Breitling-CEO ist sehr zufrieden in Grenchen

Interview «Die Coronakrise hat gezeigt, dass die Luxusgüterindustrie extrem robust ist»: Breitling-Chef sieht Branche trotz Krieg auf Kurs – und will in Grenchen bleiben Georges Kern, Chef der Grenchner Breitling, ist der erfolgreichste Uhrenmanager im Land. Er glaubt nicht, dass die Luxusindustrie unter den Folgen des Kriegs leidet. Sorgen machen ihm Bürgerliche, die zu wenig Antworten auf linke Initiativen haben. Gefallen gefunden hat er am Wirtschaftsstandort Solothurn. Lucien Fluri, Sven Altermatt 02.04.2022, 05.00 Uhr

«Die Coronakrise hat gezeigt, dass die Luxusgüterindustrie extrem robust ist»: Breitling-CEO Georges Kern. Florian Kalotay/13 Photos

Sie haben ihre Lieferungen nach Russland momentan eingestellt. Wie sehr trifft diese Massnahme Ihr Unternehmen?

Georges Kern: Zuerst: Was in der Ukraine passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Wir überprüfen derzeit unsere Geschäftstätigkeit in Russland. Aber wir tragen auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und Partner vor Ort. Das gilt in Russland genauso wie in der Ukraine, wo zum Schutz der Mitarbeitenden sämtliche Verkaufspunkte geschlossen wurden.

Wie unterstützen Sie ihre lokalen Angestellten? Allein in Russland sind Sie mit 45 Verkaufspunkten vertreten, die alle von Handelspartnern betrieben werden, darunter drei Boutiquen.

Wir zahlen bis auf Weiteres alle Gehälter und kümmern uns um unsere Mitarbeitenden, für die wir eine Fürsorgepflicht haben. Die Auswirkung der Krise mit Blick auf das Geschäft ist relativ gering. Wir erzielten zuletzt rund 1,5 Prozent unseres Umsatzes in Russland.

Machen Sie sich Sorgen wegen höherer Kosten für Energie, Material und Logistik?

Nein. Die Coronakrise hat gezeigt, dass die Luxusgüterindustrie extrem robust ist. Die Sehnsucht nach beständigen Gütern ist gross, nach zwei Jahren im Homeoffice ist es Vielen ein Bedürfnis, sich etwas zu gönnen.

Wird das noch länger anhalten?

Ja, ich denke schon. Luxus hat sich demokratisiert. Jeder kann sich gelegentlich eine schöne Uhr oder Tasche leisten. Aktuell bringt zwar die Energiekrise Unsicherheiten mit sich. Sie beschleunigt andererseits aber auch die Energiewende. Natürlich blicke ich mit grosser Sorge in die Ukraine. Wenn plötzlich Chemie- oder Atomwaffen im Spiel sind, haben wir ganz andere Probleme.

Breitling wuchs zuletzt stark. Nachdem Sie 2017 die Führung übernommen hatten, konnte sie den Wert des Unternehmens schätzungsweise vervierfachen. Wo wollen Sie noch Marktanteile gewinnen?

Überall! Ich bin schon lange im Geschäft, hatte aber noch nie mit einer Marke zu tun, die ein solches Wachstumspotenzial hat. Das habe ich erst nach der Vertragsunterzeichnung so richtig realisiert. Wir wachsen in allen Segmenten, in allen Märkten.

Wenn Sie Ihr Ziel, in die Top Five der Schweizer Uhrenbranche vorzustossen, erreichen wollen, müssten Sie den Umsatz mehr als verdoppeln.

Das ist absolut realistisch. Wir werden beim Umsatz bald die Milliardengrenze erreichen, die Aussichten sind hervorragend.

Warum sind Sie da so sicher?

Weil Breitling eine attraktive und klar positionierte Marke mit einem überzeugenden Produktportfolio ist. Wir sind moderner und frischer geworden. Breitling hat das Macho-Image abgelegt.

Was heisst das?

Breitling ist eine positive, lässige und gleichzeitig dynamische Marke, die relevant und verantwortungsbewusst ist. Unsere Uhren treffen den Geschmack vieler Leute – Frauen und Männer, ohne beliebig zu sein. Unseren Kundinnen und Kunden treten wird ganz entspannt und nahbar entgegen. Und wir haben eine klare Nachhaltigkeitsstrategie.

Breitling wirbt mit der Fliegerei und hat sich mit Triumph-Motorrädern und Bentleys verbunden. Erreichen Sie damit künftig noch hippe Junge, die klimaaffin sind?

Die Partnerschaft mit Bentley haben wir beendet, ebenso jene mit dem «Jet Team». Das passt nicht mehr zu uns. Dafür stehen jetzt legendäre Sportwagen wie der Mustang oder die Corvette für unsere Uhren. Es gibt nichts nachhaltigeres als Vintage Cars. Solche Autos werden sorgfältig gepflegt und bewusst gefahren. Wir greifen deren Historie und Faszination auf. Wir bezeichnen unseren unverkennbaren Design-Stil «Modern Retro» - er zieht sich von den Uhren bis zur Gestaltung unserer Boutiquen durch. Wir greifen bei den Uhrenmodellen – wie aktuell bei der ikonischen Navitimer – die Historie auf und entwickeln die unverwechselbaren Elemente des ursprünglichen Modells so weiter, dass sie mit moderner Technik ausgestattet sind und in die heutige Zeit passen.

Nostalgie statt schlechtes Gewissen also.

Wir sind weder schwarz noch weiss, sondern dazwischen – mit dem klaren Ziel, noch weisser zu werden. So ist das, und so ist vieles im Leben.

Für Ihre Uhren wollen Sie mittelfristig nicht mehr auf externe Standardwerke zurückgreifen. Wo stehen Sie da bei der Entwicklung?

Wir haben unser Chronographen-Werk substanziell weiterentwickelt. Aber es braucht Zeit, die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen. Unser Automatikwerk dürfte in zwei, drei Jahren reif sein.

Und wie viel Grenchen wird da drinstecken?

In Grenchen ist unser Hauptsitz. Wir haben hier unsere Produktentwicklung und unsere Designabteilung. Auch der Feinschliff der Uhren erfolgt hier und unser Service. In La-Chaux-de-Fonds produzieren wir. An beiden Standorten sind wir ausgelastet und bauen unsere Belegschaft laufend aus. Aktuell beschäftigen wir weltweit über 1400 Mitarbeitende, davon 300 in Grenchen und 230 in La Chaux-de-Fonds.

Büros unterhalten Sie unterdessen jedoch auch im hippen Zürcher Hürlimann-Areal. Ist hier die neue Schaltzentrale ihrer Firma – und nicht «im eher randständigen Grenchen», wie die «Bilanz» schrieb?

Nein! Grenchen ist und bleibt unser Hauptsitz. In Zürich ist unser Marketing-Office, auch weil sie junge, internationale Mitarbeitende weniger gut nach Grenchen bringen. Noch nicht (lacht) …

… was müsste dafür passieren?

Das liegt nicht an Grenchen an sich. Die genannten Leute zieht es in die Grossstadt, nach Zürich. Ich fahre fast jeden Tag mit dem Zug nach Grenchen.

Der Jurabogen ist das Herz der Uhrenindustrie. Doch in der Werbung oder imagemässig spielt er überhaupt keine Rolle.

Luxusuhren sind heute Imageprodukte. Die Manufakturen als solche sind in Bezug auf die Kommunikation etwas in den Hintergrund gerückt. Als ich vor 25 Jahren in der Uhrenindustrie angefangen habe, ging es in erster Linie um das Werk. Dann kam das Design – und irgendwann die Marke. Heute kommt die Marke, dann das Design und schliesslich das Uhrwerk. Es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, dass die Leute ein hochwertiges Uhrwerk bekommen.

Und wie nehmen Sie den Kanton Solothurn als Standortkanton wahr?

Wir werden Grenchen nie verlassen, wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie heute sind. Wir sind sehr zufrieden in Grenchen. Die Verkehrsanbindung ist bestens, der Austausch mit den Behörden gut, die Steuerbelastung auch. Zudem können wir in der Region rund um Grenchen und Biel qualifizierte Mitarbeitende für den uhrmacherischen und technischen Bereich rekrutieren.

Ihren Posten bei Richemont haben Sie vor viereinhalb Jahren aufgegeben. Dann gingen Sie zu Breitling und haben sich selbst beteiligt. Wieso war es Ihnen so wichtig, selbst Unternehmer zu sein?

Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Ich wollte freier sein. Mehr Gestaltungsfreiraum haben. Und dann kam die Möglichkeit, mit CVC bei Breitling zu investieren und unabhängig zu werden. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass sich mir diese Möglichkeit bot. Gottseidank habe ich sie am Schopf gepackt.

Zur Person Georges Kern (57) hat eine steile Karriere in der Uhrenindustrie hinter sich: Er stieg bei TAG Heuer ein und stiess 2000 zum Luxusgüterkonzern Richemont, der ihn 2002 zum CEO von IWC ernannte. Unter Kern entwickelten sich die Schaffhauser zu einer globalen Marke. 2017 war er kurzzeitig oberster Uhrenchef von ­Richemont, bevor er Mitbesitzer und CEO von Breitling wurde. Der gebürtige Deutsche studierte Betriebswirtschaft an der HSG, lebt heute am Zürichsee und ist Vater zweier erwachsener Kinder.

Die Private-Equity-Gesellschaft CVC macht bestimmt welche Vorgaben. So frei sind Sie nicht.

Das sind hochintelligente Leute, von denen ich sehr viel lerne. Aber es wird nicht über die Länge der Uhrzeiger diskutiert. Inhaltlich können ich und mein Team die Marke so gestalten, wie wir möchten. Diese Freiheit hatte ich als Angestellter nicht.

Mittlerweile ist auch die Partners Group rund um Alfred Gantner als Investor eingestiegen. Nun reden zwei Investoren mit. Ist es schwieriger geworden?

Nein. Ich kenne die Leute von Partners Group seit Jahren persönlich. Ich bin froh, dass wir einen starken Partner haben, der in der Schweiz verwurzelt ist. Es ist sehr wichtig, dass wir als Marke unabhängig bleiben. Ebenso froh bin ich, dass CVC weiterhin an Bord bleibt. Üblicherweise steigen solche Gesellschaften nach vier oder fünf Jahren aus. Das zeigt, dass sie noch an ein viel grösseres Potenzial von Breitling glauben.

Anderes Thema: Politik. Sie engagieren sich nun bei der GLP. Warum nicht in der FDP, die für einen Unternehmer naheliegender wäre?

Ich bin ein grüner Freisinniger, wenn Sie so wollen. Ich habe geschaut, bei welcher Partei ich die grösste Übereinstimmung habe. Und es war die GLP. Ich bin grundsätzlich sehr gesellschaftsliberal und ich bin wirtschaftlich superliberal.

Breitling wirbt mit Hollywood-Grössen: Hier tritt Georges Kern in China unter anderem mit Brad Pitt auf. Keystone

Die GLP gilt einigen als linke Partei.

Das ist eine Unterstellung der politischen Konkurrenz. Es gibt sehr viele wirtschaftsliberale Köpfe in der GLP. Auch wenn die Partei ihr wirtschaftsfreundliches Profil noch weiter stärken muss.

Da wäre die FDP doch näher.

Und 99 Prozent meiner Freunde sind FDP- oder SVP-Unterstützer, also klar Bürgerliche. Die fragen mich schon, warum ich bei der GLP bin. Aber ich fand die FDP in vielerlei Hinsicht eher konservativ und unentschlossen. Wir sehen einen klaren gesellschaftlichen Trend: Parteien mit nachhaltigem Fokus gewinnen. Mir ist wichtig, dass wir diese notwendige ökologische Wende mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik verbinden. Dafür steht die GLP und deshalb gewinnt die GLP.

Grün ist für Sie also wichtig?

Ich glaube schon seit Jahrzehnten an die Notwendigkeit, nachhaltig unternehmerisch tätig zu sein. Am Ende des Tages sind wir alle «grün». Ich kenne niemanden, der dafür ist, dass die Gletscher wegschmelzen. Entscheidend ist aber die Frage, und hier wird es politisch, wie wir alle diese Massnahmen im Umwelt- und Energiebereich, die für die Zukunft nötig sind, umsetzen wollen.

Und da sehen Sie die Rezepte der GLP vorne?

Die fundamentale Frage ist tatsächlich, wie wir diesen Transformationsprozess gestalten. Wie radikal oder wie wenig radikal man da ist. Ob man mit der Brechstange vorgeht oder nicht. Die GLP hat für mich das austarierteste Angebot. Sie will die Unternehmen und die Gesellschaft mitnehmen in diesem Prozess.

Sie kamen rasch in die Geschäftsleitung der Zürcher GLP, was aussergewöhnlich ist. Hat sich die Partei auch einen Sponsor gesichert?

Ich kam in die Geschäftsleitung von 0 auf 100, aber mit dem schlechtesten Wahlergebnis von allen (lacht). Die Leute waren überrascht, dass ich da mitmachen will. Es war spannend und teilweise witzig, was für Fragen mir gestellt wurden: Was willst Du bei uns? Passt Du wirklich in unsere Partei? Ich bin davon überzeugt, aber ich behalte mir auch vor, der Partei den Spiegel vorzuhalten. Beispielsweise, wenn sie zu sehr auf Nebenschauplätze wie den Genderstern fokussiert.

Nur wenige Unternehmer gehen in die Politik. Warum tun Sie dies?

Die Herausforderungen sind immens. Die Linke kommt teils mit bizarren Initiativen, die extrem vereinfacht sind, etwa der 99-Prozent-Initiative. Es gibt zu wenig Wirtschaftsvertreter, welche hier entgegenhalten und sich in die Debatte einbringen. Ich sehe es als zivilgesellschaftliche Aufgabe der Unternehmer, sich zu engagieren. Man muss gewisse wirtschaftliche Zusammenhänge erklären und den Vereinfachungen entgegenhalten.

Das haben bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände zu wenig getan?

Ich bin teilweise erschreckt, wie sehr die Politik, wie sehr die Verbände immer in der Defensive sind. Man könnte es viel besser machen, viel mehr erklären und einen Dialog mit der Bevölkerung führen. Die Verbände haben sich auf Partikularinteressen fokussiert, statt gesamtheitlicher zu überlegen: Wie will ich die Schweiz in den nächsten fünf, bis zehn Jahren positionieren?

Die Linke ist da besser unterwegs?

Die SP kommuniziert in der Wirtschaftspolitik mit extremer Vereinfachung und sehr populistisch. Denn die Welt ist sehr komplex. Auch deshalb ist es mir ein Anliegen, die Realitäten eine international tätigen Unternehmers - der in der Schweiz produziert - darzulegen.

Bisher galt immer: Was gut ist für die Wirtschaft, ist auch gut für die Schweiz.

Das stimmt inhaltlich nach wie vor. Denn eine erfolgreiche Wirtschaft ist die Basis für den Wohlstand von uns allen. Nur glauben die Leute nicht mehr daran oder viel weniger als früher. Durch Wirtschaftsskandale und überhöhte Gehälter haben die Leute ein gewisses natürliches Vertrauen in die Wirtschaft verloren.

Kratzt dies am Erfolgsmodell Schweiz?

Ja. Denn am Ende des Tages besteht das Erfolgsmodell Schweiz, und das ist einzigartig, in der Kohäsion der Gesellschaft. Sie haben kein Land auf der Welt, in dem es einen so unfassbaren Zusammenhalt gibt. Wir leben deshalb hier an einem Ort mit enorm hoher, kaum vergleichbarer Lebensqualität.

Bei der Abschaffung der Stempelsteuer unterlag die Wirtschaft. Bald steht die Verrechnungssteuer an. Da könnte die Wirtschaft wieder scheitern.

Schauen Sie: Es bringt nichts, wenn man inhaltlich recht hat, aber sein Anliegen zu einem falschen Zeitpunkt vorbringt. So kurz nachdem der Staat im Rahmen der Corona-Pandemie zirka 30 Milliarden an neuen Schulden gemacht hat, hätte man das Projekt sistieren müssen. Wenn wir künftige Steuerreformen im Interesse der Bevölkerung durchbringen wollen, müssen wir diese zudem viel besser erklären. Schlagworte reichen dazu nicht aus. Da haben die Wirtschaft, Verbände und die wirtschaftsliberalen Parteien wichtige Arbeit zu leisten.

Wie kam es so weit?

Es gibt zu wenig Visionen, etwa wie die Schweiz in einem neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld kompetitiv sein kann. Es geht um die Frage: Wie können wir weiterhin hohe Löhne bezahlen, eine hochwertige Gesundheitsversorgung, hohe Renten und ein hohes Lebensniveau beibehalten und uns gleichzeitig ein attraktives Steuersystem im internationalen Umfeld sichern? Dazu ist aktuell niemand in der Politik in der Lage. Die Politik rennt von einer Abstimmung zur nächsten. Aber man müsste der Bevölkerung ein Ziel aufzeigen. Ich muss meinen Aktionären und Mitarbeitenden auch erklären, was ich wie in drei bis fünf Jahren erreichen möchte.

Die Schweiz müsste mehr wie ein Unternehmen geführt werden?

Die Schweiz ist auf eine gewisse Weise auch ein Produkt. Sie ist ein Hochpreisprodukt, ein Luxusprodukt, das sich in einem hart umkämpften internationalen Markt behaupten muss.

Wie lautet Ihre Lösung?

Das Einzige, was ich antworten kann, ist: Vernunft. Vernunft. Vernunft. Die Schweiz war immer ein vernünftiges Land. Viele Volksinitiativen sind unvernünftig.

Wollen Sie selbst für den Nationalrat kandidieren?

Nein, keine Zeit (lacht).

Europa hat kaum Priorität für den Bundesrat. Wird dies zum Standortnachteil?

Nein. Die Schweiz hat weiterhin Standortvorteile. Und wir müssen sehen: Europa und die Schweiz haben eine ganz unterschiedliche politische Kultur. Wir haben hier eine Graswurzel-Demokratie und dort eine Top-Down-Demokratie. Dies verhält sich wie bei Firmenfusionen: Wenn es kulturell nicht passt, scheitert die Fusion; auch wenn ein grosses gegenseitiges Interesse besteht.

Ist dies eine Absage in Richtung Europa?

Bestimmt nicht. Wenn Sie inmitten von Europa sind und wenn Ihre Handelspartner grösstenteils in Europa sind, muss man eine Lösung finden. Für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch bei Bildung und Forschung. Ich würde eine neue Verhandlung im Kontext eines EWR-Beitritts empfehlen. Es geht darum, wie die Schweiz die Zusammenarbeit weiterentwickeln kann, ohne sich kulturell verbiegen zu müssen und gewisse Vorteile, wie das hohe Lohnniveau, aufgeben zu müssen. Auch die Gerichtsbarkeit muss geklärt werden.

Ihre Partei ist aber die letzte Verfechterin des Rahmenabkommens.

Ich will da den Parteigranden nicht reinreden. Aber die politische Mehrheit wollte das Rahmenabkommen schlicht nicht. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man pragmatisch sein und das nächste Kapitel aufschlagen. Aus Sackgassen muss man raus.

