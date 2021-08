Interview Industrie-Boss Maushart: «Mit der Kurzarbeit konnte man allein in der Solothurner Industrie bis zu 5000 Jobs retten» Josef Maushart gehört als Besitzer und Geschäftsführer der Fraisa Gruppe mit über 500 Mitarbeitenden weltweit zu den profundesten Kennern der Solothurner Industrie. Zugleich versteht er als ehemaliger CVP-Kantonsrat den politischen Apparat. Wir haben ihn zum Krisengespräch getroffen. Sébastian Lavoyer 07.08.2021, 05.00 Uhr

Josef Maushart, Geschäftsfüher der Fraisa-Gruppe während des Interviews. Hanspeter Bärtschi / SZ

Das Ende der Covid-Pandemie scheint nah, aber ausgestanden ist die Krise noch längst nicht. Das zeigt sich nicht nur in unserem Gespräch mit Josef Maushart, sondern auch beim Betreten der von ihm geführten Fraisa AG in Bellach. Eine wärmesensible Kamera misst die Temperatur, wir geben unsere Kontaktdaten an, melden uns an und später ab. Dann aber im Sitzungszimmer, bei genügend Abstand und einem Glas Mineralwasser, nimmt Maushart die Maske ab. Für ein Gespräch über Corona, den Handelskrieg, das gescheiterte Rahmenabkommen und ein paar persönlichen Einblicke.

Wo steht die Solothurner Wirtschaft nach mehr als einem Jahr Pandemie?

Josef Maushart: Anfänglich hat Covid die Wirtschaft sehr hart getroffen. Es kam zu Schliessungen von Automobilwerken, was gerade unsere Industrie heftig tangierte. Die allermeisten Industriebetriebe waren vorübergehend in Kurzarbeit. Dank diesem bewährten Instrument mussten letztlich nur wenige Arbeitsplätze abgebaut werden.

Können Sie abschätzen wie viele Jobs in der Solothurner Industrie dank der Kurzarbeit gerettet werden konnten?

Es gibt rund 30'000 Industriejobs im Kanton. Wir sind überdurchschnittlich industrialisiert. In der Fraisa hatten wir einen Umsatzrückgang zu unserem Budget von 11 Prozent und ich nehme an, dass wir hier noch glimpflich davon gekommen sind. Gehe ich von einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von 15 Prozent aus, der ohne Kurzarbeit wohl spätenstens nach zwölf Monaten auf der Personalseite eingespart werden müsste, wären wohl zwischen 4000 und 5000 Arbeitsplätze gefährdet gewesen. Allein in der Industrie. Ganz zu schweigen vom Dienstleistungssektor, in dem 70 Prozent der Solothurnerinnen und Solothurner tätig sind.

Die soziale Bedeutung der Kurzarbeit kann kaum überschätzt werden.

Das ist so, aber darüber hinaus hat sie auch volkswirtschaftlich eine ganz wichtige Funktion.

Wie meinen Sie das?

Die Schweiz scheint sich – wie schon nach der Bankenkrise 2008/09 – überraschend schnell zu erholen. Das ist nur möglich, weil diese Jobs nicht zerstört, sondern quasi eingefroren wurden.

Also geht es schon wieder steil bergauf?

Der Optimismus ist zurück in der Industrie und zwar schon länger. Letzten Herbst hat sich die Lage fast schlagartig geändert. Die Nachfrage hat sprungartig zugenommen, ja, es kommt in gewissen Bereichen sogar zu Lieferengpässen.

Woran liegt das?

Das ist eine komplexe Sache. Aber es liegt auch daran, dass in Ländern, in denen es das Instrument der Kurzarbeit nicht gibt, Kapazitäten abgebaut wurden. Nehmen Sie nur Asien als Beispiel. Gerade börsennotierte Unternehmen, die ständig unter Beobachtung sind, wo wachsende Gewinne erwartet werden, die mussten reagieren. Zugleich gab es gewaltige Spareffekte. Man konnte nicht in die Ferien, nicht ins Restaurant, nicht ins Kino. Eine Weile waren wir alle daheim. Danach hatten die Menschen Geld zur Verfügung, um ein Auto zu kaufen oder Möbel oder Kleider. Es gab eine Umlagerung der Nachfrage von Dienstleistungen hinzu Hardware, zu Produkten. Und durch den Spareffekt wuchs sie gar noch an.

Dazu gab es ja auch logistische Probleme.

Das ist absolut korrekt, ja. Die Krise hat wohl auch dazu geführt, dass viele der riesigen Containermengen am falschen Ort auf dieser Welt waren. So stiegen die Kosten für das Verschiffen eines Containers innert Kürze von 1500 auf 10'000 Dollar. Das ist Sand im Getriebe.

Blick auf den Handelshafen Yantian, der im Mai wegen Corona geschlossen war. Rund 90 Prozent aller Elektronik-Exporte aus China werden über diesen Hafen abgewickelt. Vcg / Visual China Group

Und dann war ja auch noch der Handelshafen von Yantian in China wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen.

Das kommt noch dazu, das ist der wichtigste Hafen von China. Die Schliessung soll die Lieferketten stärker beeinträchtigt haben als die Havarie der Ever Given im Suezkanal.

Hatten auch Sie Lieferschwierigkeiten?

Josef Maushart mit einem von rund 8500 Fraisa-Produkten. Hanspeter Bärtschi / SZ

Ja, auch wir bei der Fraisa hatten gewisse Probleme. Normalerweise haben 98 Prozent unserer 8500 Produkte an Lager und eine entsprechend hohe Lieferbereitschaft. Doch diese fiel kurzfristig auf 93 Prozent. Zwischenzeitlich haben wir aber immerhin wieder 96 Prozent erreicht.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Vor allem weil wir auf der Rohstoffseite, also bei den Hartmetallen nie in Bedrängnis kamen. Das gelang aber nur deswegen, weil wir schon länger eine Vier-Lieferanten-Strategie fahren (je einer in der Schweiz und Österreich und zwei aus Asien; Anm. d. Red.). Das brauchst du ewig nicht und ist kurzfristig teurer. Aber es hat sich ausbezahlt, denn jeder hatte vorübergehend Lieferschwierigkeiten. Da ist es ein Vorteil, wenn man schon lange im Geschäft ist.

Da hat sich in den letzten Jahren ja auch einiges geändert.

Ja, das ist so. Als ich angefangen habe, war die Abhängigkeit von China bei den Hartmetallen noch viel grösser. Vor 2010 konnten die Chinesen die Preise quasi nach Belieben steuern. Aber die Welt hat darauf reagiert, in dem man die Recycling-Quote massiv erhöht hat.

Zugleich zeigt der Handelskrieg mit den USA, wie wichtig China geworden ist.

China ist nicht nur als Zulieferer wichtig, sondern eben auch als Zukunftsmarkt. Es geht um die wirtschaftliche und letztlich auch um die militärische Vorherrschaft auf der Welt. Das zeigt dieser Konflikt ganz deutlich.

Wie sehr schadet das der Schweiz?

Einer kleinen, auf Exporte ausgerichteten Volkswirtschaft wie der unseren auf jeden Fall deutlich mehr als den USA. In der Schweiz hatten wir 2020 eine Exportquote von 63 Prozent, in den USA lag sie bei 6,8 Prozent.

Was denken Sie, worauf läuft dieser Konflikt hinaus?

Ich bin sicherlich geprägt von meiner deutschen Vergangenheit. Mir sind die Zeiten der Blockbildung schon noch sehr präsent. Im kalten Krieg gab es kein «sowohl als auch», sondern nur «entweder oder». Das Risiko, dass sich das wiederholen könnte, ist da.

Was bedeutet das für die Schweiz?

Bisher sind die Auswirkungen des Handelskrieges für uns relativ beschränkt. Aber es besteht das Risiko, dass wir uns irgendwann entscheiden müssen zwischen Westen und Osten. Wir wären in einem gewaltigen Dilemma.

Inwiefern?

Wertemässig sind wir klar dem Westen näher. Wirtschaftlich aber ist die Antwort weit weniger deutlich. Der Aufstieg Chinas zur grössten Wirtschaftsmacht ist kaum aufzuhalten – damit einhergehend ist übrigens auch die militärische Macht. Deswegen fürchten die USA ja, ihre Vormachtstellung zu verlieren. Die Schweizer Diplomatie hat nun die ganz grosse Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht entscheiden müssen. Der Schaden für die Schweizer Unternehmen wäre gigantisch.

Und wie soll das gelingen?

Das kann der Schweiz im Alleingang kaum gelingen. Im weltpolitischen Geschehen sind wir ein Leichtgewicht. Wir brauchen Verbündete. Der wichtigste potenzielle Partner ist dabei ganz klar die Europäische Union. Spannen wir zusammen, bekommen unsere Interessen massiv mehr Gewicht gegenüber China und den USA. Ich glaube, unsere Wirtschaftsinteressen sind nur im Schulterschluss mit der EU zu verteidigen.

Vor diesem Hintergrund scheint das Scheitern des Rahmenabkommens noch viel desaströser.

Das Fatale an der Geschichte ist, dass man die negativen Auswirkungen kurzfristig kaum zu spüren bekommt, die kommen schleichend.

Einen ersten grossen Nadelstich gab es mit dem Ausschluss aus dem EU-Forschungsprogramm allerdings schon.

Das ist so. Aber auch da kommen die richtig harten Konsequenzen noch. Schweizer Forscher werden jetzt behandelt wie Forschende aus Drittstaaten und die können bei Forschungsprojekten nicht mehr die Leitung innehaben. Die führenden Leute in der Schweiz werden jetzt von ausländischen Universitäten angelockt. Sind sie in der EU tätig, können sie auch wieder Projekte leiten. Das ist fatal für die Schweiz, die sehr stark von der Innovation lebt, die gerade auch an Hochschulen vorangetrieben wird.

Was bedeutet das Scheitern für die Solothurner Wirtschaft?

Schon jetzt kriegt es die Medtech-Branche zu spüren. Dort sind aufgrund des Drittstaat-Status der Schweiz technische Handelshemmnisse in Kraft getreten. Die Grossen wie Ypsomed sind darauf vorbereitet, die haben die Zulassungen längst im EU-Raum gemacht. Aber das volkswirtschaftliche Schadenspotenzial ist enorm. Ich mache mir Sorgen um die Zulieferer hier in der Schweiz, kleinere Unternehmen.

In den nächsten Jahren dürfte es auch Ihre Branche treffen.

Das ist so. Wenn die Schweiz auch im Maschinenbau Drittstaat-Status bekommt, gäbe es für Ersatzteillieferungen von der Schweiz in die EU plötzlich eine 24-Stunden-Voranmeldepflicht.

Haben Sie darauf reagiert?

Die Fraisa hat nicht zuletzt wegen dieser Bedrohung 2018 die Logistikdrehschreibe von Bellach nach Weil am Rhein, also nach Deutschland, verlegt. Unsere wichtigsten Wettbewerber kommen aus Deutschland, genauso wie unsere wichtigsten Kunden. Wenn die heute bestellen, müssen die morgen das Produkt auf dem Tisch haben. Schaffen wir das nicht, ist das ein dramatischer Wettbewerbsnachteil.

Wie kann das alles verhindert werden?

Bundesrat und Parlament sind gefordert, eine Eiszeit im Verhältnis mit der EU zu verhindern. Die Art und Weise wie der Bundesrat die Verhandlungen abbrach, hilft da nicht unbedingt. Aber ich habe ein gewisses Verständnis. Denn er hätte die Unterstützung des Parlamentes gebraucht, aber SVP und Gewerkschaften blockierten. Heute reicht nicht einmal mehr die Bedrohung von aussen, dass wir einen Konsens finden. So breit ist das politische Spektrum geworden.

Sie zeichnen ein düsteres Bild.

Es ist ein wenig wie beim Frosch im Wasserglas, das man langsam erwärmt: Wir spüren die Folgen zu wenig deutlich – und wenn wir es spüren, ist es vielleicht zu spät. Vermutlich passiert eine Kurskorrektur erst im Rahmen einer erheblichen Krise, das ist mein bedauerliches Fazit. So ist der Mensch, da schliesse ich mich persönlich nicht aus.

Hanspeter Bärtschi / SZ

Wie meinen Sie das?

Im Rahmen meiner Ausbildung an der Universität St. Gallen hat man mich gelehrt, dass nichts über Wachstum geht. Think big or go home, hat uns ein Microsoft-Manager eingetrichtert. Das habe ich mir zu eigen gemacht. Ich war fest davon überzeugt, dass Wachstum das richtige ist. Mit dieser Überzeugung habe ich auch andere überzeugt und nichts konnte mich davon abbringen. Und so habe ich der Fraisa einen starken Wachstumskurs verordnet. Über mehrere Jahre. Und dann kam die Bankenkrise Ende der Nuller-Jahre. Wir mussten letztlich zwei Standorte schliessen und viele Mitarbeitende entlassen. Auch wenn wir das sozial gut abfedern konnten, hat mich das in eine wirkliche Krise gestürzt.

Was haben Sie geändert?

Diese Krise hat mir die Augen geöffnet und ich habe mich gefragt, ob Wachstum wirklich wichtig ist. Die Reaktion darauf war die Strategie «Fundament 21», die wir in den letzten sieben Jahren umgesetzt haben. Wir haben uns mit dieser Strategie dazu bekannt, nur noch langsam, aber dafür sicher zu wachsen. Damit wir auch in Krisen nicht an einen Personalabbau denken müssen, halten wir seither stets ein ansehnliches Cash-Polster und arbeiten mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote von 65 Prozent. Ohne diese schwere Krise wäre ich wohl heute noch ein Verfechter der «Wachstum ist alles»-Philosophie.

Unter welchem Titel stehen denn die nächsten sieben Jahre?

«Perspektive 28». Diese Zeitspanne steht unter dem Titel der dreifachen Nachhaltigkeit: sozial, ökologisch und ökonomisch. Es geht aber auch um die Nachfolge im Unternehmen. Das heisst nicht, dass ich morgen aufhöre zu arbeiten. Ich bin in der Geschäftsleitung der Jüngste. Es wird dort, aber auch im Verwaltungsrat zu einem Generationenwechsel kommen. Wir werden die richtigen Leute finden, da bin ich überzeugt. Aber es geht nicht nur um fachliche Qualifikationen.

Sondern?

Um Unternehmensphilosophie, um Unternehmenskultur. Die hat man nicht einfach so, sondern die entsteht, wenn man zusammenarbeitet, sie entwickelt sich und muss immer wieder neu justiert werden. Ich habe die Verantwortung für 521 Mitarbeitende weltweit und in den nächsten sieben Jahren wird sich herauskristallisieren, wer diese Verantwortung übernimmt. Das ist eine grosse Aufgabe und der Hauptgrund, warum ich das Amt als Kantonsrat nach nur vier Jahren abgelegt habe.

Wohin geht die Reise der Fraisa?

Sie wird inhabergeführt bleiben. Ich wünschte mir, dass eines unserer drei Kinder in meine Fussstapfen tritt. Die Zeichen stehen gut, aber fix ist noch nichts, das braucht Zeit.