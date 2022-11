Die Oltner Christkatholiken feiern 150 Jahre Oltner Tag

150 Jahre Oltner Tag Die Christkatholiken gehören zur Oltner DNA und sind eine der liberalsten Kirchen – warum können sie davon nicht mehr profitieren? Kaum eine Konfession ist hierzulande so sehr mit der DNA einer Stadt verbunden wie die Christkatholiken in Olten. Vor genau 150 Jahren wurde hier ein wichtiger Grundstein für die Kirche in der Schweiz gelegt. Doch im Jubiläumsjahr ist die Zukunft der Oltner Kirchgemeinde ungewisser denn je. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Monique Rudolf von Rohr ist seit 2020 Kirchgemeindepräsidentin der Christkatholiken Region Olten. Bruno Kissling

Für Monique Rudolf von Rohr gab es gar nie etwas anderes. Freisinnig, Christkatholikin, in und um Olten zu Hause. Sie ist damit geboren, sie ist mit dem Solothurner Freisinn aufgewachsen. Das war einfach so. «Mein Grossvater war ein einfacher Zuschneider bei Bally», erzählt sie.

«Wer bei Bally arbeitete, war meist freisinnig und christkatholisch.»

Rudolf von Rohr ist 67. Sie war Präsidentin der FDP Olten, die lernen musste, in Olten nicht mehr tonangebend zu sein. Sie ist nun Präsidentin der christkatholischen Kirche. Und sie weiss: Es ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, christkatholisch zu sein. Auch nicht mehr in Olten.

Dabei hat die Konfession einen engen Bezug zur Stadt. Kaum eine Kirche hierzulande ist so sehr mit dem Geist einer Stadt verbunden, wie es in Olten die Christkatholiken sind: Ja, es scheint, als ob diese Kirche den Geist des liberalen und demokratischen Bundesstaates atmen würde, der in Olten besonders wehte.

Es ging gegen die Unfehlbarkeit des Papstes

Am 1. Dezember sind es nun genau 150 Jahre her, seit am Oltner Tag 1872 Christkatholiken aus der ganzen Schweiz beschlossen, eigene Kirchgemeinden zu gründen. Es war eine Gegenreaktion auf die römisch-katholische Kirche, die die Unfehlbarkeit des Papstes verkündet hatte und damit – entgegen des Zeittrends – absolutistischer statt demokratischer wurde.

Rechtsprofessor und Bundesratssohn Walther Munziger (1830–1873) war treibende Kraft hinter dem «Oltner Tag» 1872. Alamy / www.alamy.com

Von Beginn an setzten die Christkatholiken Entscheide um, die in der römisch-katholischen Kirche Jahrzehnte später erfolgten – oder bis heute nicht: Keine lateinische Messe mehr, keine Beichte, kein Zölibat. Bis heute sind die Christkatholiken fortschrittlicher als die Papsttreuen: Bischofswahl durch das Kirchenparlament, die «Ehe für alle», die Ordination von Frauen: Das funktioniert alles. «Wir sind eine der liberalsten Kirchen überhaupt», sagt Monique Rudolf von Rohr.

«Offen, basisdemokratisch und mit flachen Hierarchien.»

Monique Rudolf von Rohr müsste durchatmen können. Hoffnungsvoll nach vorne blicken. Wenn die Leute in anderen Kirchen austreten, weil sie genug von Missbrauchsfällen, starren Machthierarchien und überholten Weltbildern haben, dann wären die skandalfreien Christkatholiken «die perfekte Alternative», so Rudolf von Rohr.

Die Basis ist heute sehr klein

Doch es geht der Präsidentin der christkatholischen Kirche in Olten nicht anders als ihren reformierten oder römisch-katholischen Kollegen. Ja, es ist fast noch schlimmer: Denn aufgrund der kleinen Basis machen sich Austritte deutlicher bemerkbar. 1101 Christkatholiken zählte die kantonale Statistik 2021, nicht ganz hälftig verteilt auf den oberen und den unteren Kantonsteil. Rund 400 Leute gehören in und um Olten der christkatholischen Konfession an.

Gross allerdings war die christkatholische Kirche nie. Von Beginn weg «beschränkte sie sich auf Orte mit politisch fortschrittlich-liberaler Gesinnung», wie der Solothurner Pädagoge Carlo Jenzer einst in einem Sammelband zur Geschichte der Kirche schrieb. Anhänger fand sie in grösseren Städten sowie entlang des Jurabogens, etwa im Niederamt oder im Fricktal. Jenzer stellte fest:

«Da der christkatholischen Kirche die grosse ländliche Basis fehlt, blieb sie eine kleine Minderheit.»

Und weil sie städtisch geprägt war, war auch die Akademikerdichte hoch. Ausgerechnet die basisdemokratischen Christkatholiken hatten den Ruf, eine Religion der Elite zu sein.

Freisinnige Politiker prägten die Kirche

Die einst prägende Nähe zum Freisinn ist heute Geschichte. Aber tatsächlich war die christkatholische Kirche zu Beginn eng mit der (Oltner) Politik verzahnt. Walther Munzinger, Rechtsprofessor in Bern und Sohn des Oltner Bundesrates, war treibende Kraft, dass der «Oltner Tag» 1872 einberufen worden war.

Und er war nicht der einzige Liberale, der die Kirche prägte: Im Kanton waren es etwa auch die bekannten Regierungsräte Wilhelm Vigier oder Albert Brosi. «Keine religiöse oder kirchliche Bewegung vermochte sich ohne Rückhalt durch Herrschende oder Politiker auf die Dauer durchzusetzen oder zu behaupten», konstatierte der langjährige Solothurner NZZ-Journalist Urs Marti.

Von der Religion konnten oder wollten sich diese Politiker nicht lösen; die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche aber widersprach ihrem freiheitlich-demokratischen Weltbild. Aus diesem «eigentlichen Gewissenskonflikt» habe es keinen anderen Ausweg gegeben, «als die Bildung einer eigenen Kirche», so Marti.

Es geht nicht nur um Gott, sondern auch um Kultur und Engagement

Monique Rudolf von Rohr war keine regelmässige Kirchgängerin, bevor sie Kirchgemeindepräsidentin wurde. In einem Porträt sagte sie einst, sie glaube eher an eine höhere Macht denn an Gott. Aber dennoch gehört der Glaube zu ihrer Identität. Sie engagiert sich, weil ihr die Kirche als Institution ebenso wichtig ist wie das darin begründete gesellschaftliche Engagement.

Den Glauben zu leben, heisst für sie, Werte hochzuhalten, sozial zu handeln, etwas für andere zu tun. Es werde geteilt, der Gemeinsinn werde gefördert, Demut gelehrt. Man müsse in den Predigten hinhören und sich Gedanken ums Leben und Zusammenleben machen, sagt sie. Gleichzeitig finde man in der Kirche Trost und Sicherheit.

Eine offene Kirche mitten in der Stadt: Die Stadtkirche in Olten dient auch als Bühne für Konzerte – oder Podiumsdiskussionen wie hier 2021 zum Umgang mit Randständigen rund um die Kirche. Patrick Luethy

Doch immer weniger Leute teilen diese Werte. Man entfernt sich grundsätzlich von der Kirche, die Weitergabe von Generation zu Generation ist nicht mehr selbstverständlich. Fäden brechen ab. Es gibt Austritte, aber Übertritte sind selten. «Wer anderswo austritt, hat meist Schuldgefühle, weil die bisherige Religion irgendwie stark zur Identität gehört – auch wenn man austritt», sagt sie.

«Dann schliessen die Leute lieber ganz ab als die Konfession zu wechseln.»

Und vielleicht ist die Entwicklung der Kirche auch ein Hinweis darauf, wie sich Olten verändert hat. Das traditionelle Bürgertum schwindet; Olten ist eine Stadt der Pendler, junge politische Parteien sind aktiv. Kulturelle Institutionen verbinden. Olten sei vielfältiger geworden, sagt Rudolf von Rohr. Sie hadert damit nicht, sie lebt gerne in diesem Olten. Aber die Folgen spürt sie als Kirchgemeindepräsidentin. «Ich hatte keinen Bezug mehr zur Kirche», heisst es meist, wenn jemand austritt.

Die Zukunft ist ungewiss, Junge fehlen

Rudolf von Rohr übernahm das Präsidium 2020 in bewegten Zeiten: Finanziell stand die Kirche am Abgrund. «Ich mache Dinge, die ich noch nie getan habe», sagt sie, die sich nun um Finanzen, Personal- und Immobilienfragen kümmert. Ihre Hauptsorge:

«Wir brauchen dringend junge Mitglieder, die sich engagieren wollen.»

Die Zukunft der kleinen Kirche ist ungewiss. Immerhin aber zeichnen sich Lichtblicke ab. Die finanzielle Situation stabilisiert sich. Und pünktlich zum Jubiläum haben die Oltner Christkatholiken soeben wieder einen Pfarrer erhalten.

Weiterführende Literatur: Christkatholisch. Die Christkatholische Kirche der Schweiz in Geschichte und Gegenwart, herausgegeben von der Christkatholischen Kirchgemeinde Solothurn, 1978; u. a. mit Beiträgen von Carlo Jenzer und Urs Marti.

