Kommentar zur Verkehrsanbindung Thal

Kanton Solothurn Umfahrung Klus: Ist es nur ein Zwischenentscheid? Noch ist nicht sicher, ob die Verkehrsanbindung Klus juristisch tatsächlich mit der Bundesgesetzgebung in Sachen Ortsbildschutz vereinbar und somit bewilligungsfähig ist.

Dieser Wunsch wurde erfüllt: Eine Mehrheit stimmte für die Realisierung der Verkehrsanbindung Thal. Bruno Kissling

Wenn’s um den Strassenbau geht, dann spielt die Solidarität im Kanton Solothurn: Eine deutliche Mehrheit, nämlich 58,75 Prozent der Stimmenden, befürwortet die Realisierung der Verkehrsanbindung Thal. Solidarisch zeigte man sich selbst in Regionen, wo man es nicht unbedingt hatte erwarten können: Etwa in Solothurn und Olten, wo sich die Stimmenden jetzt nicht dafür «gerächt» haben, dass die Thaler seinerzeit nichts von den städtischen Umfahrungsprojekten hatten wissen wollen.

Eine Mehrheit von 66 Prozent der Stimmenden im Thal selber machte ihrerseits deutlich, dass sie eine Verbesserung der zumindest zu Spitzenzeiten prekären Verkehrsverhältnisse wünschen. Sie versprechen sich nicht nur ein Ende der Staus in der Klus, sondern auch wirtschaftliche Impulse.

Dieser Optimismus ist allerdings unterschiedlich ausgeprägt: So schwankt die Zustimmung zwischen sagenhaften 83,6 Prozent in Herbetswil und ernüchternden 55,6 Prozent in der vom Bauprojekt direkt betroffenen Gemeinde Balsthal. Kein Wunder, denn dort wird der Preis dafür bezahlt werden müssen, dass der Rest des Bezirks näher ans Mittelland gerückt werden kann.

Mit einer neuen Strasse wird es jedenfalls auch in diesem Fall nicht getan sein: Vielmehr sind die Thaler Gemeinden selber gefordert, sich als attraktiven Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Lebensraum besser zu positionieren.

Ein Bemühen, mit dem die Thaler und Thalerinnen besser nicht zuwarten, bis die neue Strasse gebaut ist. Denn noch ist überhaupt nicht sicher, ob das Projekt juristisch tatsächlich mit der Bundesgesetzgebung in Sachen Ortsbildschutz vereinbar und somit bewilligungsfähig ist. Ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission sagt dazu klar Nein. Die noch ungeklärte Frage ist beim Solothurner Verwaltungsgericht hängig und letztlich wird wohl das Bundesgericht entscheiden müssen. Nicht ausgeschlossen, dass letztlich Richter dem Projekt doch noch einen Riegel schieben (müssen).

Dann wäre das Resultat der gestrigen Volksabstimmung definitiv nichts weiter als ein Zwischenentscheid und somit obsolet geworden. Ein hohes Risiko, das der Kanton mit dem Festhalten am Termin der Volksabstimmung bewusst eingegangen ist. Jammern über die Justiz wäre dann aber fehl am Platz.