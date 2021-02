Musik 11 Türen zu anderen Welten: Die Solothurner Band «Orem» hat ihr erstes Album herausgebracht. Mit ihrem ersten Album «Clear Vision» möchte die Solothurner Band Orem die Hörer auf eine Reise entführen. Die Musik spiegle die Gefühlswelten aller fünf Musiker wieder, so Komponist Remo Borner. Sophie Deck 11.02.2021, 05.00 Uhr

Die Band Orem, von links nach rechts: Andy Seidt (g), Thierry Humbel (eb), Remo Borner (dr), Fabian Baur (piano) und Nicola Bernhard (flh, trp). Liliane Holdener

Sanfte Melodien, warme Harmonik und interessante Grooves: Das erste Album der Solothurner Band Orem ist «wie die Gruppe selbst, ein bunter Mix aus Gefühlswelten und musikalischen Komponenten», beschreibt Remo Borner, Komponist und Drummer der Band.

Borner, der in verschiedenen Musikschulen der Region Schlagzeug unterrichtet, startete die Band vor einigen Jahren mit seinen zwei Musikerkollegen Andy Seidt (g) und Thierry Humbel (eb). Das Trio kannte sich schon von früheren Musikprojekten wie zum Beispiel Remo Borner's Fusion Konsortium.

In den darauffolgenden Jahren wuchs die Band mit Fabian Baur (piano) und Nicola Bernhard (flh, trp) zum Quintett heran und sie traten mit ihrer Musik regelmässig in der Penthouse-Bar des H4-Hotels in Solothurn auf.

Ihren Musikstil zu beschreiben sei laut Borner schwer. «Es ist ein eigener Stil mit verschiedenen Einflüssen», erklärt er. Für ihn haben seine Kompositionen aber einen roten Faden und sind somit zu erkennen als «unsere Musik», also die Musik von Orem.

Eine Reise in die Gefühlswelten der Musiker

«Mit dieser Art von Musik kommt man nicht so viel zum Auftreten», sagt Borner traurig. Musik, die man nicht einem bestimmtem Genre zuordnen könne, sei eben meist nicht so populär bei den Massen. So sei für ihn von Anfang an klar gewesen, dass er mit Orem ein Album aufnehmen wollte, um mehr Hörer und Hörerinnen zu erreichen.

Zweieinhalb Jahre lang spielten die fünf Musiker gemeinsam ihre eigenen Stücke und erweiterten stetig ihre Palette, bis dann Ende 2020 das erste Album geboren wurde:

«Clear Vision» ist eine Sammlung von 11 Songs, die alle von Remo Borner komponiert wurden, aber «erst lebendig gemacht werden durch das Spiel der Bandmitglieder», so Borner.

Auch die gute Atmosphäre im Studio und das Know-how der Tontechniker hätten sehr zum Gelingen des Albums beigetragen, erwähnt Borner. Aufgenommen wurde im Mazzive Sound Productions Studio in Bellmund mit Chris Diggelmann und Serge Christen.

Im Studio sei viel geprobt und ausprobiert worden. Alle Soli sind improvisiert und es lief auch nicht immer alles ganz nach Plan. «Viele dieser Teile haben wir aber drin gelassen, weil wir finden, dass genau sie es ausmachen», erzählt Borner zufrieden.

Er findet, dass das Album die Gefühlswelten aller Musiker widerspiegelt, weil jeder etwas Persönliches hineingebracht hat. Und in diese Welten wolle «Clear Vision» den Hörer auch entführen:

«Es hat etwas von Filmmusik. Mit den verschiedenen Songs öffnet man verschiedene Türen. Und hinter jeder befindet sich eine andere Geschichte»

, so Borner. Gerade diese Vielfalt mache das gemeinsame Spielen so reizvoll. «Es hat uns alle erstaunt, wie gut wir von Anfang an zusammengepasst haben», sagt Borner. «Obwohl wir so verschieden sind, harmonieren wir in der Musik perfekt.»

Sogar wenn die Band ein paar Monate lang nicht gemeinsam geprobt hatte, sei der Klang von der ersten Probe an immer «direkt wieder da gewesen», erzählt Borner. Das zeige für ihn, dass die Gruppe zusammengehört.

Das erste Album und eine «klare Vision» für die Zukunft

Das Stück «Clear Vision» zum Titelsong ihres ersten Albums zu machen, entschieden Orem aufgrund von dessen Botschaft. «Musik spricht immer für sich selbst. Aber für uns steckt in dem Album der Eindruck einer klaren Vision, wie es sich entwickeln soll und wo es hin soll», erklärt Borner.

Den Sound, den Orem nun hat, möchten die Musiker in Zukunft noch weiterentwickeln. Remo Borner hat nämlich einen Traum: Er möchte bei jeden Orem-Album eine weitere Musikerin oder einen weiteren Musiker zur Band hinzufügen, bis sie am Ende den Klang eines kleinen Orchesters hätten.

Bereits jetzt seien die Stücke von Orem «orchestral gesetzt», so Borner, würden also auch für ein Orchester funktionieren. Doch «ich möchte das langsam aufgleisen, sodass jedes Mitglied zuerst in die Band hineinwachsen kann und wir schon eine Weile zusammen gespielt haben, wenn das nächste Instrument dazukommt», erklärt er.

Trotz aller grossen Ideen stünde für Borner aber bei seiner Musik immer noch etwas ganz Simples im Mittelpunkt: «Die Schönheit der Melodie», meint er. «Beim Hören soll man sich geborgen fühlen.»