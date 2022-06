Schiesssport Vor 50 Jahren schoss Max Krebs aus Olten sein erstes Feldschiessen Von Freitag bis Sonntag fand das eidgenössische Feldschiessen statt. Auch Max Krebs aus Olten war dabei. Er erzählt, was für ihn das Besondere an seinem Hobby ist und worauf es im Schiesssport ankommt. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Max Krebs schoss heuer zum 50. Mal das Feldschiessen-Programm. Oliver Menge

Am Wochenende ging in der Schweiz das grösste Schützenfest der Welt über die Bühne. Über 100’000 Teilnehmende nehmen laut offiziellen Angaben jeweils teil, im Kanton Solothurn sind es um die 8000 Aktive. Unter ihnen auch Max Krebs, Mitglied bei den Stadtschützen Olten. Sein ganzes Leben schon gehört der Schiesssport zu seinem Alltag.

«Ich habe durch meinen Vater und dessen ältesten Bruder zum Schiessen gefunden. Die beiden waren auch Schützen.» Als Neunjähriger kam Krebs nach Olten, wo er nach wie vor lebt und arbeitet. «Heute vor 50 Jahren schoss ich als Sechzehnjähriger dann das erste Mal an einem Feldschiessen», erinnert er sich.

«Mir si immerno do!»: Die Resultate des Eidgenössischen Feldschiessens 2022 im Kanton Solothurn 4331 Schützinnen und Schützen nahmen auf knapp 25 Schiessplätzen im Kanton Solothurn am Eidgenössischen Feldschiessen teil. 470 Junioren unter 21 Jahren absolvierten das Wettkampfprogramm. Das Maximalresultat von 72 Punkte auf die 300-Meter-Distanz wurde 2022 nicht erreicht. Vier Schützen und eine Schützin schossen 71 Punkte: Markus Trösch (Schützenverein Oberbuchsiten), Marco Marti (Schützengesellschaft Ramsern), Fritz Röthisberg (Stadtschützen Solothurn), Sascha Bucher (Schützengesellschaft Niederwil) und Patrizia Widmer (Schützen Oensingen) Bei den Pistolenschützen erreichten gleich zwei Schützen das Maximalresultat von 180 Punkten. Es sind dies Thomas Stürchler (Pistolenclub Büren) und Marc Anderegg (Pistolen-Schiessverein der Kapo Solothurn). In der Vereinsrangliste Gewehr teilten sich die Schützengesellschaft Ramsern (55 Teilnehmer) und der Schützenverein Oberbuchsiten (26 Teilnehmer) mit einem Vereinsdurchschnitt von 66.00 die Podestspitze. Der Pistolenklub Wolfwil holte sich mit 12 Teilnehmern und einem Vereinsdurchschnitt von 170.63 den ersten Rang.

Zu jener Zeit verfügte Olten noch über ein eigenes Schützenhaus im Kleinholz und die Resultate wurden noch manuell mit Kellen angezeigt.

Das Eidgenössische Feldschiessen 2022 auf dem Schiessplatz Hägendorf. Oliver Menge

Als des Feldschiessen noch ein Volksfest war

Damals sei die Stimmung beim Feldschiessen und bei den übrigen Schützenfesten eine ganz Besondere gewesen. «Es kamen viel mehr Teilnehmer, der Schiessstand bei uns zum Beispiel war voll. Man musste sich als Schütze gedulden, bis man an die Reihe kam.»

Und: Es war schon fast ein Volksfest.

«Es kamen jeweils Familien und Freunde, um zuzuschauen. Nach dem Schiessen sassen dann die meisten noch gesellig zusammen und redeten über Gott und die Welt.»

Heute bestreiten die Oltner Schützen das Feldschiessen in Hägendorf. Bei dem Schützenhaus schiessen nur die zwei Oltner Vereine. «Bei anderen Schiessplätzen ist das anders, weil dort ganze Bezirke gemeinsam das Feldschiessen absolvieren. So ist dort auch mehr Betrieb», erklärt Krebs.

Die Schiessanlage Biberntal bei Lüterkofen-Ichertswil ist der einzige Platz im Kanton, wo noch auf freiem Feld geschossen wird. Oliver Menge

Für ihn ist es das ganze Paket, das ihn am Schiesssport begeistert: Zum einen der Sport an sich, zum anderen das Kameradschaftliche. «Man unterstützt einander. Ein weiterer wichtiger Punkt: Man kann diesen Sport auch im hohen Alter noch ausüben.» Krebs schiesst mit dem Sturmgewehr und dem Standardgewehr.

Wenn man entspannt ist, trifft man am besten

Beim Schiessen komme es darauf an, sich gut einzurichten. Und besonders wichtig sind auch Konzentration und Geduld. «Man muss sich entspannen, so kann man die besten Treffer erzielen.»

Als Verantwortlicher im Schiessstand hatte Max Krebs viel zu tun. Oliver Menge

Beim eidgenössischen Feldschiessen gibt es je nach Alterskategorie ab einer gewissen Punktzahl ein Kranzabzeichen, und an jedem Schiessstand erhält der Sieger einen speziellen Becher. Alle Schützinnen und Schützen haben 18 Schuss zur Verfügung. Für die ersten sechs Schüsse hat man je eine Minute Zeit.

Danach muss man schneller schiessen. «Die letzten sechs Kugeln muss man dann gar in einer Minute abfeuern», hält Krebs fest. Er befand sich in Hägendorf drei Tage vor Ort, als Verantwortlicher des Schiessstandes. Eigentlich wollte er am Samstag schiessen, doch es kam anders: «Es war deutlich mehr Betrieb als erwartet, sodass ich alle Hände voll zu tun hatte und nicht dazu gekommen bin.»

Feldschiessen 2022 auf der Schiessanlage Biberntal. Oliver Menge

Krebs ist im Verein der Oltner Stadtschützen zudem Obmann der Disziplin Gewehr 300m und hat damit auch meistens in den Trainings die Verantwortung. Er übernehme diese Aufgabe gern, jedoch würde es ihn freuen, wieder einmal als einfaches Mitglied schiessen zu können. «Das ist gemütlicher. Als Verantwortlicher ist man ständig auf Trab. Früher konnten wir uns noch abwechseln, wer das Training leitet.»

Nun gebe es aber zu wenig aktive Mitglieder und niemanden, der diese verantwortliche Rolle übernehmen wolle. Es gebe auch Vereine, die sehr viele junge Schützen haben und Jungschützenkurse durchführen. Bei den Oltner Stadtschützen ist es anders, da sind die jüngsten Mitglieder um die vierzig.

Êin Pistolenschütze auf dem Schiessplatz Hägendorf. Oliver Menge

Krebs: «Die Schützenvereine haben allgemein weniger Mitglieder als früher. Das liegt vor allem daran, dass es heutzutage ein sehr grosses Angebot an Freizeitmöglichkeiten gibt.» Aber sicherlich habe es auch damit zu tun, dass sich die Grundstimmung gegenüber dem Schiessen geändert habe.

Es hätten sich Vorurteile aufgebaut. Dabei sei es doch ein Sport wie jeder andere auch. Krebs hofft auf neue Mitglieder für die Oltner Stadtschützen. Und im Moment sieht es so aus, als stiessen bald ein paar Neue dazu.

