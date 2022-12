Unihockey – Herren UPL Zug United sorgt bei SV Wiler-Ersigen für Überraschung Überraschung bei Zug United gegen SV Wiler-Ersigen: Der Tabellensiebte (Zug United) hat am Sonntag zuhause den Tabellenersten 4:2 besiegt. 12.12.2022, 11.51 Uhr

(chm)

Severin Nigg eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Zug United das 1:0 markierte. Tim Mock sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug United. Severin Nigg baute in der 39. Minute die Führung für Zug United weiter aus (3:0).

Marco Louis verkürzte in der 41. Minute den Rückstand von SV Wiler-Ersigen auf 1:3. Tim Mock baute in der 48. Minute die Führung für Zug United weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Michal Dudovic in der 58. Minute für SV Wiler-Ersigen auf 2:4.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Zug United: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Severin Nigg mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tim Mock mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Leo Torell Hagström zum besten Spieler von Zug United gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Tatu Väänänen zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Zug United von Rang 7 auf 5. Das Team hat 26 Punkte. Zug United spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: UHC Uster (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 17. Dezember (17.30 Uhr, Buchholz Uster).

SV Wiler-Ersigen steht in der Tabelle neu auf Rang 2 (zuvor: 1). Das Team hat 29 Punkte. SV Wiler-Ersigen spielt zum nächsten Mal daheim gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 17. Dezember (17.00 Uhr, Sporthalle Sportzentrum Zuchwil Zuchwil).

