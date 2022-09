Unihockey – Herren 1. Liga TSV Unihockey Deitingen holt sich drei Punkte gegen Team Aarau TSV Unihockey Deitingen behielt im Spiel gegen Team Aarau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:3. 25.09.2022, 00.34 Uhr

(chm)

Reto Gugler eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für TSV Unihockey Deitingen das 1:0 markierte. In der 15. Minute baute Nils Kofmel den Vorsprung für TSV Unihockey Deitingen auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Marco Stoltenberg (33.) reduzierte sich der Rückstand für Team Aarau auf ein Tor (1:2).

In der 36. Minute baute Sandro Aeschbacher den Vorsprung für TSV Unihockey Deitingen auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Team Aarau zum 2:3 kam in der 40. Minute. Verantwortlich dafür war Marco Stoltenberg. Der Ausgleich für Team Aarau fiel in der 53. Minute (Silvan Colombo).

Marco Stüdi traf in der 54. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für TSV Unihockey Deitingen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 58. Minute, als Sandro Aeschbacher für TSV Unihockey Deitingen auf 5:3 erhöhte.

Sandro Aeschbacher mit der beste Skorer

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Das Spiel wird Sandro Aeschbacher mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Marco Stüdi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Team Aarau: Das Spiel wird Marco Stoltenberg mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Thomas Frank zum besten Spieler von TSV Unihockey Deitingen gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Marco Stoltenberg zuteil.

In der Tabelle verbessert sich TSV Unihockey Deitingen von Rang 7 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel trifft TSV Unihockey Deitingen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Zuger Highlands. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (18.30 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Mit dem sechstplatzierten Lions Konolfingen kriegt es Team Aarau als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (19.00 Uhr, Turnhalle Bläuen Niedererlinsbach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.