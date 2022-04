Hilfsangebote vernetzen Häusliche Gewalt im Kanton Solothurn: Die Koordinationsstelle soll helfen, das Problem bei der Wurzel zu packen Zeugen, Opfer, Täter, Gesundheitspersonal, Polizei, Staatsanwaltschaft, Eltern, Kinder: In Bezug auf Häusliche Gewalt haben sie unterschiedliche Rollen und Blickwinkel. Damit sie die passende Unterstützung erhalten, hat der Kanton die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt geschaffen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Überblick gewinnen dank hoher Flughöhe: Magdalena Küng führt die neu geschaffene Koordinationsstelle Häusliche Gewalt. Hanspeter Bärtschi

«Ich selbst bin nicht im Feld tätig. Ich koordiniere das Gesamtsystem», sagt Magdalena Küng. Sie führt seit dem März die neue Koordinationsstelle Häusliche Gewalt im Amt für Gesellschaft und Soziales. Nur dank der hohen Flughöhe über dem Tagesgeschäft von Prävention, Beratung und der Umsetzung von Massnahmen kann sich die diplomierte Soziologin einen Überblick über das komplizierte Netz verschaffen, das bereits besteht.

Die Koordinationsstelle ist mit 120 Stellenprozenten ausgestattet. Küngs 80-Prozent-Pensum wird verstärkt durch Erika Jost, die sich mit 40 Prozent hauptsächlich um die Angebote für Kinder und Jugendliche kümmert.

Opferhilfe, Gewaltberatung, Elternnotruf, Konflikttraining in der Schule, Dargebotene Hand, Frauenhaus: All diese Hilfsangebote gibt es, teilweise seit Jahrzehnten. Doch davon können Hilfesuchende nur profitieren, wenn sie die Anlaufstellen kennen und ihnen vertrauen.

Ist die Krise im häuslichen Umfeld erst ausgebrochen, ist es zu spät für eine rationale Suche nach dem passenden Angebot. Dann müssen Kanäle parat stehen, die bekannt und einfach und schnell erreichbar sind. Hier helfen je nach Alters- und Interessengruppe Multiplikatoren wie Hausärzte, Spitalpersonal, Lehrkräfte, Vereine und Kirchgemeinden, aber auch Chatdienste und soziale Medien.

Die Angebote sollen bekannter werden

Die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt hat zwei Ziele: Erstens die bestehenden Hilfsangebote in der Gesellschaft besser bekannt machen. Und zweitens dafür sorgen, dass diese Stellen ihre Arbeit effizient verrichten können.

Dazu sagt Küng: «Mit dem Gesamtüberblick wird es möglich, Doppelspurigkeiten aufzuspüren und zu beseitigen. Dasselbe gilt für Lücken, die im Angebot allenfalls noch bestehen.»

Ein solches Manko besteht noch in der Wahrnehmung gewisser Ausprägungen von Häuslicher Gewalt. Oft wird diese einseitig als gegen Frauen und Kinder gerichtet wahrgenommen, mit Männern in der Rolle der Täter. «Dabei», so Küng, «kann häusliche Gewalt alle treffen, unabhängig von Geschlecht oder Alter.»

Dass die Gesellschaft sich mit dieser Erkenntnis schwertut, führt sie auf fixierte Rollenbilder zurück. Diese Vorstellung vom «starken Geschlecht» erschwere es den Männern, Hilfe in Anspruch zu nehmen, obwohl solche Angebote bestehen, etwa in Form der Opferhilfe.

Magdalena Küng ist überzeugt, dass Gewalt im privaten Umfeld teilweise in starren Geschlechterrollen wurzelt. Hanspeter Bärtschi

Vernetzung ist nötig, weil es viele Akteure gibt

Die Vernetzung der Angebote macht für die Stelleninhaberin darum Sinn, weil sich so viele Akteure im Feld tummeln. Die einen befassen sich mit Prävention, die anderen mit Therapie, die dritten sind mit der Ahndung begangener Taten beauftragt.

Was die Ausgangslage kompliziert macht: «Häusliche Gewalt» ist kein Straftatbestand, sondern ein Sammelbegriff. Er umfasst eine Vielzahl von Vergehen von der Drohung bis zur Tötung und kann sich körperlich und seelisch auswirken.

Oft sind zudem die Übergänge von normalen Konflikten zur Gewalt fliessend. Küng nennt ein Beispiel:

«Der Entzug von Taschengeld kann eine erzieherische Massnahme sein oder das Ziel verfolgen, ein Kind zu demütigen und ihm zu schaden. Hier kommt es auf den Kontext an.»

Die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt ist keine Solothurner Erfindung. Sie entspricht einer Empfehlung, die 2018 in der Istanbul-Konvention festgeschrieben wurde. Der Start in Solothurn fällt in den auslaufenden Massnahmenplan 2019–2022, ehe ein neues Programm in Kraft gesetzt wird.

Das ist ein Arrangement, das der Koordinatorin entgegenkommt. So kann sie sich einen Überblick verschaffen und das Informationsmaterial auf den neuesten Stand bringen und das weitere Vorgehen planen.

Geleitet von der Istanbul-Konvention, wird Küngs Tätigkeit den Austausch mit den übrigen Kantonen umfassen. Im Rahmen der Schweizerischen Konferenz gegen Häusliche Gewalt arbeiten die Solothurner Koordinatorinnen besonders mit den Stelleninhabern in der Deutschschweiz zusammen. Zusammenarbeit gibt es auch bei den Angeboten, etwa mit dem «Lernprogramm Bern».

Küng sagt: «Die Zusammenarbeit ermöglicht uns, Best Practice, also die erfolgreichsten Lösungsansätze, voneinander zu übernehmen.» Da das Problem alle Lebensbereiche und Schichten betrifft, brauche es die ganze Gesellschaft, um es einzudämmen.

Gewalt im privaten Umfeld trifft alle Altersgruppen und Geschlechter. Maurizio Gambarini

Ehe Magdalena Küng die Führung der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt im Departement des Innern im Kanton Solothurn übernahm, war sie im Kanton Basel-Stadt tätig. Im Gleichstellungsbüro war die gebürtige Aargauerin aus Wohlen als fachliche Mitarbeiterin angestellt. Nun profitiert sie von den Erfahrungen im Gleichstellungsbüro. Denn Häusliche Gewalt wurzelt teilweise in Geschlechterstereotypen.

Häusliche Gewalt in der Pandemie

Noch ist nicht klar, welche Auswirkungen die Pandemie auf die unterschiedlichen Ausprägungen Häuslicher Gewalt hatte respektive hat. Dazu sagt Küng: «Allgemein gehen die Experten davon aus, dass die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung gestiegen ist.»

Sie argumentiert:

«Durch den Rückzug des Lebens, teilweise sogar des Berufslebens, in Privaträume sind die Distanz zur eigenen Situation und die soziale Kontrolle weggefallen.»

Das habe den Druck auf Beziehungen erhöht und mache es schwieriger, Hilfe zu holen.

Einen Anhaltspunkt liefert die Polizeiliche Kriminalstatistik: Die Gewaltstraftaten im Bereich Häuslicher Gewalt haben von 2020 auf 2021 von 813 auf 746 abgenommen, eine Reduktion um acht Prozent. Hingegen war das Frauenhaus Aargau-Solothurn im ersten Pandemiejahr stets voll belegt und bot 77 Frauen und 90 Kindern Schutz, wie der Jahresbericht vermeldet. Die Zahlen von 2021 liegen noch nicht vor.

