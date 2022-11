Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Schüpbach siegt gegen TSV Unihockey Deitingen Unihockey Schüpbach gewinnt am Samstag zuhause gegen TSV Unihockey Deitingen 6:5. 21.11.2022, 12.58 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Munzinger für TSV Unihockey Deitingen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 5. Minute brachte Nicola Siegenthaler TSV Unihockey Deitingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 7. Minute brachte für Unihockey Schüpbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Jael Noah Häfliger.

In der 13. Minute baute Marco Stüdi den Vorsprung für TSV Unihockey Deitingen auf zwei Tore aus (3:1). Die 30. Minute brachte für Unihockey Schüpbach den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Sandro Dolder. Der Ausgleich für Unihockey Schüpbach fiel in der 42. Minute (Björn Sommer).

In der 49. Minute gelang Lars Wüthrich der Führungstreffer zum 4:3 für Unihockey Schüpbach. Gleichstand war in der 50. Minute hergestellt: Nicola Siegenthaler traf für TSV Unihockey Deitingen. In der 51. Minute gelang Christian Zaugg der Führungstreffer zum 5:4 für Unihockey Schüpbach.

Zum Ausgleich für TSV Unihockey Deitingen traf Sandro Aeschbacher in der 53. Minute. In der 59. Minute schoss Nicolas Müller Unihockey Schüpbach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Marco Wälchli mit der beste Skorer

Skorer für Unihockey Schüpbach: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Marco Wälchli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es neun Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Nicola Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Sandro Aeschbacher mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Unihockey Schüpbach auf Rang 9. Das Team hat 14 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Schüpbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Lions Konolfingen. Die Partie findet am Sonntag (20. November) statt (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

TSV Unihockey Deitingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat 15 Punkte. TSV Unihockey Deitingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Olten Zofingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (20.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.