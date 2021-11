Regierungsrat lehnt Initiative zur Senkung der Asylsozialhilfe ab

Kanton Solothurn Regierungsrat lehnt Gesetzesinitiative zur Senkung der Asylsozialhilfe ab Der Solothurner Regierungsrat empfiehlt die Gesetzesinitiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge» zur Ablehnung. Sie würde die Kosten nicht wesentlich senken und widerspreche Bundesrecht. 16.11.2021, 15.12 Uhr

Der Solothurner Regierungsrat empfiehlt, die Initiative zur Senkung der Asylsozialhilfe abzulehnen. (Symbolbild) Michel Lüthi

Am 26. Mai hatte ein Initiativkomitee eine Gesetzesinitiative eingereicht, die die Sozialhilfeleistungen an asyl- und schutzsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung sowie an vorläufig aufgenommene Personen senken will. Wie die Staatskanzlei mitteilt, hat der Solothurner Regierungsrat in seiner Sitzung vom 16. November die Initiative nun zur Ablehnung empfohlen.