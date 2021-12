Heikle Doppelrolle Zoff um die Pensionskasse von Solothurner Gemeinden: Auf wessen Seite steht der Präsident wirklich? Der Solothurner Andreas Gervasoni führt die Integral-Sammelstiftung, der auch grosse Gemeinden im Kanton angeschlossen sind. Nun steht er wegen einer brisanten Interessenkollision in der Kritik. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Sieht sich Kritik ausgesetzt: Andreas Gervasoni ist Dulliker Gemeindeschreiber und präsidiert seit Jahren die Integral-Sammelstiftung. Bilder: Keystone/Sahli (Montage: bey)

Es geht um Macht und Einfluss, um eine heikle Doppelrolle – und die Frage: Wer ist da eigentlich wem verpflichtet bei der Integral-Sammelstiftung? Die Pensionskasse verwaltet die Vorsorgegelder von Tausenden Versicherten. Ihr sind grosse Gemeinden aus dem Kanton Solothurn angeschlossen, und ein Solothurner steht auch an ihrer Spitze.

Doch nun gerät Stiftungsratspräsident Andreas Gervasoni wegen einer offenbar seit Jahren währenden Interessenkollision ins Scheinwerferlicht. Hauptberuflich amtierte er jahrzehntelang als Verwaltungsleiter von Dulliken, das sein Personal bei der Integral-Stiftung versichert hat.

Stiftungsrat hat viel zu sagen

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ einer Pensionskasse. Seine Mitglieder haben grossen Einfluss. Nicht selten verwalten sie ein Vermögen, das viel grösser ist als jenes ihres Betriebs. Ihre Entscheide wirken sich direkt auf die Leistungen für die Versicherten aus. Im Stiftungsrat müssen gleich viele Vertreter von Arbeitgebern

und Arbeitnehmern sitzen. So schreibt es das Gesetz vor. Denn die Interessen der beiden Seiten sind naturgemäss oft ziemlich andere.

Gewählt werden die Stiftungsratsmitglieder der Integral von den betrieblichen Vorsorgekommissionen, die wiederum

in den angeschlossenen Betrieben gewählt werden. Auch sie müssen laut Gesetz paritätisch ­zusammengesetzt sein.

Klipp und klar verlangt denn auch das geltende Wahlreglement für das Integral-Führungsorgan: Die Arbeitgebervertreter im Stiftungsrat dürfen nur von den Arbeitgebervertretern aus den Vorsorgekommissionen

gewählt werden – und die Arbeitnehmervertreter nur von den Arbeitnehmervertretern. Die beiden Chargen sind strikt getrennt.

So weit, so eindeutig. Aber welchen Hut trägt jetzt der Präsident? Im Stiftungsrat sitzt Gervasoni seit 2013 als Arbeitgebervertreter; er wurde stets aus deren Kreis gewählt. Nun zeigen jedoch Informationen, die dieser Zeitung vorliegen: In Dulliken vertritt Gervasoni in der gemeindeeigenen Vorsorgekommission die andere Seite. Seit vielen Jahren ist er einer der beiden Arbeitnehmervertreter in dem Gremium.

Hier vertritt er die Arbeitnehmer, dort die Arbeitgeber

Es ist eine bemerkenswerte Konstellation. Damit vermischen sich die Interessen munter – und die so wichtige Parität im Stiftungsrat wird in Frage gestellt. Während Gervasoni in Dulliken also vom Personal als dessen Vertreter bestellt wird, vertritt er auf höchster Ebene gar nicht dessen Interessen. Und ein Loyalitätskonflikt tut sich freilich nicht nur hier auf. Diese Zeitung weiss aus mehreren Betrieben, die der Integral-Stiftung angeschlossen sind: Den eigenen Arbeitgebervertretern war bis dato nicht bekannt, dass ihr langjähriger Abgesandter Gervasoni an der Basis die Gegenseite vertritt.

Ans Tageslicht kommt die Doppelrolle wegen einer Aufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Stiftungsaufsicht. Darin werden Vorwürfe rund um die jüngste Wahl der Integral-Führung erhoben. Im Fokus stehen nebst Gervasoni auch eine weitere Personalie und wahltechnische Fragen.

Beim ersten Wahlgang für die neue Amtsperiode Ende Oktober wurden die Sitze im Integral-Stiftungsrat grossmehrheitlich besetzt, auch der Präsident schaffte die Wiederwahl problemlos. Nur für einen Arbeitgebersitz ist ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser wurde wegen des hängigen Verfahrens allerdings vorerst ausgesetzt.

Eingereicht hat die Aufsichtsbeschwerde ein grosser angeschlossener Betrieb. Die landesweit tätige Integral-Sammelstiftung hat ihren rechtlichen Sitz in Chur. Deshalb muss sich jetzt die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht mit der Beschwerde befassen.

Aufsichtsbehörde befasst sich mit dem Fall

Andreas Gervasoni will sich mit Verweis auf das laufende Rechtsverfahren nicht näher äussern. Auch zu den Vorwürfen wegen seiner beiden Hüte – Vertreter der Arbeitnehmer hier, Vertreter der Arbeitgeber dort – nimmt er keine Stellung. Zugleich versichert er:

«Seitens der Stiftung begrüssen wir es, dass offene Fragen aufsichtsbehördlich geklärt werden.»

Gervasoni spricht von einem «wichtigen Anliegen», dass die Wahlen in das oberste Organ der Stiftung gesetzes- und reglementskonform abgewickelt

werden. Ebenso müsse die «sozialpartnerschaftliche Führung

der Vorsorgeeinrichtung» gewährleistet werden. In jedem Fall seien die Interessen der Stiftung vorrangig, betont er weiter, «und in diesem Sinne habe ich mich auch immer für die Stiftung eingesetzt».

Andreas Gervasoni wird 2022 nach 37 Dienstjahren als Gemeindeverwalter pensioniert. Aus der Dulliker Vorsorgekommission hat er soeben seinen Rückzug per Ende dieses Jahres angekündigt. Als Stiftungsratspräsident ist er aber bis 2024 gewählt. Pikant ist: Würde Gervasoni auch im Stiftungsrat die Arbeitnehmerseite vertreten, müsste er nach dem Ende seines Dulliker Arbeitsverhältnisses gemäss Reglement aus dem Stiftungsrat ausscheiden.

Aus dem Kanton Solothurn ist neben Dulliken unter anderem auch die Gemeinde Zuchwil der Pensionskasse angeschlossen, ebenso die Sportzentrum Zuchwil AG. Vor einigen Jahren sorgte die Integral-Stiftung im Solothurnischen für Aufsehen, als Kommunen die historisch gewachsene Partnerschaft mit der kantonalen Pensionskasse aufkündigten – und zu ihr wechselten.

