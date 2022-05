Genf: Solothurner Anwalt wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht

Gericht Einflussreicher Solothurner Anwalt in Genf angeklagt – hat er seine Frau erstickt? Am Montag startet der Prozess Ein Mann aus dem Kanton Solothurn wird beschuldigt, seine Ehefrau eines Nachts mit einem Kissen erstickt zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe «kategorisch». Was Sie im Vorfeld zum brisanten Fall wissen müssen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 08.05.2022, 05.00 Uhr

In Genf findet diese Woche der Gerichtsprozess in einem möglichen Tötungsdelikt statt. Bild: Keystone

Am Montag startet am Kriminalgericht in Genf ein fünftägiger Gerichtsprozess gegen einen Mann, welcher der vorsätzlichen Tötung seiner Frau angeklagt ist. Der Fall hat einen direkten Bezug in die Deutschschweiz: Denn beim Beschuldigten handelt es sich um einen Solothurner Wirtschaftsanwalt.

Die Genfer Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, für den Tod seiner Ehefrau in der Nacht auf den 28. Februar 2016 in der gemeinsamen Wohnung in Grand-Saconnex im Kanton Genf verantwortlich zu sein. Laut Anklage soll er ihr so lange ein Kopfkissen oder ein Duvet auf das Gesicht gedrückt haben, bis diese erstickt ist. Er habe die Hände und Arme seiner Frau festgehalten oder ihr Schläge verpasst, um sie daran zu hindern, sich zu wehren, so der Vorwurf.

Aufgekommen war der Verdacht, nachdem die Gerichtsmedizin eine mehrere Zentimeter lange Daunenfeder in den Bronchien der Verstorbenen gefunden hatte. Diese zeigt offenbar Ähnlichkeit zu den Federn im Kopfkissen des Angeklagten. Ausserdem stellte die Gerichtsmedizin im Rahmen ihrer Abklärungen am Körper des Opfers Merkmale fest, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten.

Gut vernetzt in der Schweizer Wirtschaft

Der Fall hat deshalb eine besondere Relevanz, weil der beschuldigte Solothurner Wirtschaftsanwalt aus einflussreichen und gut vernetzten Kreisen stammt. Der heute über 70-Jährige amtete im Verwaltungsrat verschiedener Unternehmen, unter anderem in der Bau- und Immobilienbranche. Zudem war er in einer bekannten Stiftung tätig, in deren Gremien über die Jahre mehrere alt Bundesrätinnen Einsitz hatten.

Somit stand der Solothurner lange Zeit im regen Austausch mit grossen Figuren der Schweizer Wirtschaft und Politik. Erst in letzter Zeit hat er – mitunter als Folge der Vorwürfe – seine Mandate nach und nach abgegeben.

Ende 2016 befand sich der Anwalt zwischenzeitlich gar in Untersuchungshaft. Er wurde nach rund zwei Monaten nur unter happigen Auflagen auf freien Fuss gelassen. So musste der Mann eine Kaution von vier Millionen Franken hinterlegen, seinen Pass abgeben und versprechen, die Schweiz nicht zu verlassen. Die Auflagen focht er dreimal mit einer Beschwerde bis vor das Bundesgericht in Lausanne an – ohne Erfolg.

Verteidigung erkennt kein «belastendes Material»

Gegenüber der Justiz und den Medien beteuerte der Beschuldigte stets seine Unschuld. In der «Tribune de Genève» betonte sein Rechtsvertreter im Herbst 2017 beispielsweise, dass das Paar eng miteinander verbunden gewesen sei und bis zum letzten Atemzug der Ehefrau «Nachrichten von einer unglaublichen Zärtlichkeit» ausgetauscht habe.

Auch auf Anfrage dieser Zeitung lässt Anwalt Marc Œderlin verlauten, dass der Mann das ihm vorgeworfene Tötungsdelikt «kategorisch» bestreite und auf einen Freispruch plädieren werde. Die Anklage beruhe ausschliesslich auf den Arbeiten der Genfer Gerichtsmedizin, deren Schlussfolgerungen von renommierten internationalen Wissenschaftern radikal in Frage gestellt würden, so der Anwalt. «Der Rest der Akte enthält nicht das geringste belastende Material, insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Motivs.» Weitere Erklärungen will sich die Verteidigung für die Gerichtsverhandlungen aufsparen.

Ihr Plädoyer ist für Mittwoch angesetzt, ebenso wie jenes der Staatsanwaltschaft. Am Montag und am Dienstag stehen derweil die Befragungen von Zeugen und Fachpersonen an. Laut Auskunft der Genfer Justizbehörden dürfte das Urteil am Freitagnachmittag mündlich eröffnet werden. Dem Beschuldigten drohen im Fall eines Schuldspruchs über zehn Jahre Gefängnis. Solange kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

