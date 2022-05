Prozessauftakt in Genf Hat ein Solothurner seine Frau mit einem Kissen erstickt? Der erste Verhandlungstag mutiert zum Streit der Gutachten Ein einflussreicher Solothurner Wirtschaftsanwalt wird beschuldigt, seine Ehefrau getötet zu haben. Am Montag startete in Genf der Prozess – eine Feder in der Bronchie der Verstorbenen sorgte dabei für viele Diskussionen. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 09.05.2022, 18.00 Uhr

Zum Prozessauftakt in Genf ergriffen die Anwälte des Solothurners das Wort. Helmut Vogler

Hat ein Solothurner Wirtschaftsanwalt vor über sechs Jahren seine Ehefrau in Grand-Saconnex (GE) mit einem Kissen erstickt oder war es ein natürlicher Tod? Diese Frage wird seit Montag am Kriminalgericht in Genf verhandelt. Für Aufsehen sorgt der Fall deshalb, weil es sich beim Beschuldigten um eine einflussreiche Persönlichkeit handelt, die in mehreren Verwaltungsräten von Schweizer Firmen Einsitz hatte.

Die Anwälte des Solothurners ergriffen gleich zu Beginn des Prozesses das Wort und machten klar, dass sie die bisherigen Ermittlungen nicht goutieren. Die zuständigen Behörden seien von Anfang an davon ausgegangen, dass ihr Klient schuldig sei, so der Vorwurf.

Die Verteidigung forderte deshalb, dass zusätzliche Beweise aufgenommen würden. Konkret verlangte sie die Anhörung von «renommierten internationalen Experten», die in ihrem Auftrag drei separate Gutachten angefertigt hatten. Sie würden zum Schluss kommen, dass die Verstorbene «keine signifikativen Gewaltverletzungen» aufweise und dass die in ihrer Bronchie vorgefundene Daunenfeder keinen stichhaltigen Beweis für das Vorliegen einer Tötung mit einem Kissen darstelle.

Verhandlung wird fortgesetzt

Die Verteidigung zog damit die offizielle Expertise der Westschweizer Gerichtsmedizin in Zweifel. Sie war im Rahmen ihrer Untersuchungen auf die Daunenfeder gestossen und hatte so Zweifel an einem natürlichen Tod ausgelöst. Ausserdem stellte die Gerichtsmedizin am Körper des Opfers Merkmale fest, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten. Diese Befunde bildeten letztlich den Grund dafür, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage auf vorsätzliche Tötung gegen den Ehemann erhob.

Staatsanwältin Anne-Laure Huber warf der Verteidigung vor, die Arbeit der Gerichtsmedizin diskreditieren zu wollen. In ihren Augen ist es besser, auf das offizielle Gutachten abzustellen als auf private, bei denen man den genauen Auftrag nicht kenne. Dieser Ansicht folgten auch die Richterinnen und Richter. Sie entschieden – zumindest vorerst – auf eine Anhörung der drei von der Verteidigung bemühten Fachpersonen zu verzichten. Die Verhandlung konnte somit wie geplant fortgesetzt werden.

Nicht sofort den Notruf alarmiert

Ebenfalls zu Wort kam am ersten Verhandlungstag der Beschuldigte selbst. Er beteuerte seine Unschuld und verwies darauf, dass seine verstorbene Ehefrau verschiedene gesundheitliche Probleme hatte. Die Beziehung zu ihr bezeichnet der Solothurner als «sehr schön und tief».

Von der Gerichtsvorsitzenden musste sich der Mann allerdings kritische Fragen gefallen lassen, weil er nicht sofort den Notruf alarmierte, nachdem er seine Frau tot auf dem Boden des Badezimmers vorgefunden hatte. Laut eigener Aussage transportierte er die Verstorbene zuerst in ihr Bett. «Ich stand unter Schock», rechtfertigte sich der Angeklagte. Seiner Ansicht nach könnten die an den Armen seiner Frau vorgefunden kleinen Hämatome eine Folge des Transportes sein. Wie die Feder in ihre Bronchie gelangte, kann er sich dagegen nicht erklären.

Ob diesbezüglich die Einvernahme von Zeugen am Dienstag oder das Plädoyer der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mehr Licht ins Dunkle bringen, bleibt abzuwarten.

