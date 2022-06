Brandserie im Wasseramt: So wird der Fall aufgearbeitet

13 Brände in zwei Monaten Die Brandserie im Wasseramt brachte die Feuerwehren an den Anschlag – doch Änderungen sind keine geplant Während der Brandserie im Wasseramt war ein Care-Team für die Feuerwehrleute im Einsatz. Auch das Milizsystem der Feuerwehren kommt bei so einem Ausnahmeereignis an den Anschlag. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 07.06.2022, 17.00 Uhr

Diese Scheune in Kriegstetten wurde durch einen Brand zerstört. Hanspeter Bärtschi

13-mal brannte es im April und im Mai im Wasseramt. Der mutmassliche Brandstifter ist mittlerweile gefasst, er befindet sich in Untersuchungshaft. Ob der 33-jährige Schweizer die Brände gelegt hat, und falls ja, ob er für alle 13 Brände verantwortlich ist, wird momentan untersucht.

Die Brandserie im Wasseramt:

Beim Verdächtigen soll es sich um ein Mitglied einer regionalen Feuerwehr handeln. Dies berichten verschiedene Quellen. «Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung», betont Markus Schüpbach, Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung, der die Aufsicht über die Feuerwehren obliegt. Und weiter:

Markus Schüpbach, Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung. Zvg

«Wenn es sich tatsächlich um einen Feuerwehrmann handeln sollte, ist das ein tragischer Einzelfall.»

Ein Einzelfall unter knapp 4000 Milizfeuerwehrleuten im Kanton, die jeden Tag hervorragenden Einsatz leisten.

Feuerwehrausbildung wird nun nicht umgestellt

Deswegen ist nun auch nicht angedacht, bei den Feuerwehren alles über den Haufen zu werfen, sagt Schüpbach. Die Ausbildung werde zwar immer wieder angepasst, an sich verändernde Bedürfnisse, an neue Erkenntnisse, an neue technische Errungenschaften und Herausforderungen.

Doch das Hauptziel bleibe bei all den Veränderungen dasselbe: Die Feuerwehrleute auf den neuesten Stand bringen, sicherstellen, dass im Einsatz keine Unfälle passieren, dass sie im Team erfolgreich ihren Job machen können. «Das war früher so und wird auch in Zukunft so sein», sagt Schüpbach.

Eine weitere Herausforderung für manche Feuerwehren: überhaupt genügend Personal zu finden. Die Feuerwehren im Kanton sind Milizfeuerwehren. Eine solch aussergewöhnliche Brandserie ist für sie eine besondere Herausforderung, da die Feuerwehrleute unter der Woche täglich in ihren Arbeiten gefordert werden und dann in der Nacht sowie jedes Wochenende im Einsatz standen.

Auch das Milizsystem soll beibehalten werden

Doch das erfolgreiche Milizsystem soll nun aufgrund dieser Brandserie nicht abgeschafft werden, sagt Schüpbach. Aktuell wird das Gebäudeversicherungsgesetz überarbeitet. Dazu hat eine Begleitgruppe unter anderem auch die verschiedenen Feuerwehrorganisationsformen und -zuständigkeiten diskutiert.

Die Gruppe kam zum Schluss: Reine Berufsfeuerwehren sollen nicht eingeführt werden. Zum einen ist es eine Kostenfrage: Reine Berufsfeuerwehren sind viel teurer als das bisherige Milizsystem, sagt Schüpbach. Auch gebe es zum Glück wenig Einsätze, welche eine Berufsfeuerwehr rechtfertigen und auslasten würden. Das Milizsystem habe aber auch noch zahlreiche weitere Vorteile, sagt er.

Die Hoheit über die Feuerwehren bleibt im Milizsystem bei den Gemeinden. Feuerwehrleute aus dem Dorf haben eine Verbundenheit zu der Bevölkerung und würden ihren Job mit besonders viel Engagement machen. Auch hat es Vorteile, wenn die Feuerwehrleute die Ortschaft und deren Besonderheiten gut kennen.

Und wenn eine Gemeinde den gesetzlichen Auftrag nicht mehr erfüllen kann, besteht die Möglichkeit, dass einzelne Gemeinden immer noch ihre Feuerwehren zusammenlegen können, sagt Schüpbach. So, wie es im konkreten Fall etwa Halten, Oekingen und Kriegstetten bereits getan haben.

Ein Care-Team war im Einsatz

Für die Feuerwehrleute, welche aufgrund von Ausnahmesituationen mental überfordert werden, gibt es rasch verfügbare Unterstützungsangebote. Konkret ein kantonales Care-Team, bestehend aus Psychiatern und Theologen, welches von den betroffenen Leuten in Anspruch genommen werden kann.

Zuletzt war das im November 2018 der Fall, als bei einem Brand an der Wengistrasse in Solothurn sieben Menschen starben. Dieses Care-Team kam nun auch während der Brandserie im Wasseramt zum Einsatz – noch während der mutmassliche Täter auf freiem Fuss war.

Denn nicht nur für die Bevölkerung sei die Situation belastend gewesen, sagt Schüpbach. Sondern insbesondere auch für die Feuerwehren.

«Es gab Leute, die an ihre Grenzen kamen. Das Feuerwehrinspektorat stellte sicher, dass während der Brandserie niemand zu Schaden kam.»

Im Nachhinein kann Schüpbach nun sagen: Das ist gelungen.

Zehn Millionen Brandschäden bis im Mai

In den letzten zehn Jahren wies die Solothurnische Gebäudeversicherung durchschnittlich 13 Millionen Franken jährliche Brandschäden aus. Dieses Jahr, bis und mit Mai, waren es nun bereits zehn Millionen Franken. Wobei darin auch der Grossbrand in der Altstadt von Solothurn berücksichtigt wurde, bei dem ein Altersheim zerstört wurde.

Zehn Millionen bereits bis Mai: ein gewaltiger Betrag. Und trotzdem: Die Gebäudeversicherung hat mehrere hundert Millionen Franken Reserven. Schüpbach sagt:

«Wir sind finanziell solide aufgestellt, sodass wir auch grössere Ereignisse stemmen können, ohne gleich die Prämien erhöhen zu müssen.»

