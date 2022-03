Tourismus Kanton Solothurn: Hoffnung auf Gäste aus der Romandie

Kanton Solothurn Tourismus Hoffnung auf die Romandie: Tourismus will den Schwung aus dem vergangenen Jahr nutzen «Bienvenue les Romands et les Romandes»: Nach dem Start 2021 mit der Krimitour in Olten in beiden Sprachen sollen bis im Mai die Schriftstellerweg-Stationen von Alex Capus und Pedro Lenz auch auf Französisch vorliegen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 09.03.2022, 12.00 Uhr

Ein Teil der «Olten LiteraTour Stadt», des Schriftstellerwegs, soll bis am 1. Mai bilingue beschriftet werden. Bruno Kissling

«Letztes Jahr haben wir im Tourismusbüro in Olten jeden Tag Französisch geredet. Das hat es zuvor nie gegeben. Die Zahl der Gäste aus der Romandie hat deutlich zugenommen», freut sich Stefan Ulrich. Der Geschäftsführer von Kanton Solothurn Tourismus leitet zugleich das vierköpfige Team im Büro von Olten Tourismus, wo der Ausbau der Infrastruktur auf Französisch Fortschritte macht.

Alle Mitarbeitenden würden die Gäste nun in beiden Sprachen betreuen. Unterstützt werde das kosmopolitische Auftreten zudem durch die Weiterbildung einer Mitarbeiterin im digitalen Marketing.

Nach dem Fünf-Jahr-Jubiläum des Schriftstellerweges Olten 2021 wird nun bis zum Mai die Beschriftung der je acht Hörstationen von Pedro Lenz und Alex Capus bilingue ausgestaltet. Dazu sagt Ulrich: «Auf den bestehenden Schildern wird dazu ein zweiter QR-Code mit einem kleinen Teaser-Text ergänzt. Der QR-Code führt dann zur Geschichte in französischer Sprache.»

Bereits zweisprachig ausgestaltet sei seit dem letzten Jahr die Krimitour mit Christoph Gasser, sagt Ulrich. Für die Zweisprachigkeit seien rund 15'000 Franken veranschlagt.

Keine Eintagsfliege, denn Unsicherheit dauert an

Der Tourismus-Geschäftsführer geht davon aus, dass das Interesse aus der Westschweiz an den Solothurner Sehenswürdigkeiten keine Eintagsfliege war und bloss der Not geschlossener Grenzen geschuldet. Erstens rechnet Ulrich für diesen Sommer noch nicht mit einer völligen Normalisierung der Verhältnisse bei der gesundheitlichen Situation.

«Die Lockerung der Pandemiemassnahmen heisst nicht, dass nun niemand mehr krank wird. Unter dieser Voraussetzung gehen viele Leute die Gestaltung der Freizeit noch zurückhaltend an», argumentiert er.

Zweitens sorge der Krieg in der Ukraine für Unsicherheit in Europa, was ebenfalls dem Tourismus innerhalb der Schweiz und im grenznahen Ausland nützen dürfte.

Stefan Ulrich Franz Beidler

Ulrich erklärt:

«Ich sage nicht, dass dieselben Westschweizer Gäste vom letzten Jahr diesen Frühling oder Sommer wieder kommen. Aber sie erzählen daheim ihre Erlebnisse von Reisen zu den Solothurner Sehenswürdigkeiten, in die Städte, den Naturpark Thal und das Schwarzbubenland.»

So entsteht Mundpropaganda.

Jetzt geht es um passende Werbung für unterschiedliche Zielgruppen

Mit der Verstärkung durch die «Ferienregion Aargau-Solothurn» im Rücken nehmen die regionalen Tourismusbüros nach Auskunft von Ulrich nun Plattformen wie freizeit.ch und loisir.ch für Werbung ins Visier. «Eine weitere vielversprechende Möglichkeit in dieser Hinsicht ist ein ganzseitiger Auftritt in der ‹Schweizer Familie›», zählt Ulrich auf.

Es ist klar: Die Tourismusorganisationen wittern Morgenluft, auf regionaler wie auch auf kantonaler Ebene. Ulrich ist überzeugt: «Die Trouvaillen sind da, man denke nur an Mariastein, das nach Einsiedeln die zweitgrösste Pilgerstätte im Land ist. Für die gelungene Positionierung des Kantons Solothurn im Bereich Freizeittourismus braucht es jetzt gute Werbung für die passenden Zielgruppen.»

Kein Geschäftstourismus ohne die grossen Firmen

Was den Geschäftstourismus angeht, so ist dieser nach Einschätzung des Geschäftsführers von Kanton Solothurn Tourismus bereits weit entwickelt. Angesichts der knappen Zeitbudgets im Geschäftsleben kommt in diesem Segment des Fremdenverkehrs den Naherholungsgebieten der Städte beträchtliche Bedeutung zu.

Da bleibt nur eine Frage: Ob und wie gelingt es den städtischen Tourismusorganisationen, die grossen Firmen ins Boot zu holen, die Spezialisten aus aller Welt einfliegen?

