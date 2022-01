Grosse Unsicherheit Wo gibt's 2022 Fasnacht? Die grosse Solothurner Übersicht für Narren und Närrinnen Die Pandemie verunmöglicht die Oltner Fasnacht, auch in Grenchen sieht es ganz nach einer Absage aus und in Solothurn findet sie nur eingeschränkt statt. Wie sieht es in den anderen Narren-Hochburgen im Kanton aus? Hier die Übersicht. Marius Fellinger und Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Die Coronapandemie macht Veranstaltungen mit grossen Menschenmengen immer noch schwierig bis unmöglich. Das stellt die Komitees der Fasnachten in der Region Solothurn vor schwierige Entscheidungen. Hier erfahren Närrinnen und Narren, ob und wie welche Fasnacht 2022 stattfindet (wird laufend aktualisiert).

Das Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (FUKO) hat entschieden, sämtliche FUKO-Anlässe der Oltner Fasnacht 2022 abzusagen. Grund ist die pandemischen Lagebeurteilung. «Die dazugehörigen Massnahmen des Bundesrates und der Kantone können nicht mit der notwendigen Sicherheit für die Fasnächtlerinnen, Fasnächtler, Besucherinnen und Besucher eingehalten werden», so das FUKO in ihrer Medienmitteilung.

Keine Fasnacht in Olten: Hier vor der Stadtkirche sitzt der einzige und jeder Kälte trotzende Fasnächtler der Dreitannenstadt und harrt der Fasnacht, die nicht kommt. Bruno Kissling

Bis vor Kurzem sei das FUKO zuversichtlich gewesen, die Fasnacht 2022 im Rahmen der Möglichkeiten, unter Berücksichtigung der COVID-Massnahmen, durchführen zu können. Die unheimliche Dynamik der Pandemie habe jedoch alle überrascht. Weiter heisst es, die Auswirkungen der neuen Virusmutation würden wohl erst im Januar bemerkbar sein. Dies lasse nicht darauf hoffen, dass die Einschränkungen auf die Fasnacht hin so gelockert werden könnten, um eine unbeschwerte, frohe und sichere Fasnacht begehen zu können kann.

Die Fasnachtsplakette 2022 allerdings ist produziert und kommt am Montag, 20. Dezember, in den Verkauf. Die Plaketten können bei den Zünften und Guggen bezogen werden. (Stand 20.12.)

Auch der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft in Solothurn (UNO) hat beschlossen, auf die beiden grossen Umzüge am 27. Februar und am 1. März 2022 zu verzichten. «Aufgrund der epidemiologischen Situation sowie wegen der gesundheitspolitischen Einschränkungen des Bundesrates», gab die UNO in einer Medienmitteilung bekannt. Auch der Kinderumzug ist abgesagt. Ebenfalls verzichtet werden müsse aus heutiger Sicht wohl auf die Gassenfasnacht, insbesondere am Samstag, 26. Februar.

So sah Honolulu 2021 aus: Das fasnächtlich dekorierte Marronihäuschen auf dem Märetplatz. Tom Ulrich

Doch es ist ein Alternativprogramm in Planung. «Damit die Leute trotz Pandemie an die Fasnacht denken und das Kulturgut der fünften Jahreszeit nicht verloren geht», wie der Ober Ober der UNO, Patrick Zimmermann erklärt. Zu diesem Zweck gab es im letzten Jahr die Fasnachtsausstellung FART. 2022 folgt nun ein ähnliches Konzept. Dessen Name: «Verchert 22». Anstatt dass die Fasnachtswagen durch die Stadt fahren, sollen sich die Zuschauer zu den Fasnachtswagen bewegen. Wiederum sollen damit «die Plätze und Schaufenster der Altstadt 2022 wieder in eine fasnächtliche Stimmung getaucht werden», wie die UNO schreibt. (Stand 21.12.)

«Die Grenchner Fasnacht ist quasi abgesagt», erklärt Obernarr Patrick Meier auf Anfrage. Unter dem derzeit geltenden Coronaregime würden vom Kanton keine Fasnachtsumzüge bewilligt und es werde geraten, auch keine Umzüge mit weniger als 1000 Personen zu bewilligen. Das würde für Grenchen heissen: Kein Umzug, keine Kinderfasnacht.

In einem Dokument des kantonalen Gesundheitsamtes, das unlängst beim Verband Solothurner Einwohnergemeinden präsentiert wurde, sind auch die Aussichten für die Strassenfasnacht nicht besser: «Die Gemeinden sollten zurückhaltend sein mit der Bewilligung von temporären Aussengastronomie», heisst es. Eventuell müssten sogar «Jahresbewilligungen für Aussenterrassen geprüft/entzogen werden.»

Das Fasnachtdenkmal, das 2021 in Grenchen errichtet wurde. Andreas Toggweiler

«Wir haben die Fasnacht noch nicht offiziell abgesagt, aber es wird wohl darauf hinauslaufen,» meint der Grenchner Obernarr. Ein Entscheid falle voraussichtlich am 5. Januar. An einer Sitzung werde dann erwogen, welche kurzfristigen Aktionen oder Anlässe noch möglich seien. Ein 2G-Regime für Zünfte und Guggenmusiken sei jeden Fall kaum praktikabel, sagt Meier. (Stand: 22.12.)

In Bettlach sind offiziell der Kinderumzug und der Hilari abgesagt. Das teilt der Präsident der IG Fasnacht, Claudio Messner, auf Anfrage mit. Für alle anderen Veranstaltungen will man noch auf den Entscheid des Bundesrats Ende Januar warten. Heisst: für das «Gwösch», die «Höllefuehr», den «Mooreball» und das traditionelle «Böögverbrönne» besteht noch Hoffnung. Messner sagt: «Wir sind alle angefressene Fasnächtler und möchten, dass noch irgendetwas – wenn auch umgemodelt – stattfinden kann.» Auch für die Gugge «Krachwarzen» soll sich mindestens eine Gelegenheit bieten, das Eingeübte zu zeigen. (Stand 23.12.)

Gänzlich abgesagt ist die Fasnacht in Selzach. Die Vereinigung der Fasnachtszünfte Selzach (VFZ) habe aufgrund der neuen Pandemiebestimmungen entschieden, ihre Fasnachtsanlässe abzusagen, sagt deren Präsident Simon Hugi auf Anfrage. Und: Die VFZ geht nicht davon aus, dass die Massnahmen bis Ende Februar gelockert werden, wodurch Anlässe doch noch möglich würden. Von der Absage betroffen sind die «Chesslete», der Umzug und das «Böögverbrennen». «Die Anlässe würden fast alle draussen stattfinden. Aber es ist unter diesen Bedingungen fast unmöglich, die Bestimmungen einzuhalten», so Hugi. (Stand 23.12.)

Thal, Gäu, Niederamt

Vorerst ist in Balsthal nur der Fasnachtsumzug abgesagt. In der aktuellen Situation mit den Auflagen sei es schwierig, Anlässe durchzuführen, kommentiert der Präsident der Fasnachtskommission Balsthal, Thomas Bloch, den Entscheid. «Für einen Umzug haben wir mit Zertifikatspflicht keine Chance.» Und mit der neuen Virusvariante werde es nicht einfacher. Bloch betont: «Wir haben auch eine gewisse Vorbildfunktion und tragen eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit.» Ob die übrigen Aktivitäten durchführt werden, sei derzeit noch offen, sagt Bloch. Das werde im Januar entschieden. «Wir wollen Cliquen und Guggen frühzeitig informieren, damit sie sich darauf einstellen können.» (Stand 24.12.)

Die «Speuzer Fasnacht» in Erlinsbach findet 2022 nicht statt: «Leider macht uns die Pandemie auch dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung und wir haben den Vernunftsentscheid getroffen, auch die Fasnacht 2022 in Speuz abzusagen», schreibt die FAKO Speuz in einer Medienmitteilung. Die Veranstalter sehen in der aktuellen Lage bei einem Anlass wie der Fasnacht im Moment «ein zu grosses Risiko für alle Beteiligten» und lassen verlauten, sie könnten als Veranstalter hinter der Organisation dieses Anlasses nicht mit gutem Gewissen stehen und hätten sich in Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung für eine Absage entschieden. (Stand 23.12.)

Die Fasnacht in Hägendorf ist abgesagt. Das teilt die offizielle Vereinigung der Fasnachtscliquen und Zünfte, der «Root-Rat», auf seiner Website mit. Grund seien die Covid-Massnahmen: «Leider sind dadurch Auftritte in den Beizen, sowie Anlässe draussen nicht mehr wie geplant möglich», heisst es. Deshalb habe man an der «Root-Rat-Sitzung» vom 13. Dezember beschlossen, die geplante «Fasnacht-Light» abzusagen. Die Veranstalter hoffen aber, einen Anlass «in einer noch kleineren Ausführung» planen zu können. Das weitere Vorgehen werde der «Root-Rat» im Januar besprechen. (Stand 21.12.)

Das Lostorfer Fasnachtskomitee entschied bereits Ende Oktober, die Fasnacht 2022 abzusagen. «Aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation ist es uns nicht möglich, die Fasnacht Lostorf durchzuführen. Wir müssen schweren Herzens die Absage von allen Anlässen bekannt geben», schrieben die Veranstalter auf ihrer Website. Die Durchführung einer kleineren Ausgabe war laut OK-Präsident Martin Lehmann kein Thema: «Die verschiedenen Anlässe der ganzen Fasnacht greifen zu stark ineinander, als dass man einzelne davon hätte auslassen können.» (Stand 29.10.)

Im Moment ist in Egerkingen noch keine Veranstaltung abgesagt. «Wir hoffen grundsätzlich, die Fasnacht wie geplant durchführen zu können», sagt die Präsidentin des Naare Rot, Stefanie Vogel. Man sei sich aber bewusst, dass die Situation derzeit kritisch sei. Definitiv entscheiden werde man wohl erst Ende Januar. Vogel: «Ich denke, wir können flexibler planen, weil die Egerkinger Fasnacht nicht so gross ist wie jene in den Städten.» Man wolle aber solidarisch sein: «Wenn in den umliegenden Gemeinden alle Fasnachtsanlässe abgesagt werden, werden wir unsere Fasnacht nicht auf Biegen und Brechen durchführen.»

Nur der Umzug wurde bereits im Herbst gestrichen. Dieser hätte mit den Vorgaben nicht durchführt werden können, so Vogel. Ihr zufolge ist aber eine Alternative für rund 300 Personen (3G, gemäss BAG) im Freien geplant. «Dies wäre eine Art ‹Märitplatz› mit stehenden Umzugswagen und Guggenkonzerten.» Ob dieser stattfinden wird, ist aber noch offen. Die vom Naare Rot organisieren Anlässe fänden alle draussen mit 3G statt. Davon wären viele auch mit 2G umsetzbar, sagt Vogel. Geplant ist der «Naare Chlapf», die «Chesslete», die Kinderfasnachtsparty, der «Märitplatz» und das «Böög verbrönne». Ob die Beizenfasnacht stattfinden kann, ist noch unklar, da die Gruppen momentan 2G+ sein müssten. (Stand 30.12.)

In Wolfwil sind der Plaketten- und Laferizytigsverkauf, die Chesslete und ein «stehender» Fasnachtsumzug geplant, heisst es auf der Website. «Momentan sehen wir das als einzige Möglichkeit, die Fasnachtsanlässe noch durchführen können», sagt der Präsident der Wolfwiler Fasnachtsgesellschaft, Raphael Kissling auf Anfrage. Der Umzug soll unter Zertifikatspflicht in einem abgesperrten Bereich auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle stattfinden. Vorgesehen ist, dass die Umzugswagen stehen, während die Besucher zirkulieren und die Wagen bestaunen. Ob der Umzug in dieser Form durchgeführt wird, werde Ende Januar entschieden, aktuell fehle noch die Bewilligung der Gemeinde.

Nicht weiter geplant würden dagegen die Strassenfasnacht, der Kindermaskenball, der Maskenball, der Seniorenball. die «Uslumpete», sowie die beiden Schnitzelbankauftritte. Die Fasnachtsgesellschaft lässt sich aber ein Türchen offen: «Wir sind aber weiterhin offen und gewillt, Veranstaltungen wieder in die Planung aufzunehmen, falls es die Lage zulässt.» Ende Januar soll ein definitiver Entscheid fallen. Kissling betont jedoch, dass eine sichere Fasnacht an oberster Stelle stehe. Falls sich die Lage weiter verschlechtere, wolle man nicht stur an den jetzigen Plänen festhalten. «Aber wir möchten den Fasnachtsgeist möglichst lange aufrechterhalten.» (Stand 22.12.)

Die Chessler in Matzendorf treffen sich voraussichtlich wie gewohnt in den frühen Morgenstunden am Schmutzigen Donnerstag. Auf den Kinderumzug müssen die kleinen Fasnächtler am Nachmittag jedoch verzichten. Ob die restlichen Anlässe (Kinderfasnacht, Seniorenfasnacht, Fasnachtsparty und Beizenfasnacht sowie das Böög verbrönne) stattfinden können, werde man erst mit dem Bundesratsentscheid Ende Januar festlegen, sagt Martin Götschi vom Fasnachtskomitee der Schliimschiisser. (Stand 23.12.)

Ob die Guldentaler Fasnacht 2022 durchgeführt werden kann, entscheide man Ende Januar mit dem Bundesratsentscheid, sagt der Präsident des Fasnachtskomitees, Roger Walter. Bis dahin läuft die Planung für sämtliche Anlässe (Hilari, Chesslete, Fasnachtsumzug und Böög verbrönne) weiter. Auf dem Areal der Turnhalle Brühl soll zudem ein Fasnachtsdörfli entstehen. (Stand 23.12.)

Welche Fasnachts-Veranstaltungen in Neuendorf unter dem Motto «So Gott will» durchgeführt werden können, sei noch nicht geklärt, sagt Präsident des Fasnachtsrats André Lötscher. Anfangs Januar werde man zusammen mit dem Gemeinderat eine Entscheidung treffen. (Stand 23.12.)

Das Narrenkomitee «Schnapslochgeister» in Welschenrohr hat beschlossen, den Fasnachtssamstag nicht durchzuführen. Je nach Pandemie-Situation finden die Kinderchesslete am Mittwochabend und die Kinderfasnacht mit Maskenball am Donnerstagnachmittag statt. (Stand 23.12.)

Lebern, Bucheggberg, Wasseramt

In Biberist laufen die Vorbereitungen für die Fasnacht – doch nicht alle Anlässe können stattfinden. Der Hilari, der die Fasnachtszeit eröffnet, ist für 2022 abgesagt. Auch der Umzug wird nicht stattfinden: Der Kanton werde diese Fasnacht keine Umzüge in normalem Rahmen bewilligen, meint Obernarr Jan Düscher. Statt des Umzugs plane man Platzkonzerte der Guggenmusiken im Dorf verteilt. Abgesagt ist auch der Kindermaskenball. Die restlichen Anlässe wolle man versuchen, normal durchzuführen. Es sei für jeden Anlass ein Alternativprogramm geplant, falls die Covid-Massnahmen die übliche Durchführung verhindern. (Stand 22.12.)

In Bolken wird der Hilari draussen mit Zelten gefeiert. Auch die Chesslete am 24. Februar sollte draussen stattfinden können, sagt die Präsidentin des Vereins Prisma Dascha Heigl. Der legendäre Maskenball in der aufwendig dekorierten Mehrzweckhalle wird diese Fasnacht jedoch ausfallen. Zu gross wäre der Aufwand, so Heigl. Ob das Böög Verbrönne am 2. März durchgeführt werden könne, sei noch nicht klar. (Stand 22.12.)

Das Chäswiler Fasnachtskomitee rechne damit, den Hilari und die Chesslete durchführen zu können, sagt Präsident Sandro Ravasio. Kindermaskenball und Maskenball finden voraussichtlich unter 2G+ statt. Ob der Umzug stattfinden wird, werde Ende Dezember abgeklärt. (Stand 23.12.)

Anlässlich der neuen Auflagen des Bundes, verlegte die Derendinger Gugge Ämmekracher ihre Proben nach draussen. Ob der Hilari stattfinden kann, werde momentan abgeklärt. Kann er durchgeführt werden, dann voraussichtlich unter 2G oder 3G-Regelung mit Saalbestuhlung. Kindermaskenball und Beizenfasnacht werden ebenfalls geplant. «Wir sind guter Hoffnung, dass die Fasnacht in irgendeinem Rahmen stattfinden kann», sagt die musikalische Leiterin Lilian Müller. (Stand 22.12.)

In Kriegstetten findet der Hilari draussen und nur mit Gemeinde- und Zunftmitgliedern statt, informiert Zunftmeister der Chräbszunft Kurt Steiner. Die Chesslete am Schmutzigen Donnerstag mit den Schulen will man ebenfalls durchführen. Das Risottoessen und die Beizenfasnacht können aber nicht stattfinden. Die Guggen spielen voraussichtlich am Freitagabend draussen mit Schutzkonzept und Sitzplätzen für das Publikum. Die Bänklete am Samstag ist mangels Teilnehmer abgesagt, auch der Umzug am Sonntag ist nicht durchführbar. Und auch die Bööge-Party findet nicht statt: Der Aufwand mit der Dekoration sei zu gross, meint Steiner.

Der Hilari in Luterbach sei dieses Jahr nicht im normalen Rahmen in der Turnhalle durchführbar, informiert Daniela Marti von der Luterbacher Fasnacht. Der Anlass soll daher nach draussen verlegt werden, bei schlechtem Wetter würde man es aber ganz bleiben lassen. Bezüglich der Fasnacht Ende Februar wolle man noch abwarten, sagt Marti. Definitiv abgesagt ist jedoch der Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag. (Stand 22.12.)

Flexibilität ist das Stichwort der kommenden Fasnacht – auch in Lüterkofen. Den Maskenball am 5. März 2022, die Chesslete und den Kindermaskenball möchte man, wenn möglich, durchführen: «Wir versuchen auf alle Eventualitäten gefasst zu sein», schreibt OK-Präsident Patrick Bietenharder. Die Planungen seien momentan im Stand-By-Modus. Ende Januar wolle man dann endgültig entscheiden, ob die Anlässe durchgeführt werden können. (Stand 22.12.)

In Subingen will man das volle Fasnachtsprogramm durchführen: Das Hilari fände sowieso draussen statt und sollte daher durchführbar sein, meint Ruedi Schnider von der Oeschzunft Subingen. Notfalls werde man die Veranstaltungen mit 2G durchführen. Für die Chessler-Night, die Chesslete, an der auch die Schule teilnimmt, den Feuerwehrball sowie den Kindermaskenball stecken die Zünftler mitten in den Planungen. (Stand 21.12.)

In Zuchwil schlägt die ungewisse Situation auf die Stimmung, meint Obernarr Christoph Ischi. Die Planungen werden zwar fortgeführt, etwas konkretes könne man aber noch nicht anstreben. Der Hilari Mitte Januar werde sehr wahrscheinlich nicht in den Beizen stattfinden können, befürchtet Ischi. Auch beim Solothurner Umzug rechne man mit einer Absage. Trotzdem werden in der Zunft «auf Sparflamme» weiter Wagen gebaut. (Stand 20.12.)

Schwarzbubenland

«Wir bleiben auf Kurs und halten im Moment an unseren Plänen fest», sagt der Präsident des Fasnachtskomitees der «Fasnacht Hirzebach», Claudio Spaar, auf Anfrage. Deshalb habe man offiziell noch keine Veranstaltung abgesagt. Einzig der Hilari, der von der Guggenmusik organisiert wird, fällt aus. «Wir hoffen, dass sich die Lage in den nächsten Wochen noch verbessert. In zwei Monaten kann sich noch vieles ändern.»

Geplant sind in «Hirzebach» aktuell die «Chesslete» am Schmutzigen Donnerstag, der Auftritt der Guggenmusik, die Kinderfasnacht sowie der Sternenmarsch mit anschliessendem Guggenkonzert am Abend. Ebenfalls geplant sind der Fasnachtsumzug am Samstag und der Verkauf der Fasnachtsplakette. Das Fasnachtskomitee werde voraussichtlich in der zweiten Januarwoche einen definitiven Entscheid fällen, welche Veranstaltungen durchgeführt werden und welche nicht, sagt Spaar.

Das Fasnachtskomitee habe auch einen Plan B, falls es aufgrund der Massnahmen sein Programm einschränken müsse, so Spaar. «Je nach dem könnten wir zum Beispiel den Umzug mit Zertifikatspflicht oder abgetrennten Sektoren durchführen», sagt er. «Irgendetwas werden wir also sicher machen.» Im Moment sei es für die Streichung des Umzugs definitiv zu früh, sagt er und fügt an: «Wir machen so lange weiter, wie die Situation es uns erlaubt.» (Stand 24.12.)

Bis Redaktionsschluss konnte vom Fasnachtskomitee Nuglar - St. Pantaleon niemand für eine aktuelle Stellungnahme erreicht werden.

Das Fasnachtskomitee Dornach hat noch keine seiner geplanten Veranstaltungen abgesagt. Definitiv entschieden werde am 12. Januar. «Es wäre zu früh, jetzt schon alles abzusagen», sagt der Präsident, Benjamin Jutzi, auf Anfrage. Geplant ist, dass das Guggekonzert unter freiem Himmel stattfinden soll, entweder als 2G- oder als 3G-Anlass. Laut Jutzi gibt es mehrere Varianten, eine davon ist, das Konzert auf dem Swissmetall-Areal durchzuführen. «Das steht aber noch in den Sternen.» «Stark auf der Kippe» steht laut Jutzi indes der geplante Umzug: «Da muss man realistisch sein», mit Zertifikatspflicht sei dieser kaum möglich. Der Aufwand wäre zu gross. Auch die Schulfasnacht finde voraussichtlich nicht statt. Das Fasnachtsfeuer sollte wiederum machbar sein, so Jutzi. (Stand 31.12.)

