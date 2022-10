Unihockey – Herren 1. Liga TSV Unihockey Deitingen sorgt bei SV Waldenburg Eagles für Überraschung TSV Unihockey Deitingen hat am Samstag gegen SV Waldenburg Eagles die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 6:4. 02.10.2022, 16.42 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Benjamin Arm, der in der 1. Minute für SV Waldenburg Eagles zum 1:0 traf. Marco Stüdi glich in der 4. Minute für TSV Unihockey Deitingen aus. Es hiess 1:1. In der 11. Minute war es an Pascal Sommer, TSV Unihockey Deitingen 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 11. Minute brachte Yanick Kofmel TSV Unihockey Deitingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 12. Minute gelang SV Waldenburg Eagles (Benjamin Arm) der Anschlusstreffer (2:3). TSV Unihockey Deitingen baute die Führung in der 21. Minute (Yanick Kofmel) weiter aus (4:2).

Nicola Siegenthaler baute in der 32. Minute die Führung für TSV Unihockey Deitingen weiter aus (5:2). TSV Unihockey Deitingen erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Thomas Bieber weiter auf 6:2. In der 46. Minute verkleinerte Benjamin Arm den Rückstand von SV Waldenburg Eagles auf 3:6. In der 52. Minute sorgte Manuel Mucha noch für Resultatkosmetik für SV Waldenburg Eagles. Er traf zum 4:6-Schlussstand.

Yanick Kofmel mit der beste Skorer

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Das Spiel wird Yanick Kofmel mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Marco Stüdi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sandro Aeschbacher mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel wird Benjamin Arm mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Manuel Mucha mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Dominic Mucha mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen.

TSV Unihockey Deitingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Für TSV Unihockey Deitingen geht es auf fremdem Terrain gegen Baden-Birmenstorf (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

SV Waldenburg Eagles steht in der Tabelle neu auf Rang 2 (zuvor: 1). Das Team hat elf Punkte. Als nächstes tritt SV Waldenburg Eagles daheim gegen das erstplatzierte Team Lions Konolfingen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.