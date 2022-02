Die düsteren Steuerprognosen in Solothurn treffen nicht ein

Kanton Solothurn Zeit für die Steuererklärung: Die schlimmsten Befürchtungen dürften nicht eintreffen In der Pandemie übte der Staat mit den Steuerzahlenden Nachsicht. Das ist nun weitgehend vorbei. Erfreulich ist, dass die Erträge bei den natürlichen Personen stabil sind oder sogar zunehmen. Vorderhand kommt der Kanton glimpflich davon. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer von zu Hause aus arbeitet, kann den prozentualen Homeoffice-Anteil in der Steuererklärung deklarieren. Christian Beutler / KEYSTONE

In diesen Tagen landen in rund 170’000 Briefkästen im Kanton Solothurn die Steuererklärungen. Der Staat bittet seine Bürger und Bürgerinnen erneut, Zeugnis abzulegen über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

Bei vielen dürfte das nicht sehr populäre Prozedere heuer etwas anders ablaufen als gewohnt. Schliesslich wies der Bundesrat all jene, die nicht zwingend ins Büro mussten, gleich während zweier längerer Perioden zur Arbeit von zu Hause aus an. Seit dem 3. Februar ist die Homeoffice-Pflicht aufgehoben, doch viele Betroffene stellen sich nun die Frage, wie weit sie Berufsauslagen wie Transport- oder Verpflegungskosten von den Steuern abziehen können.

Zu Hause oder doch im Büro?

Denn wer am heimischen Schreibtisch sass, fuhr weder mit dem Zug oder Auto zur Arbeit, noch ass er am Mittag auswärts. «Als berufsbedingte Kosten können aber nur tatsächlich angefallene Ausgaben abgezogen werden», erinnert Thomas Fischer, Chef des kantonalen Steueramtes. Auf der anderen Seite können den Arbeitnehmenden zu Hause auch Kosten entstanden sein. Diese werden laut Fischer mit dem pauschalen Berufskostenabzug berücksichtigt.

Thomas Fischer, Chef Steueramt Kanton Solothurn. Zvg

Bezahlt der Arbeitgeber jedoch eine Entschädigung fürs Homeoffice von maximal 50 Franken pro Monat oder 600 Franken pro Jahr, akzeptiert das Steueramt diesen Betrag als nicht steuerbare Spesenentschädigung. Diese wie auch der prozentuale Homeoffice-Anteil muss in der Steuererklärung deklariert werden. Für weitere Steuerdetails in der Pandemie hat der Kanton ein separates Merkblatt verfasst.

Rechtzeitig einreichen kann sich lohnen

Keine Ausnahmen mehr macht der Fiskus punkto Abgabetermin. Einzig 2020 wurde die Frist zum Einreichen der Steuererklärung verlängert. Für natürliche Personen gilt, wie bereits vergangenes Jahr, der 31. März respektive mit Gesuch um Fristerstreckung der 31. Juli.

Wer den staatsbürgerlichen Akt bis zum 31. Oktober vor sich her schiebt, zahlt für die Fristverlängerung eine Gebühr von 30 Franken. Darüber hinaus braucht es zusätzlich eine Begründung, die der Kanton nur bei «ausserordentlichen Umständen» akzeptiert.

Juristische Personen haben etwas länger Zeit, nämlich bis am 30. Juni. Auch die Verzugszinsen von 3 Prozent werden wieder wie gewohnt erhoben. Einzig vom März bis Ende 2020 wurden diese auf Beschluss des Regierungsrats wegen der Pandemie ausgesetzt. Weiterhin auf den Verzugszins verzichtet der Staat bei Firmen, die von der Härtefallregelung profitieren.

Übrigens kann die Steuererklärung im Kanton Solothurn seit zwei Jahren komplett online eingereicht werden. Das System «e-Tax» erlaubt es, auch die erforderlichen Belege wie Lohnausweise oder die Bescheinigung der 3. Säule auf elektronischem Weg einzureichen. Immerhin 75 Prozent aller Steuerpflichtigen nutzen «e-Tax», drucken die Steuererklärung am Schluss teilweise aber noch aus und schicken sie auf dem herkömmlichen Weg.

Rund 40 Prozent sind gänzlich digital unterwegs und versenden gar nichts mehr per Post. Zum Vergleich: Der Kanton Obwalden, der gar kein Papier mehr verschickt, hat eine Online-Quote von 90 Prozent.

Den Staat nicht mehr als Bank missbrauchen

2021 definitiv abgeschafft wurden die Zinsen auf im Voraus mutmasslich zu viel bezahlten Steuern. Bloss noch einige wenige Kantone kennen diesen Bonus, der aus einer Zeit stammt, als der Staat im Gegensatz zu heute Liquidität brauchte. Was den unerwünschten Nebeneffekt hatte, dass manche den Staat als Bank missbrauchten. Einzig auf per Vorbezug zu viel gezahlten Steuern gewährt der Kanton noch einen Rückerstattungszins von 0,25 Prozent.

All jene, die ihre Steuererklärung nicht einreichen, werden gebüsst. Und wer nicht bezahlt, was er der öffentlichen Hand schuldet, wird betrieben. Im Kanton Solothurn ist die Anzahl der Betreibungen mit rund 75'000 gemäss Behördenangaben seit Jahren stabil. 2020 und 2021 allerdings waren diese rückläufig, was laut Thomas Fischer mit den aufgrund von Corona gestoppten Inkassomassnahmen zusammenhängt:

«Mahnläufe wurden wegen Covid-19 unterbrochen, deshalb gibt es hier Verzögerungen.»

Höhere Zahlungsmoral als im Durchschnitt

Und wie steht es um die Zahlungsmoral der Solothurnerinnen und Solothurner? Durchschnittlich 80 Prozent der Steuerpflichtigen zahlen ihre Rechnung fristgerecht, weiss Fischer. Nach der ersten Mahnung sind es 91 und nach der zweiten Mahnung haben dann 94 Prozent den geschuldeten Betrag überwiesen. Die restlichen 6 Prozent werden betrieben. «In den vergangenen Jahren stellten wir bei den Betreibungen keine grossen Veränderungen fest», sagt Fischer.

Damit gibt es im Solothurnischen weniger Zahlungsrückstände als im nationalen Vergleich. Insgesamt haben schweizweit gemäss dem Bundesamt für Statistik gegen 9 Prozent aller Haushalte Steuerschulden, noch vor nicht bezahlten Krankenkassenprämien oder ausstehenden Kreditrückzahlungen. Wobei Thomas Fischer darauf hinweist, dass die Datenerhebung möglicherweise nicht dieselbe ist.

Steuereinnahmen sprudeln weiterhin Noch im September 2020, bei der Präsentation des Budgets, zeichnete der damalige Finanzdirektor ein düsteres Bild. Die Pandemie werde aufgrund von Steuerausfällen ein Millionenloch in die Staatskasse reissen, in der Folge der Coronakrise würden die Steuererträge weiter zurückgehen. Noch hat der Regierungsrat die Staatsrechnung 2021 nicht verabschiedet. Aber bereits jetzt lässt sich laut Steueramt-Chef Thomas Fischer sagen, dass im vergangenen Jahr bei den Erträgen der natürlichen Personen kein Einbruch festgestellt wird. «Insofern zeigen sich in diesem Bereich noch keine Spuren einer Krise.» Fischer vermutet, dass dies mit der Kurzarbeit zusammenhängt, die der Staat rasch entschädigte. Damit erhielten Angestellte weiterhin 80 Prozent ihres Lohnes, teilweise glichen die Arbeitgeber die Differenz aus. Die Einkommen blieben konstant, Entlassungen wurden verhindert. Tatsächlich sind die Arbeitslosenzahlen wieder auf Vorkrisenniveau, etliche Unternehmen haben Mühe, Stellen zu besetzen. Die stabilen oder gar leicht wachsenden Erträge bei den natürlichen Personen sind laut Fischer ein Indiz dafür, dass die düsteren Prognosen vorläufig nicht eintreffen dürften.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen