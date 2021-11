Solothurner Kantonsrat: Finanzkommission stimmt Budget 2022 zu

Kantonsrat Solothurn Massnahmenplan «nicht notwendig»: Finanzkommission steht hinter dem Budget 2022 Die Finanzkommission verabschiedet das Budget 2022 zuhanden des Solothurner Kantonsrates. Sie erachtet einen Massnahmenplan zum jetzigen Zeitpunkt als nicht notwendig. 25.11.2021, 11.41 Uhr

Die Finanzkommission stimmt dem Voranschlag 2022 zu. KEYSTONE

Die Finanzkommission des Kantonsrates (FIKO) stimmt dem bereinigten Voranschlag 2022 grossmehrheitlich zu. Das schreibt die Staatskanzlei am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Im Rahmen der Budgetberatung seien in der Erfolgsrechnung Korrekturen in der Höhe von 9.02 Mio. Franken erfolgt. Die Globalbudgets seien gesamthaft um 4.053 Mio. Franken gekürzt worden.