1,8 Millionen: Kanton Solothurn ersetzt dem öV Corona-Ausfälle

1,8 Millionen Franken Der Kanton Solothurn entschädigt Transportunternehmen für Covid-Ausfälle – aber nur, wenn sie keine Reserven haben 1,8 Millionen Franken: So viel Geld sollen Transportunternehmen im Kanton Solothurn erhalten, um die Covid-Ausfälle zu decken. Doch nicht alle Betriebe kommen in den Genuss von Zahlungen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Busbetrieb Grenchen und Umgebung wird finanziell unterstützt.

Oliver Menge

Im Frühling 2020 stand das öffentliche Leben still. Und Massnahmen wie Homeoffice hatten bis Ende Jahr und darüber hinaus Einfluss auf den öffentlichen Verkehr. Um die Existenz der Transportunternehmen nicht zu gefährden, haben Bund und Kantone beschlossen, ihnen für das Jahr 2020 eine Defizitgarantie abzugeben.

Diese Woche hat die Solothurner Regierung die definitiven Beträge gesprochen. Mit rund 1,78 Millionen Franken wird der ÖV im Kanton unterstützt, wobei der Löwenanteil an die SBB geht (1,42 Mio.). Der Rest verteilt sich folgendermassen: Busbetrieb Grenchen und Umgebung AG (BGU, alle Strecken): 180'000 Franken; PostAuto AG (für die beiden Ortsbusse Däniken und Oensingen): 65'000 Franken. BLS AG (für die Linie Burgdorf-Solothurn): 115'000 Franken.

Solothurn und Olten gehen leer aus

Damit ist auch klar: Nicht alle Transportunternehmen erhalten Geld. Leer ausgehen werden etwa der Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) oder der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG). Der Grund: Bevor ein Betrieb Geld erhält, muss er seine Spezialreserve auflösen. Das ist eine obligatorische Reserve, die der Betrieb in normalen Zeiten bei allfälligen Überschüssen anlegen muss, um eben genau für solche Situationen gerüstet zu sein.

Konkret für den BSU heisst das: Man konnte in den vergangenen Jahren genügend Geld auf die Seite legen, um das Defizit 2020 von rund 300'000 Franken aus dem eigenen Sack zu bezahlen. Findet man es in Ordnung, dass man keine Unterstützung erhält, nur weil man genügend Reserven hat? «Ja, das finden wir in Ordnung. Transportunternehmen werden ja grösstenteils auch von der öffentlichen Hand finanziert, da ist es richtig, dass wir unsere Reserven nutzen, bevor die öffentliche Hand zusätzlich bezahlen muss», sagt Fabienne Thommen, Mediensprecherin der BSU. Diese finanzielle Unterstützung des ÖV sei nötig.

Fabienne Thommen, Mediensprecherin der BSU. PD

Von dieser Unterstützung profitiert man etwa in Grenchen: «Wir konnten in den vergangenen Jahren keine Reserven erarbeiten», sagt Geschäftsleiter Hans-Rudolf Zumstein. Schuld daran sei mitunter der Kanton, der bei den ordentlichen Beiträgen an die Transportunternehmen in den vergangenen Jahren geknausert habe. «Der Kanton hat bei uns Geld gespart.» Mit der Folge, dass der BGU nun Hilfe brauche.

Auch 2021 wird es Ausfälle geben

Mit dieser Defizitzahlung ist das Problem allerdings nicht vom Tisch. Auch 2021 spüren die Transportunternehmen die Pandemie. Um die 20 Prozent weniger Kundinnen und Kunden als noch 2019 verzeichnen sie. Und da über 50 Prozent der Einnahmen auf die Ticketverkäufe zurückgehen, bedeuten weniger Fahrgäste direkt weniger Einnahmen. «Wir werden kämpfen. Aber wenn wir keine Fahrgäste haben, können wir auch nicht hexen», sagt Zumstein.

Hans-Rudolf Zumstein. (Archiv)

Felix Gerber

Heisst: Auch fürs Jahr 2021 werden verschiedene Transportbetriebe Geld vom Kanton brauchen. Und vermutlich noch mehr als heuer. Denn von den Spezialreserven dürften bei so manchen Betrieben nicht mehr viel übrig sein. Thommen vom BSU: «Im allerbesten Fall reichen unsere Spezialreserven gerade noch für die Ausfälle vom 2021.»

Ab 2022 dürften dann aber keine Defizitzahlungen mehr nötig sein. Auf dann hat der Kantonsrat das Globalbudget für den ÖV aufgestockt, inklusive 3,7 Millionen Franken für befürchtete Covid-Ausfälle.

Ein Nachtragskredit ist nicht nötig

Für die 1,78 Millionen Franken für 2020 muss gemäss Regierung kein Nachtragskredit genehmigt werden. Denn die effektiven Kosten sind für den Kanton tiefer, da sich auch der Bund daran beteiligt. Der verbleibende Betrag ist mit dem Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Öffentlicher Verkehr» für die Jahre 2020 und 2021 bereits abgedeckt.