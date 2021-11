Gerlafingen Fahrzeugbrand auf Parkplatz – Zeugenaufruf In Gerlafingen brannte am frühen Samstagmorgen ein Auto, welches auf einem Parkplatz stand, komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird abgeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. 13.11.2021, 15.41 Uhr

Das Auto brannte lichterloh. zvg

Am Samstag, 13. November, kurz nach 4.35 Uhr, wurde gemeldet, dass ein Auto auf einem Parkplatz an der Artmattstrasse, in Brand geraten sei. Die Feuerwehr Gerlafingen konnte das Feuer rasch löschen. Ein zweites Fahrzeug, dass neben dem Brandobjekt parkiert war, wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.