Juli-Session ÖV-Dekarbonisierung und Feuerwehr-Beschaffungen: Über diese heissen Themen diskutiert der Kantonsrat In der Juli-Session des Solothurner Kantonsrats geht es unter anderem um die «Dekarbonisierung» des öffentlichen Verkehrs. Die Fraktionen nehmen Stellung zu den wichtigsten Dossiers. Urs Moser 06.07.2021, 05.00 Uhr

Die letzte Kantonsratssession vor der Sommerpause findet am Dienstag und Mittwoch wiederum im Velodrome in Grenchen statt. Den feierlichen Schlusspunkt wird am Mittwochnachmittag die Vereidigung der Regierungsmitglieder und die Verabschiedung der abtretenden Regierungsräte Roland Heim und Roland Fürst setzen.