Gesellschaft «Irgendwann gilt es, sich fürs Vertrauen zu entscheiden» – Hebamme Evelyn Thomet über die Ängste der Schwangeren und das Geheimnis einer guten Geburt Evelyn Thomet ist Beleghebamme am Kantonsspital Olten. Sie begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur Stillzeit – und vor allem während der Geburt. Dass die hebammengeleitete Geburt das Modell der Zukunft ist, weiss sie nicht erst seit der Pandemie. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Evelyn Thomet, Beleghebamme in Kantonsspital Olten. Bild: Bruno Kissling

«Gebären und sterben sind der Pandemie übergeordnet», sagt Hebamme Evelyn Thomet, 39, aus Recherswil. Die Stürme, die Sars-CoV-2 ausgelöst hat, scheinen nicht bis in den Gebärsaal zu dringen. «Während im Spital viele Abteilungen die Pandemie spüren, gewisse gar vorübergehend eingestellt werden, merken wir wenig davon. Geboren wird weiterhin, Pandemie hin oder her.» Ein Bébé, das auf die Welt kommen will, interessiere es nicht, ob wir mit einem Virus beschäftigt sind oder nicht.

«Wenn alles zusammenbricht, das Leben geht weiter, der Lebenszyklus von Kommen und Gehen bleibt.» Eine Geburt habe viel mit diesem Vertrauen in die Natur, in die Grundsätze der Lebenszyklen zu tun. So liege der Schlüssel einer gut verlaufenden Geburt darin, den Mut zu fassen, sich dem von Natur aus gegebenen Prozess anzuvertrauen. Sich darauf einzulassen, was gerade passiert.

«Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt nichts Einfacheres als eine Geburt und manchmal scheint es mir, als gäbe es nichts Schwierigeres.»

Struktur und Ordnung seien ganz wichtig in unserer Gesellschaft, beobachtet Thomet. «Vieles verläuft sehr kontrolliert, organisiert und gut geplant. Diese Haltung reicht bis hin zum Gebären, es gibt Frauen, die kommen mit einem dreiseitigen Geburtsplan.» Doch eine Geburt lasse sich weder organisieren noch planen, noch strukturieren. Für sie sei es das Schönste, wenn eine Frau vor der Geburt sagen könne, sie nehme es, wie es kommt.

Neue Sorgen sind hinzugekommen

Dass diese Gelassenheit aber in Zeiten der Pandemie nicht ganz so selbstverständlich ist, weiss Thomet bestens. Zu den Sorgen um das ungeborene Kind und die eigene Gesundheit seien neue Sorgen hinzugekommen. «Schwangere müssen sich mit neuen Fragen beschäftigen, etwa: Muss ich allein gebären, wenn mein Mann positiv getestet wird? Was, wenn ich wegen Blutverlust auf die Intensivstation gebracht werden müsste und es keinen Platz hat? Neu kommt nun noch die Frage hinzu, ob man sich in der Schwangerschaft impfen lassen soll oder nicht.»

Ängste, die vor einer Geburt wenig hilfreich sind. «Es gibt tausend Gründe, vor einer Geburt Angst zu haben. Irgendwann aber gilt es, sich fürs Vertrauen zu entscheiden.» Denn mit der Geburt enden die Gründe für Angst nicht, im Gegenteil. «Man kann dann weiter Angst haben, etwa vor dem plötzlichen Kindstod, vor dem Schulweg, vor dem Velofahren.»

Selbstwirksamkeit stärken

Die Pandemie habe ihr als Hebamme bestätigt, dass die Eins-zu-eins-Betreuung, wie sie im Modell der Beleghebammengeburt möglich ist, sehr hilfreich sein kann, um eine Schwangere in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. «Durch die Gespräche in der Schwangerschaft können wir die Frauen kennen lernen und sie entsprechend unterstützen.»

Modell der Beleghebammengeburt Die erfahrene Hebamme Evelyn Thomet hat sich mitten in der Pandemie zusammen mit den drei Kolleginnen Anna Schulte, Nina Husi und Stephanie Fiechter selbstständig gemacht: Seit September 2021 bieten sie am Kantonsspital Olten das Modell der Beleghebammengeburt an. Das heisst, sie begleiten Frauen bereits in der Schwangerschaft, während der Geburt und in der Zeit danach.

Das wirke sich auf die Geburt aus und diese wiederum auf das spätere Leben des Neugeborenen. «Für unseren Berufsstand ist es klar, dass es im Leben eine Rolle spielt, wie wir geboren werden.» Studien hätten zudem bewiesen, dass sich die Eins-zu-eins-Begleitung in vielen Hinsichten positiv auswirke auf den Geburtsprozess. «Es braucht deutlich weniger Schmerzmittel.» Und das ist nur ein Aspekt von mehreren.

Schliesslich spiele auch die Zeit eine wichtige Rolle. «Zeit lassen für die Geburt, Zeit haben für die Gebärende und die Zeit der Familie für die ersten Momente mit dem Neugeborenen. Das alles trägt zu einem guten Start ins Leben bei.»

Die grosse Unbekannte

Nicht ganz einfach für die Frauen sei, dass im Spital die Besuchszeiten für Väter auf fünf Stunden am Nachmittag gekürzt wurden und dass die Geschwister des Neugeborenen nicht zugelassen sind. «Das führt dazu, dass manche Frauen beispielsweise nach einem Kaiserschnitt schon nach einem oder zwei Tagen austreten wollen, weil sie sonst ihre älteren Kinder lange nicht sehen können. In solchen Fällen braucht es umso mehr eine gute nachgeburtliche Pflege durch die Hebamme.»

Die pandemiebedingten Besuchsregelungen hätten aber bei einer Erstgeburt auch einen positiven Aspekt: «Mutter und Vater können dadurch die erste Zeit mit dem Neugeborenen für sich geniessen, ohne Besuch empfangen zu müssen. Das schätzen viele und dürfte ruhig so bleiben.» Auf die Frage, was Geburt und Tod gemeinsam haben, antwortet sie: «Wir kommen irgendwo her und wissen nicht woher, am Lebensende gehen wir irgendwo hin und wissen nicht, wohin. Diese Unbekannte steht am Anfang und am Ende unseres Lebens.»

