Grenchen schafft die Stadtpolizei ab – und umgeht den Volkswillen

Grenchen Abschaffung der Stadtpolizei: Politisch ist das ein Meisterstück, demokratisch ein Trauerspiel Die Grenchner Politik schafft gerade ihre Stadtpolizei ab. Es ist erstaunlich, wie einmütig die Parteien von links bis rechts sind. Fraglich ist, ob das der Demokratie nützt, vor allem weil die Politiker mit Wortklauberei und juristischen Finessen das Mitbestimmen der Bürger auszuhebeln versuchen. Eine Analyse. Lucien Fluri

Ihre Tage sind gezählt: Ab 2023 soll es in Grenchen keine Stadtpolizei mehr geben. Archiv/Oliver Menge

Es ist ein politisches Meisterstück, das er gerade durchzieht. Der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger schafft seine eigene Stadtpolizei ab. Das brisante Vorhaben bringt er so reibungslos durch den Gemeinderat wie ein heisses Messer durch Butter. Nennenswerter Widerstand bleibt im Gremium aus; mal abgesehen von der GLP, die machtpolitisch unter «ferner liefen» läuft.

Grenchen liegt am westlichen Rand des Kantons. Und lange hielt sich Scheidegger, was öffentliche Äusserungen angeht, auch selbst an die Seitenlinie der kantonalen Politik. Er mischte sich nur selten öffentlich in kantonale Vorlagen ein, für die Kantonsratswahlen liess er sich gar nicht mehr aufstellen. Man fragte sich, welchen Gestaltungswillen er hat.

Nun beweist der ruhige Mann, der in seiner letzten Amtszeit ist und keine Wahlen mehr zu fürchten hat, eine seltene politische Qualität: Sich nicht vom Tagesgeschäft treiben lassen, sondern gezielt abwarten, bis der richtige Zeitpunkt da ist.

Gewiefter Taktiker mit viel Geduld: Stadtpräsident François Scheidegger. OM

Scheidegger preschte nicht vor, zog die Fäden im Hintergrund, leistete Überzeugungsarbeit, bereitete den Boden, bis der richtige Moment da war. Dieser kam, als Grenchen finanziell kaum mehr Spielraum hatte. Bei eine strukturellen Defizit von 5 Millionen Franken kann die Abschaffung der 2 Millionen Franken teuren Stapo nicht mehr so einfach vom Tisch gewischt werden.

Und er hat Erstaunliches erreicht: Der ganze Gemeinderat macht mit. Es gibt kein politisches Hick-Hack mehr. In einem Dossier, in dem eigentlich die Fetzen fliegen müssen, stehen alle in Reih und Glied.

Es scheint nicht einmal mehr ein rechts-links in Grenchen zu geben. Die SP, die traditionell immer stützt, was Beamten nützt, setzt sich nicht für die Stellen der Polizisten ein. Vorbei die SP-Zeiten, als sich ein Boris Banga vehement vor sein Korps stellte. Heute ist die grösste Grenchner Oppositionspartei zahm.

Auch die SVP, sonst die vermeintliche Hüterin der Sicherheit in der Schweiz, folgt den Abschaffungsplänen lammfromm. Sogar FDP-Fraktionschef Robert Gerber macht mit. Wie rechtfertigt der frühere Stadtpolizeikommandant den vermeintlichen Verrat an «seiner» Truppe? War er über die Jahre als Stadtpolizeikommandant ein Wolf im Schafspelz, der den Mantel ablegte, als er nicht mehr Kommandant war? Gerber wollte sich dazu bisher nicht näher äussern. Auch das lässt man in Grenchen derzeit durchgehen.

Robert Gerber war jahrelang Stapo-Kommandant. Als FDP-Fraktionschef treibt er nun das Ende des Korps voran. Archiv GTB

Es braucht einen von aussen, damit der im Volk vorhandene Widerstand gebündelt wird: Mia-Organisator Christian Riesen, der zwar in Wangen bei Olten für die SVP politisiert, in Grenchen aber Hunderte Unterschriften gesammelt hat. Dies zeigt: Die Chancen auf eine Abschaffung wären massiv geringer, wenn das Volk mitentscheiden könnte.

Und so tun die Grenchner Volksvertreter alles, um das Volk beiseitezutreten. Das Geschäft wird jetzt mit Wortklauberei und juristischen Finessen abseits eines Volksentscheides durchgezogen.

Zwar wollte die Stadt durchaus eine Urnenabstimmung. Doch als der Gemeinderat im November merkte, dass er da zuerst an die Gemeindeversammlung muss – und dort ein Abtischen der Vorlage droht –, griff er zum Trick: Man sprach von Bedenkzeit, wollte zuwarten, eine bessere Auslegeordnung. Doch bereits Anfang Februar beschloss der Gemeinderat dann doch das Aus der Stadtpolizei.

Der Gemeinderat verkaufte das Ende der Stadtpolizei jetzt allerdings nicht mehr als Abschaffung, sondern – mit viel Wortklauberei - als Redimensionierung. So braucht es keine Änderungen der Gemeindeordnung; so kann die Gemeindeversammlung nicht mitreden. Und nutzt die Stadt noch das Glück aus, dass man bei der Unterschriftensammlung formaljuristisch (zurecht) Bedenken anbringen kann und somit gleich alles wegwischen (nicht unbedingt zurecht) kann. Derweil blutet die Stadtpolizei aus.

Die grosse Frage ist nun: Was für Folgen wird das haben? Finanziell sicher positive. Grenchen wird viel Geld sparen. Zwar wird eine gewisse Bürgernähe verloren gehen. Sicherheitspolitisch wird dies für Grenchen aber nicht negative Folgen haben. Das hat das Beispiel Olten gezeigt. Die grössten Folgen hat in diesem Fall nicht die Abschaffung der Stadtpolizei, sondern das «Wie»: Der Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern, das Umgehen ihrer Mitbestimmung.

Im besten Fall wird es diejenigen, die enttäuscht sind, politisieren. Doch ein anderer Ausgang ist wahrscheinlicher. Grenchen hat seit Jahren eine sehr tiefe Stimmbeteiligung. Die politische Apathie ist gross. Gut möglich, dass die Politverdrossenheit nochmals geschürt wird. Denn dass «die da oben eh machen, was sie wollen», das scheint in Grenchen tatsächlich gerade so.

