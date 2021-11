Chemiebrand in Pieterlen: Ermittlungen zur Ursache abgeschlossen

Hoher Zerstörungsgrad Chemiebrand in Pieterlen: Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen Die Ermittlungen zum Brand in einer Chemiefirma von Ende Juli in Pieterlen sind abgeschlossen. Die Brandursache konnte nicht abschliessend geklärt werden. 18.11.2021, 17.56 Uhr

Symbolbild. Kapo BE

Am 31. Juli brannte es in Pieterlen im Triagebereich einer Chemiefirma, die auf die Verwertung und Entsorgung von Sonderabfällen spezialisiert ist. Jetzt sind die Ermittlungen zum Brand abgeschlossen. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt, konnte wegen des «hohen Zerstörungsgrades» der vom Feuer betroffenen Kunststoff-Container die Brandursache nicht mehr abschliessend geklärt werden.