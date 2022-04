Gerlafingen Dieser junge Filmemacher hat grosse Pläne – und braucht dafür 1,5 Millionen Franken Der 24-jährige Frederik Maarsen aus Gerlafingen möchte die fiktive Geschichte einer kriminellen Bande auf die Leinwand bringen. Seine nächsten Schritte sind genau geplant. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob die kriminelle Bande wie Frederik Maarsen zum Schloss Buchegg kommt? Möglich ist es. Hanspeter Bärtschi

Zwei Kurzfilme hat er bereits gedreht und mit Anatole Taubman stand auch schon ein bekannter Bond Bösewicht für ihn vor der Kamera. Für den jungen Filmemacher Frederik Maarsen steht jetzt der erste abendfüllende Spielfilm an. Das bisher grösste Projekt des Gerlafingers – und dafür braucht er ganze 1,5 Millionen Franken.

Während 90 Minuten wird er die Zuschauerinnen und Zuschauer in seinem nächsten Projekt mitnehmen in eine Welt voller krimineller Machenschaften. Eine Gruppe Bösewichte verdient ihr Geld mit Kaffeefahrten. Nur läuft – wie so oft auf der Leinwand – nicht alles nach Plan. Die Kriminellen werden nämlich beklaut und sind auf die Hilfe ihrer einstigen Opfer angewiesen.

Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert am besten

Wo es seinen Charakteren offenbar an der richtigen Planung fehlt, ist Maarsen bestens vorbereitet. Die bis zum Drehbeginn anstehenden Schritte kennt er genau. Das Drehbuch ist so gut wie fertig, darum geht es für ihn jetzt ans Suchen passender Schauspielerinnen und Schauspieler sowie möglicher Investoren.

So wird er jetzt das Telefon in die Hand nehmen, E-Mails versenden und auf ihm bekannte Gesichter zugehen, um mögliche Investoren und Sponsoren zu finden. Ein Netzwerk aufzubauen, ist für junge Filmemacher am wichtigsten. Denn Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniere auch hier am besten.

Bekannte Schauspieler geben den Investoren Sicherheit

Staatliche Unterstützung sucht er nur beschränkt. «Das wäre zwar einfacher, aber nur, wenn das Thema aktuell ist. Ich möchte aber lieber den Bedürfnissen der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegenkommen», sagt er. Ihm sei wichtig, eine möglichst breite Masse zu begeistern, und das macht er am liebsten mit Humor.

Maarsen erklärt, wie alles voneinander abhängt. Wie bekannte Schauspieler den Investoren Sicherheit geben und umgekehrt. Schlussendlich dreht sich alles um das Thema Geld, oder wie er es nennt: um das Unternehmerische.

Hier stand Anatole Taubman für den jungen Filmemacher Frederik Maarsen vor der Kamera.

Mögliche Schauspielerinnen und Schauspieler hat er schon im Kopf. Wer das ist, darf er noch nicht verraten. «Ich versuche immer, mindestens einen bekannten Schauspieler oder eine bekannte Schauspielerin an Bord zu holen. Das motiviert die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, ins Kino zu gehen», sagt er und ergänzt: «Weil ich meine Filme grösstenteils privat finanziere, muss das Geld auch wieder eingespielt werden können.»

50 bis 60 Personen am Set

Darüber, die 1,5 Millionen Franken zusammen zu bekommen, macht er sich keine Gedanken. «Die Summe ist für einen Film dieser Länge niedrig», sagt er und ergänzt:

«Ich zerbreche mir nicht den Kopf über mögliche Schwierigkeiten. Da wäre ich ja schon zum Scheitern verurteilt.»

Und: «Jetzt fängt für mich der Spass an», sagt er. Für ihn stehe das Unternehmerische im Mittelpunkt.

Im Prozess schlüpft er in unterschiedliche Rollen, was ihm eine vereinfachte finanzielle Planung erlaubt. Frederik Maarsen ist Produzent und Regisseur. Alles möchte er aber dennoch nicht selber machen. Das sei schwachsinnig, ist er sich sicher. «Experten in ihren Gebieten sind in ihrer Arbeit viel geübter und somit auch schneller», sagt er.

Bereits während des Schreibens zum Beispiel kalkuliert er, wie viel ihn das Projekt etwa kosten wird. Maarsen rechnet mit ungefähr 50 bis 60 Involvierten am Set. In der Nachbearbeitung sind rund 20 Personen beteiligt, welche sich unter anderem um den Schnitt und die visuellen Effekte kümmern.

Maarsen: «Meine Faszination für Filme begann bereits sehr früh»

Das ständige Ausrechnen und die Anpassung an die Bedürfnisse der Zuschauenden, kann man sich so überhaupt verwirklichen? «Na klar! Ich verstelle mich nicht», sagt Maarsen. Er gehe das Ganze bestimmt anders an als seine Kollegen, an einer kreativen Seite fehle es ihm dennoch nicht.

«Meine Faszination für Filme begann bereits sehr früh», sagt er. Im Alter von sieben Jahren machte er bereits eigene Stopmotion-Filme mit seinen Legos. Er ergänzt:

«Unterdessen ist einfach meine Faszination für die Produktion grösser.»

Diese – zumindest die Vorproduktion – dauert noch mindestens bis Herbst. «Ich möchte im Herbst oder im Frühling mit den Dreharbeiten beginnen», sagt er. Während dreissig Tagen wird gespielt und gefilmt, – auch in der Region. Zum Beispiel im Bucheggberg.

Denn: «In der Schweiz werden zu wenig internationale Filme gedreht. Obwohl dies mit Innovation durchaus möglich ist. Wir haben so viele schöne Landschaften», sagt Maarsen. Er möchte Filme aus der Schweiz für den internationalen Markt produzieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen