Abstimmung Wenige Stimmen sorgen in Wangen an der Aare für ein Ja zum Filmgesetz Hier finden Sie alle Resultate zum Eidgenössischen Abstimmungssonntag in der Gemeinde Wangen an der Aare. 15.05.2022, 15.09 Uhr

Die Ergebnisse in Wangen an der Aare: 50.9 Prozent Ja zum Medienpaket

(chm)

Mit einem minimen Unterschied von zehn Stimmen hat Wangen an der Aare das Filmgesetz befürwortet. 275 Personen sagten Ja, 265 stimmten Nein. Das entspricht 50.9 Prozent Ja.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mit einem minimen Unterschied von drei Stimmen hat Wangen an der Aare das Transplantationsgesetz befürwortet. 276 Personen sagten Ja, 273 stimmten Nein. Das entspricht 50.3 Prozent Ja.

Über die Organtransplantation war zuletzt am 7. Februar 1999 abgestimmt worden, als das Stimmvolk über einen Verfassungsartikel zur Transplantationsmedizin entscheiden konnte. Wangen an der Aare hiess den Artikel damals gut wie fast alle Gemeinden. Das Resultat in Wangen an der Aare lautete 87.1 Prozent Ja. Schweizweit stimmten 87.8 Prozent Ja.

In der Gemeinde Wangen an der Aare hat es ein sehr deutliches Ja gegeben zum Frontex-Ausbau. 73.4 Prozent befürworteten die Vorlage.

Zum Schengen-Abkommen sagten die Stimmberechtigten von Wangen an der Aare 2008 mit 56.1 Prozent Nein. Zur Übernahme der EU-Waffenrichtlinie im Rahmen von Schengen lautete das Resultat in der Gemeinde vor drei Jahren 50.5 Prozent Nein. Beide Vorlagen nahm das Schweizer Stimmvolk an.

Folgt mehr nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.