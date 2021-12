Im EIltempo Aus dem Thal nach Paris in nur 3 Stunden und 20 Minuten – dank Schienen und Strassen für Abgehängte Die Thalerinnen und Thaler reisen besonders schnell in die Weltstadt Paris. Ausgerechnet sie profitieren gleich doppelt von supermoderner Infrastruktur. Eine Ausfahrt. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dank Transjurane und TGV-Anschluss: Das Thal gehört zu den Deutschschweizer Regionen, die verkehrstechnisch am nächsten bei der französischen Hauptstadt liegen. Keystone/Jérôme Iby/Dominik Roos (Montage: ckr)

Dies ist die kleine Geschichte einer schnellen Reise. Es ist eine Geschichte von heimlichen Profiteuren «hingerem Bärg», von schnellen Strassen und noch schnelleren Schienen, von Abgehängten und weniger Abgehängten. Die Geschichte könnte Freunde der gepflegten Entschleunigung etwas abschrecken. Sie erzählt davon, wie das Thal plötzlich ganz nah dran ist: an der Metropole, die so oft gerühmt und besungen worden ist, an diesem geistigen Zentrum der Welt, an der Stadt der Liebe und des Lichts.