Unihockey – Herren 1. Liga TSV Unihockey Deitingen setzt Siegesserie auch gegen Unihockey Luzern fort TSV Unihockey Deitingen setzt seine Siegesserie auch gegen Unihockey Luzern fort. Das 9:8 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 10.10.2022, 02.29 Uhr

(chm)

Lukas Galli eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für TSV Unihockey Deitingen das 1:0 markierte. Matthew Bertschinger glich in der 8. Minute für Unihockey Luzern aus. Es hiess 1:1. Fredy Brönnimann erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Unihockey Luzern.

Gleichstand stellte Sandro Aeschbacher durch seinen Treffer für TSV Unihockey Deitingen in der 12. Minute her. In der 15. Minute war es erneut Sandro Aeschbacher, der TSV Unihockey Deitingen mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. TSV Unihockey Deitingen baute die Führung in der 15. Minute (Lukas Galli) weiter aus (4:2).

Simon Koller sorgte in der 22. Minute für Unihockey Luzern für den Anschlusstreffer zum 3:4. Reto Gugler erhöhte in der 32. Minute zur 5:3-Führung für TSV Unihockey Deitingen. Erneut Sandro Aeschbacher baute in der 38. Minute die Führung für TSV Unihockey Deitingen weiter aus (6:3).

Peter Flütsch verkürzte in der 42. Minute den Rückstand von Unihockey Luzern auf 4:6. Der Anschlusstreffer für Unihockey Luzern zum 5:6 kam in der 43. Minute. Verantwortlich dafür war Otto Lindqvist. Unihockey Luzern glich in der 45. Minute durch Joshua Jeffrey aus. Der gleiche Joshua Jeffrey war auch gleich für den Führungstreffer zum 7:6 für Unihockey Luzern verantwortlich. Er traf erneut in der 48. Spielminute. Der Ausgleich für TSV Unihockey Deitingen fiel in der 51. Minute (Tobias Eyer). Das Tor von Peter Flütsch in der 55. Minute bedeutete die 8:7-Führung für Unihockey Luzern. TSV Unihockey Deitingen glich in der 56. Minute durch Marco Stüdi aus. In der 59. Minute schoss Tobias Eyer TSV Unihockey Deitingen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Joshua Jeffrey mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Das Spiel werden Sandro Aeschbacher mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Lukas Galli mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Tobias Eyer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Stüdi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Stephan Affolter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Einen Traumtag hat Joshua Jeffrey mit fünf Punkten (Tore: 2, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Peter Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Christoph Gilli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

TSV Unihockey Deitingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat 15 Punkte. TSV Unihockey Deitingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Lions Konolfingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Unihockey Luzern rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 5. Das Team hat 13 Punkte. Auf Unihockey Luzern wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das viertplatzierte Team Olten Zofingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

