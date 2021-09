Regierungsrat: Departement des Innern prüft neu Entwicklungshilfe

Kanton Solothurn Entwicklungshilfegesuche werden neu vom Departement des Innern geprüft Der Solothurner Regierungsrat organisiert die federführende Be­arbeitung der Entwicklungshilfegesuche neu. Ab 1. Januar 2022 ist das Departement des Innern für deren Prüfung zuständig. 21.09.2021, 15.38 Uhr

Im Kanton Solothurn wird die Verantwortlichkeit über die Entwicklungshilfegesuche neu organisiert. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Im Zuge der neuen Gesetzgebung über die Swisslos-Fonds, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, findet eine Bereinigung statt. Das schreibt die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag in einer Medienmitteilung.