienzentrum herumzuhüpfen. Das Volk hat entschieden und das wird es auch beim 2. Wahlgang Ende April, am Wahlsonntag bin ich nur «Beifahrer». Meine Ruhe und Gelassenheit sind also nicht gleichzusetzen mit Gleichgültigkeit. Mein Charakter ist eher ruhig und still. Das Herumlärmen überlasse ich sehr gerne anderen.

Welches ist Ihr wichtigster Trumpf, Ihre grösste Stärke, weshalb man Sie in den Regierungsrat wählen soll?

Meine Unabhängigkeit und Transparenz, gepaart mit Pragmatismus und permanentem Respekt vor dem Gegenüber. Ich habe weder Scheuklappen noch Denkblockaden und bin auch neuen Ideen erwiesenermassen sehr aufgeschlossen. Man konnte in den letzten Wochen auch mitverfolgen, wie diverse sehr bekannte Exponenten von anderen Parteien meine Kandidatur unterstützt haben, weil ich sie mit meiner Art und Weise überzeugt habe; wie ich politisiere und Lösungen erarbeite.

Sie sind noch keine 40: Müssen wir also damit rechnen, dass Sie bis ins Jahr 2050 Regierungsrat bleiben wollen?

Nein, sicher nicht. Ich würde so lange bleiben, wie mich das Volk für fähig hält und ich der Überzeugung bin, der Gesellschaft und dem Kanton Solothurn im Guten zu dienen. Ist dies nicht der Fall, ist es Zeit zu gehen. Dies gilt übrigens für alle meine Mandate, am Sessel klebe ich nur manchmal, im Sommer.

Warum treten Sie überhaupt noch einmal an, Sie glauben doch selber nicht im Ernst daran, dass der Rückstand aus dem ersten Wahlgang noch aufzuholen ist?

Das klingt so negativ, schauen Sie es mal von der anderen Seite an: 8000 Menschen haben mir mehr vertraut und ihre Stimme gegeben als beim letzten SVP-Kandidaten 2017. Natürlich glaube ich an ein Aufholen, Sie kennen ja sicherlich die Fabel mit der Schildkröte und dem Hasen. Auch investiere ich nicht aus Langeweile seit November 2020 im Schnitt 14 Stunden pro Woche für den Wahlkampf und die Standaktionen und habe finanzielle Mittel eingesetzt. Es macht mir grosse Freude – und das merkt die Bevölkerung. Das zeigen jedenfalls die unzähligen Reaktionen Tag für Tag auf verschiedensten Kanälen.

Das Regierungsamt bringt viel Freud und viel Ehr – aber auch viele Einschränkungen. Haben Politikerinnen und Politiker etwas Masochistisches?

Das kann ich nur für mich mit Nein beantworten. Ich stelle mich zur Verfügung aus der tiefen Überzeugung heraus, positiv und nachhaltig für die kommenden Generationen den Kanton zu verändern und mitzuprägen. Ich als Einzelperson bin nur ein winziges Zahnrädchen in einem gewaltigen Uhrwerk und die allfälligen Einschränkungen sind für mich nicht der Rede wert.

Es ist zu befürchten, dass uns die Pandemie noch weit in den Sommer hinein beschäftigen wird, wie lange können die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen noch aufrechterhalten werden?

Sommer 2021 ist schon sehr optimistisch, das wird bis mindestens 2022 weitergehen. Ergo bleibt nur das, was ich schon seit letztem Herbst predige: Man muss lernen, mit dem Virus zu leben, alles andere ist eine Illusion. Also Risikogruppen schützen und Gewerbe und Wirtschaft wieder arbeiten lassen, natürlich MIT Schutzkonzepten. Alles andere führt wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich in die Katastrophe. Die Menschen brauchen Perspektiven und nicht Almosen und Hinhaltetaktiken!