Corona - wie weiter? Susanne Schaffner im Interview

Interview mit Susanne Schaffner Frau Gesundheitsdirektorin, reichen diese Massnahmen wirklich, um die Pandemie einzudämmen? «Jetzt ist der spätestmögliche Zeitpunkt, um einen Halt zu machen», sagt Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Ladenschliessungen möchte sie dieses Jahr verhindern. Sie warnt aber: Ohne höhere Impfquote «müssen wir uns noch auf einige Wellen einstellen». Lucien Fluri, Sven Altermatt, Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Wie geht es weiter? «In einer Pandemie kann ich gar nichts versprechen», sagt Susanne Schaffner. Hanspeter Bärtschi

Der Krisenmodus dauert nun schon bald zwei Jahre. Die Regierungsarbeit habe sich verändert, sagt Susanne Schaffner, Frau Landammann und Gesundheitsdirektorin des Kantons Solothurn, am Rande des Gespräches. Es gibt Zeiten, da müssen Entscheide quasi im Akkord getroffen werden; innert Kürze muss auf Vernehmlassungen des Bundes geantwortet werden. Zeit für Pausen oder Wochenende bleibt da kaum. Derzeit spitzt sich diese Situation gerade wieder zu. Es wirke wie ein Déjà-vu, sagt Schaffner, die im Gespräch – wie auch bei allen Sitzungen in ihrem Departement – seit Monaten Maske trägt.

Vor einem Jahr haben sie kurz vor Weihnachten Ladenschliessungen verhängt. Kommt es diesmal wieder soweit?

Susanne Schaffner: Nein, das wird sich nicht wiederholen. Im vergangenen Jahr gab es noch keine Impfung, die Lage war viel dramatischer. Wir mussten andere Massnahmen ergreifen.

Wie geht es in den nächsten Wochen weiter?

Im Moment haben wir ein exponentielles Wachstum bei den Fallzahlen. Ebenso steigt – wenn auch etwas schwächer – die Zahl der Spitaleintritte. Es ist der spätestmögliche Zeitpunkt, um einen Halt zu machen. Im Kanton Solothurn haben wir diese Woche mit der ausgedehnten Maskenpflicht den ersten Schritt gemacht. Der Bundesrat hat ebenfalls Massnahmen ergriffen.

Diese Massnahmen reichten bei früheren Wellen nicht, um diese zu brechen. Werden die neuen Massnahmen reichen, um die aktuelle Coronawelle zu brechen?

Das müssen wir laufend beurteilen. Es kann sein, dass sich die Lage weiter verschlimmert. Dann sind andere Massnahmen notwendig. Wenn man sieht, dass 25 Prozent der Leute nicht geimpft sind, reicht es an sich nicht. Vor allem die Ungeimpften müssen aufpassen. Bei ihnen zirkuliert das Virus. Sie landen auf den Intensivstationen und sie erkranken schwer.

Die Politik hat quasi versprochen: Für Geimpfte gibt es keinen Lockdown mehr. Können sie dies weiterhin?

In einer Pandemie kann ich gar nichts versprechen. Wenn nun einschneidendere Massnahmen kommen, müssen sie vom Bund angeordnet werden. Es ist nun mal so, dass gewisse Massnahmen in der Bevölkerung nur akzeptiert werden, wenn sie gesamtschweizerisch gelten.

Sollten in manchen Bereichen nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen werden?

Es wird sicher über 2G diskutiert werden. Diese Frage muss aber, wie gesagt, auf Bundesebene geklärt werden. Vorerst müssen wir noch stärker an die Ungeimpften appellieren, ihnen den Ernst der Lage aufzeigen. Aber auch wer geimpft ist, sollte jetzt seine Kontakte einschränken.

Also sind Massnahmen nur für Ungeimpfte möglich?

Dies ist nicht das Ziel. Grundsätzlich will ich nicht, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet. Wir setzen jetzt erst mal auf die ausgedehnte Maskenpflicht und weitere neue Massnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Parallel appellieren wir an alle, sich impfen und boosten zu lassen.

Sitzungen und Gespräche in ihrem Departement führt Susanne Schaffner seit Monaten nur mit Maske. Hanspeter Bärtschi

Sie wollen einheitliche Massnahmen auf Bundesebene. Der Kanton selbst aber sorgt nicht einmal für Einheitlichkeit. Er überlässt Vieles lieber den Gemeinden. So gibt es etwa weder flächendeckende Tests noch eine generelle Maskenpflicht an den Schulen.

70 Prozent der Schulen machen bei den Tests mit, die Akzeptanz ist gross. Ob sie überall obligatorisch sein sollen, wird im Bildungsdepartement derzeit diskutiert. Das wird nicht in meinem Departement entschieden. Das gleiche gilt für die Maskenpflicht …

… die auch nicht überall gilt. Dabei sind Schulen bekannte Übertragungsherde.

An der Sek I und der Sek II ist die Maskenpflicht flächendeckend. In den Primarschulen gibt es eine individuelle Maskenpflicht. Wir verfügen eine solche, wenn es in einem Schulhaus zu einem grösseren Ausbruch gekommen ist. Die haben sich in den vergangenen Wochen gehäuft. So können die Behörden jeweils erst reagieren, wenn es schon zu Ausbrüchen gekommen ist.

Zur Person Michel Lüthi Susanne Schaffner, Regierungsrätin Eigentlich wäre 2021 ein besonderes Jahr für Susanne Schaffner: Sie ist Frau Landammann. Doch die Pandemie überschattet diese Aufgabe; Schaffner ist als Gesundheitsdirektorin gefordert. Die SP-Frau gehört dem Regierungsrat seit 2017 an. Die Oltner Anwältin ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder. In ihrer Freizeit wandert sie gerne. (szr)

Wäre Ihnen selbst eine generelle Maskenpflicht an den Schulen lieber?

Diese Frage wird nicht in meinem Departement entschieden. Das Bildungsdepartement redet bei mir auch nicht rein, was ich bei den Alters- und Pflegeheimen tun soll. Klar ist: Die Situation an den Schulen ist vielerorts schwierig, aber das ist nicht nur im Kanton Solothurn so.

Viele Spitäler im Land warnen vor dem Kollaps. Wie sieht es in Solothurn aus?

Aktuell ist rund ein Drittel der Intensivbetten durch Coronapatientinnen und -patienten belegt, aber das kann sich schlagartig ändern. Vor ein paar Tagen war plötzlich die Hälfe besetzt. Die Situation ist sehr anspruchsvoll.

Muss und kann nicht die Zahl der Intensivbetten erhöht werden?

Die Solothurner Spitäler AG hat 17 zertifizierte Intensivplätze in Solothurn und Olten. Für diese steht Personal zur Verfügung, denn die Betreuung ist sehr intensiv. Für mehr reicht das Personal nicht. Eine Erhöhung wäre nur mit einem massiven qualitativen Abstrich bei andern Behandlungen und Operationen möglich.

Die Inzidenzen steigen seit vielen Wochen, die Wissenschaft prognostiziert seit längerem eine neue Welle für den Winter. War die Politik im Herbst zu langsam?

Man hinkt immer hinterher. Uns war stets bewusst: Da wird eine neue Welle kommen. Wir wussten aber Anfang Herbst noch nicht genau, wie lange und wie gut die Impfungen halten werden. Jetzt steigen die Fallzahlen, unsere Spitäler sind aber noch nicht überlastet. Deshalb reagieren wir. Nur noch im Sitzen trinken und die Maskenpflicht:

Für Clubs bedeuten diese Einschränkungen de facto wieder die Schliessung. Härtefallhilfen gibt es vorderhand aber nur bis Ende Jahr. Warum gibt es nicht gleichzeitig Aussicht auf Unterstützung?

Es ist leider so, dass es wirtschaftliche Schäden gibt. Eine Verlängerung der Unterstützungsmassnahmen wird in Bern aber diskutiert. Oberstes Ziel muss es aber sein, diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen – und so noch mehr Schaden abzuwenden.

Das Ende der Gratistests hat vor allem Geringverdiener unter Druck gesetzt – und sie vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Beschäftigt Sie dies als Sozialdemokratin nicht?

Die Impfung ist gratis. Sie steht allen offen und ist unser bester Weg aus der Pandemie. Es ist nun mal so: Wer sich nicht impfen lassen will, muss die Konsequenzen tragen.

Besonders auf Widerstand stösst die Zertifikatspflicht an der Fachhochschule. Kritiker sehen die Chancengleichheit in Gefahr: Studierende mit kleinem Budget, die sich nicht impfen lassen wollen, seien faktisch von den Vorlesungen ausgeschlossen.

Meine Tochter studiert an der ETH. Sie hat ohnehin nur noch eine einzige Vorlesung vor Ort, alles andere läuft über Videokonferenzen. Das ist für mich das Dramatische an dieser Situation: Dieses Virus schränkt das soziale Leben von jungen Menschen stark ein – nicht die Zertifikatspflicht.

Die Schweiz hat mehr Impfstoff als andere Länder. Man kann sich sofort und an verschiedenen Orten impfen lassen. Warum ist die Impfskepsis trotzdem so gross?

In der Schweiz sind wir recht verwöhnt, die Gesundheitsversorgung ist sehr gut. Manche denken wohl: Man kann sich jederzeit alles kaufen, auch einen Klinikaufenthalt. Aber wenn die Spitäler ausgelastet sind, ist das eben nicht so. Vielleicht ist bei manchen auch schlicht nicht durchgedrungen, wie verheerend Corona mit einem schweren Verlauf sein kann – und wie viel eine Impfung da verhindern kann. Wissen Sie…

Susanne Schaffner (59) wurde 2017 als Nachfolgerin von Peter Gomm (beide SP, beide aus Olten, beide Juristen) in den Regierungsrat gewählt. Sie übernahm von ihm das Innendepartement.

Bitte…

Das ist der grösste Frust in diesen Zeiten. Wir unternehmen alles, damit sich die Leute impfen lassen. Aber die Impfquote ist noch immer zu tief. Dabei könnte es ja so einfach sein. Würden sich alle impfen lassen, könnten wir die Pandemie massiv abschwächen.

Dennoch: Hat sich die Politik zu lange darauf konzentriert, noch mehr Leute zu einer Erstimpfung zu bewegen – statt auf die Booster-Impfung zu setzen?

Es gilt: Je früher desto besser. Als die Booster-Impfung hierzulande von den Bundesbehörden endlich zugelassen wurde, haben wir im Kanton gleich damit angefangen. Wir haben keinen Moment gezögert.

Wieder ist es ein Wettlauf mit der Zeit: Schafft es der Kanton, rechtzeitig allen Impfwilligen einen Booster anzubieten?

Ja. Die Alters- und Pflegeheime haben wir bereits durchgeimpft. Bis heute haben wir 17'600 Leute geboostert, 25'000 weitere haben sich schon angemeldet. Auch im Dezember gibt es noch Termine. Wir nutzen alle Möglichkeiten aus – in Impfzentren, Praxen, mit mobilen Teams.

Wird es wieder ein Kraftakt, alle vom Booster zu überzeugen?

Bis Ende Dezember könnten sich 100'000 Leute, deren zweite Impfdosis mindestens sechs Monate zurückliegt, für den Booster anmelden. Wir hoffen, dass es möglichst viele tun. Ansonsten müssen wir Appelle lancieren. Leider können wir nur jene Leute anschreiben, die ihre Erstimpfungen in den Impfzentren bekommen haben. Die Adressdaten von Arztpraxen und Apotheken dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht verwenden.

Würden Sie sich mehr Pragmatismus beim Datenschutz wünschen?

Ja. Manchmal könnte man da in einer Krise schon pragmatischer sein. Wir würden gerne die Daten der Geimpften in eine Datenbank zusammenfassen, um sie in genau solchen Fällen erreichen zu können – das machen auch andere Kantone. Aber da sind wir uns noch nicht einig geworden mit der Solothurner Datenschützerin.

Die Krise führte zu einer beispiellosen Spaltung der Gesellschaft. Wie kann die Politik das wieder gutmachen?

Wir müssen in der Pandemie alle mitnehmen. Auch wenn gewisse Entscheide für manche einschneidender sind als für andere. Man muss Einwände ernst nehmen und sich Kritikern stellen. Gerade gestern habe ich wieder fast bis um Mitternacht Mails von besorgten Bürgerinnen und Bürgern beantwortet.

Bundesräte stehen unterdessen unter massiven Polizeischutz. Können Sie als Gesundheitsdirektorin noch ohne Angst den Oltner Wochenmarkt besuchen?

Ja, Angst habe ich keine. Auch ich habe emotionale Kritik erhalten. Manche haben mit ihrem Tonfall eine Grenze überschritten. Besonders heftig war es etwa, als die Maske erstmals Pflicht wurde oder es mit den Impfungen losging. Da kamen Mails mit Beschimpfungen, die ich so nicht für möglich gehalten hätte.

Haben Sie immer geantwortet?

Immer! Und manche baten dann auch um Entschuldigung. Es gab zum Beispiel welche, die sich bitter über fehlende Impftermine beklagten – und sich dann im Nachhinein bedankten, wie glatt im Impfzentrum alles gelaufen sei.

Seit bald zwei Jahren sind Sie Krisenmanagerin. Haben Sie nicht langsam genug davon?

Manchmal schon. Dieser Tage habe ich oft ein Déjà-vu, wenn wir abermals über neue Massnahmen diskutieren. Niemand wünscht sich, dass diese Krise noch lange dauert. Aber damit müssen wir Regierungsrätinnen und Regierungsräte umgehen können, dafür sind wir gewählt.

Wie lange brauchen wir noch, um das Virus zu besiegen?

Wenn wir die Impfquote nicht erhöhen können, müssen wir uns leider noch auf einige Wellen einstellen. Sehen Sie: 25 Prozent der über 12-Jährigen im Kanton sind nicht geimpft. Das sind wahnsinnig viele. Wenn das Virus unter ihnen ungehindert zirkuliert, gibt es immer wieder schwere Verläufe und eine Gesundheitsversorgung, die an den Anschlag kommt.

